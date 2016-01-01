NATS 引擎
该引擎允许将 ClickHouse 与 NATS 集成。
NATS 允许您：
- 发布或订阅消息主题。
- 在新消息可用时处理它们。
创建表
必需参数：
nats_url– host:port（例如，
localhost:5672）。
nats_subjects– NATS 表要订阅/发布的主题列表。支持通配符主题，如
foo.*.bar或
baz.>。
nats_format– 消息格式。使用与 SQL
FORMAT函数相同的标记，例如
JSONEachRow。有关更多信息，请参见 Formats 部分。
可选参数：
nats_schema– 如果格式需要模式定义，则必须使用的参数。例如，Cap'n Proto 需要模式文件的路径和根对象
schema.capnp:Message的名称。
nats_num_consumers– 每个表的消费者数量。默认值：
1。如果单个消费者的吞吐量不足，请指定更多消费者。
nats_queue_group– NATS 订阅者的队列组名称。默认值为表名。
nats_max_reconnect– 已弃用且无效，重新连接永久执行，带有 nats_reconnect_wait 超时。
nats_reconnect_wait– 每次重新连接尝试之间的睡眠时间（以毫秒为单位）。默认值：
5000。
nats_server_list- 连接的服务器列表。可以指定以连接到 NATS 集群。
nats_skip_broken_messages- NATS 消息解析器对每个块中与模式不兼容的消息的容忍度。默认值：
0。如果
nats_skip_broken_messages = N，则引擎跳过无法解析的 N 条 NATS 消息（一条消息等于一行数据）。
nats_max_block_size- 从 NATS 刷新数据时通过轮询收集的行数。默认值：max_insert_block_size。
nats_flush_interval_ms- 从 NATS 读取的数据刷新超时。默认值：stream_flush_interval_ms。
nats_username- NATS 用户名。
nats_password- NATS 密码。
nats_token- NATS 身份验证令牌。
nats_credential_file- NATS 凭证文件的路径。
nats_startup_connect_tries- 启动时的连接尝试次数。默认值：
5。
nats_max_rows_per_message— 一条 NATS 消息中写入的行数的最大值（适用于基于行的格式，默认值：
1）。
nats_handle_error_mode— 处理 NATS 引擎错误的方式。可能的值：default（如果我们无法解析消息，将抛出异常），stream（异常消息和原始消息将保存在虚拟列
_error和
_raw_message中）。
SSL 连接：
要使用安全连接，请使用
nats_secure = 1。
所使用库的默认行为是不检查创建的 TLS 连接是否足够安全。无论证书是过期、自签名、缺失或无效，连接都是被允许的。将来可能会实施对证书的更严格检查。
写入 NATS 表：
如果表仅从一个主题读取，任何插入都会发布到同一主题。
但是，如果表从多个主题读取，则需要指定要发布到哪个主题。
因此，每当插入具有多个主题的表时，需要设置
stream_like_engine_insert_queue。
您可以选择表从中读取的其中一个主题，并将您的数据发布到那里。例如：
格式设置可以与与 nats 相关的设置一起添加。
示例：
NATS 服务器配置可以使用 ClickHouse 配置文件添加。 更具体地说，您可以为 NATS 引擎添加 Redis 密码：
描述
SELECT 对于读取消息并不特别有用（除了调试），因为每条消息只能读取一次。使用 物化视图 创建实时线程更为实际。为此：
- 使用引擎创建 NATS 消费者，并将其视为数据流。
- 创建具有所需结构的表。
- 创建一个物化视图，将引擎中的数据转换并放入先前创建的表中。
当
MATERIALIZED VIEW 与引擎连接时，它开始在后台收集数据。这允许您不断接收来自 NATS 的消息并使用
SELECT 将它们转换为所需格式。
一个 NATS 表可以拥有多个物化视图，它们不会直接从表中读取数据，而是接收新记录（以块的形式），通过这种方式您可以写入多个具有不同细节级别的表（具有分组 - 聚合和不聚合）。
示例：
要停止接收流数据或更改转换逻辑，请分离物化视图：
如果您想通过使用
ALTER 更改目标表，建议禁用物化视图，以避免目标表与来自视图的数据之间产生不一致。
虚拟列
_subject- NATS 消息主题。数据类型：
String。
当
nats_handle_error_mode='stream' 时的其他虚拟列：
_raw_message- 无法成功解析的原始消息。数据类型：
Nullable(String)。
_error- 在解析失败过程中发生的异常消息。数据类型：
Nullable(String)。
注意：仅在解析期间发生异常时填充
_raw_message 和
_error 虚拟列，当消息成功解析时，它们始终为
NULL。
数据格式支持
NATS 引擎支持 ClickHouse 中支持的所有 格式。 一条 NATS 消息中的行数取决于格式是基于行的还是基于块的：
- 对于基于行的格式，可以通过设置
nats_max_rows_per_message来控制 NATS 消息中的行数。
- 对于基于块的格式，我们无法将块分成更小的部分，但可以通过通用设置 max_block_size 来控制一个块中的行数。