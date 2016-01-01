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NATS 引擎

该引擎允许将 ClickHouse 与 NATS 集成。

NATS 允许您：

  • 发布或订阅消息主题。
  • 在新消息可用时处理它们。

创建表

必需参数：

  • nats_url – host:port（例如，localhost:5672）。
  • nats_subjects – NATS 表要订阅/发布的主题列表。支持通配符主题，如 foo.*.barbaz.>
  • nats_format – 消息格式。使用与 SQL FORMAT 函数相同的标记，例如 JSONEachRow。有关更多信息，请参见 Formats 部分。

可选参数：

  • nats_schema – 如果格式需要模式定义，则必须使用的参数。例如，Cap'n Proto 需要模式文件的路径和根对象 schema.capnp:Message 的名称。
  • nats_num_consumers – 每个表的消费者数量。默认值：1。如果单个消费者的吞吐量不足，请指定更多消费者。
  • nats_queue_group – NATS 订阅者的队列组名称。默认值为表名。
  • nats_max_reconnect – 已弃用且无效，重新连接永久执行，带有 nats_reconnect_wait 超时。
  • nats_reconnect_wait – 每次重新连接尝试之间的睡眠时间（以毫秒为单位）。默认值：5000
  • nats_server_list - 连接的服务器列表。可以指定以连接到 NATS 集群。
  • nats_skip_broken_messages - NATS 消息解析器对每个块中与模式不兼容的消息的容忍度。默认值：0。如果 nats_skip_broken_messages = N，则引擎跳过无法解析的 N 条 NATS 消息（一条消息等于一行数据）。
  • nats_max_block_size - 从 NATS 刷新数据时通过轮询收集的行数。默认值：max_insert_block_size
  • nats_flush_interval_ms - 从 NATS 读取的数据刷新超时。默认值：stream_flush_interval_ms
  • nats_username - NATS 用户名。
  • nats_password - NATS 密码。
  • nats_token - NATS 身份验证令牌。
  • nats_credential_file - NATS 凭证文件的路径。
  • nats_startup_connect_tries - 启动时的连接尝试次数。默认值：5
  • nats_max_rows_per_message — 一条 NATS 消息中写入的行数的最大值（适用于基于行的格式，默认值：1）。
  • nats_handle_error_mode — 处理 NATS 引擎错误的方式。可能的值：default（如果我们无法解析消息，将抛出异常），stream（异常消息和原始消息将保存在虚拟列 _error_raw_message 中）。

SSL 连接：

要使用安全连接，请使用 nats_secure = 1。 所使用库的默认行为是不检查创建的 TLS 连接是否足够安全。无论证书是过期、自签名、缺失或无效，连接都是被允许的。将来可能会实施对证书的更严格检查。

写入 NATS 表：

如果表仅从一个主题读取，任何插入都会发布到同一主题。 但是，如果表从多个主题读取，则需要指定要发布到哪个主题。 因此，每当插入具有多个主题的表时，需要设置 stream_like_engine_insert_queue。 您可以选择表从中读取的其中一个主题，并将您的数据发布到那里。例如：

格式设置可以与与 nats 相关的设置一起添加。

示例：

NATS 服务器配置可以使用 ClickHouse 配置文件添加。 更具体地说，您可以为 NATS 引擎添加 Redis 密码：

描述

SELECT 对于读取消息并不特别有用（除了调试），因为每条消息只能读取一次。使用 物化视图 创建实时线程更为实际。为此：

  1. 使用引擎创建 NATS 消费者，并将其视为数据流。
  2. 创建具有所需结构的表。
  3. 创建一个物化视图，将引擎中的数据转换并放入先前创建的表中。

MATERIALIZED VIEW 与引擎连接时，它开始在后台收集数据。这允许您不断接收来自 NATS 的消息并使用 SELECT 将它们转换为所需格式。 一个 NATS 表可以拥有多个物化视图，它们不会直接从表中读取数据，而是接收新记录（以块的形式），通过这种方式您可以写入多个具有不同细节级别的表（具有分组 - 聚合和不聚合）。

示例：

要停止接收流数据或更改转换逻辑，请分离物化视图：

如果您想通过使用 ALTER 更改目标表，建议禁用物化视图，以避免目标表与来自视图的数据之间产生不一致。

虚拟列

  • _subject - NATS 消息主题。数据类型：String

nats_handle_error_mode='stream' 时的其他虚拟列：

  • _raw_message - 无法成功解析的原始消息。数据类型：Nullable(String)
  • _error - 在解析失败过程中发生的异常消息。数据类型：Nullable(String)

注意：仅在解析期间发生异常时填充 _raw_message_error 虚拟列，当消息成功解析时，它们始终为 NULL

数据格式支持

NATS 引擎支持 ClickHouse 中支持的所有 格式。 一条 NATS 消息中的行数取决于格式是基于行的还是基于块的：

  • 对于基于行的格式，可以通过设置 nats_max_rows_per_message 来控制 NATS 消息中的行数。
  • 对于基于块的格式，我们无法将块分成更小的部分，但可以通过通用设置 max_block_size 来控制一个块中的行数。