MySQL
MySQL 引擎可以对存储在远程 MySQL 服务器上的数据执行
SELECT 查询。
调用格式：
MySQL('host:port', 'database', 'table', 'user', 'password'[, replace_query, 'on_duplicate_clause']);
调用参数
host:port— MySQL 服务器地址。
database— 数据库的名称。
table— 表名称。
user— 数据库用户。
password— 用户密码。
replace_query— 将
INSERT INTO查询是否替换为
REPLACE INTO的标志。如果
replace_query=1，则替换查询
'on_duplicate_clause'— 将
ON DUPLICATE KEY UPDATE 'on_duplicate_clause'表达式添加到
INSERT查询语句中。例如：
impression = VALUES(impression) + impression。如果需要指定
'on_duplicate_clause'，则需要设置
replace_query=0。如果同时设置
replace_query = 1和
'on_duplicate_clause'，则会抛出异常。
此时，简单的
WHERE 子句（例如
=, !=, >, >=, <, <=）是在 MySQL 服务器上执行。
其余条件以及
LIMIT 采样约束语句仅在对MySQL的查询完成后才在ClickHouse中执行。
MySQL 引擎不支持 可为空 数据类型，因此，当从MySQL表中读取数据时，
NULL 将转换为指定列类型的默认值（通常为0或空字符串）。