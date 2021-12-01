MySQL

MySQL 引擎可以对存储在远程 MySQL 服务器上的数据执行 SELECT 查询。

调用格式：

MySQL('host:port', 'database', 'table', 'user', 'password'[, replace_query, 'on_duplicate_clause']);



调用参数

host:port — MySQL 服务器地址。

— MySQL 服务器地址。 database — 数据库的名称。

— 数据库的名称。 table — 表名称。

— 表名称。 user — 数据库用户。

— 数据库用户。 password — 用户密码。

— 用户密码。 replace_query — 将 INSERT INTO 查询是否替换为 REPLACE INTO 的标志。如果 replace_query=1 ，则替换查询

— 将 查询是否替换为 的标志。如果 ，则替换查询 'on_duplicate_clause' — 将 ON DUPLICATE KEY UPDATE 'on_duplicate_clause' 表达式添加到 INSERT 查询语句中。例如： impression = VALUES(impression) + impression 。如果需要指定 'on_duplicate_clause' ，则需要设置 replace_query=0 。如果同时设置 replace_query = 1 和 'on_duplicate_clause' ，则会抛出异常。

此时，简单的 WHERE 子句（例如 =, !=, >, >=, <, <= ）是在 MySQL 服务器上执行。

其余条件以及 LIMIT 采样约束语句仅在对MySQL的查询完成后才在ClickHouse中执行。

MySQL 引擎不支持 可为空 数据类型，因此，当从MySQL表中读取数据时， NULL 将转换为指定列类型的默认值（通常为0或空字符串）。

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