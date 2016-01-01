Iceberg 表引擎

危险 我们建议使用 Iceberg 表函数 来处理 ClickHouse 中的 Iceberg 数据。Iceberg 表函数目前提供足够的功能，提供对 Iceberg 表的部分只读接口。 Iceberg 表引擎是可用的，但可能存在一些限制。ClickHouse 最初并没有设计为支持具有外部更改模式的表，这可能会影响 Iceberg 表引擎的功能。因此，某些在常规表上可用的功能可能不可用或可能无法正常工作，特别是在使用旧的分析器时。 为了获得最佳兼容性，我们建议在继续改进对 Iceberg 表引擎的支持时使用 Iceberg 表函数。

该引擎提供与 Amazon S3、Azure、HDFS 和本地存储表中现有 Apache Iceberg 表的只读集成。

请注意，Iceberg 表必须已经存在于存储中，此命令不接受 DDL 参数来创建新表。

引擎参数

参数的描述与引擎 S3 、 AzureBlobStorage 、 HDFS 和 File 的参数描述相符。 format 表示 Iceberg 表中数据文件的格式。

引擎参数可以使用 命名集合 指定。

示例

使用命名集合：

别名

表引擎 Iceberg 现在是 IcebergS3 的别名。

模式演进 目前，通过 CH，您可以读取模式随时间变化的 Iceberg 表。我们目前支持读取列已经添加和删除且其顺序发生变化的表。您还可以将要求值的列更改为允许 NULL 的列。此外，我们支持简单类型的类型转换，具体包括：

int -> long

float -> double

decimal(P, S) -> decimal(P', S)，其中 P' > P。

目前，不支持更改嵌套结构或数组和映射内元素的类型。

要读取在其创建后模式已更改的表，可以在创建表时设置 allow_dynamic_metadata_for_data_lakes = true，以启用动态模式推断。

分区裁剪

ClickHouse 支持在 Iceberg 表上进行 SELECT 查询时的分区裁剪，这有助于通过跳过无关的数据文件来优化查询性能。现在，它仅适用于身份转换和基于时间的转换（小时、天、月、年）。要启用分区裁剪，请设置 use_iceberg_partition_pruning = 1 。