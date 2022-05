mysql> CREATE TABLE `test`.`test` (

-> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

-> `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL,

-> `float` FLOAT NOT NULL,

-> `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL,

-> PRIMARY KEY (`int_id`));

Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)



mysql> insert into test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);

Query OK, 1 row affected (0,00 sec)



mysql> select * from test;

+--------+--------------+-------+----------------+

| int_id | int_nullable | float | float_nullable |

+--------+--------------+-------+----------------+

| 1 | NULL | 2 | NULL |

+--------+--------------+-------+----------------+

1 row in set (0,00 sec)