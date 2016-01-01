AzureBlobStorage 表引擎

此引擎提供与 Azure Blob Storage 生态系统的集成。

endpoint — AzureBlobStorage 端点 URL，包含容器和前缀。可选地可以包含 account_name，如果所使用的身份验证方法需要它。 ( http://azurite1:{port}/[account_name]{container_name}/{data_prefix} ) 或这些参数可以分别使用 storage_account_url, account_name 和 container 提供。用于指定前缀时，应该使用端点。

— AzureBlobStorage 端点 URL，包含容器和前缀。可选地可以包含 account_name，如果所使用的身份验证方法需要它。 ( ) 或这些参数可以分别使用 storage_account_url, account_name 和 container 提供。用于指定前缀时，应该使用端点。 endpoint_contains_account_name - 此标志用于指定端点是否包含 account_name，因为它仅在某些身份验证方法中需要。 (默认 : true)

- 此标志用于指定端点是否包含 account_name，因为它仅在某些身份验证方法中需要。 (默认 : true) connection_string|storage_account_url — connection_string 包括帐户名称和密钥 (创建连接字符串)，或者您也可以在此处提供存储帐户 URL 以及账户名称和账户密钥作为单独的参数（请参见参数 account_name 和 account_key）

— connection_string 包括帐户名称和密钥 (创建连接字符串)，或者您也可以在此处提供存储帐户 URL 以及账户名称和账户密钥作为单独的参数（请参见参数 account_name 和 account_key） container_name - 容器名称

- 容器名称 blobpath - 文件路径。在只读模式下支持以下通配符： * , ** , ? , {abc,def} 和 {N..M} 其中 N , M — 数字， 'abc' , 'def' — 字符串。

- 文件路径。在只读模式下支持以下通配符： , , , 和 其中 , — 数字， , — 字符串。 account_name - 如果使用 storage_account_url，则可以在此处指定帐户名称

- 如果使用 storage_account_url，则可以在此处指定帐户名称 account_key - 如果使用 storage_account_url，则可以在此处指定帐户密钥

- 如果使用 storage_account_url，则可以在此处指定帐户密钥 format — 文件的 格式。

— 文件的 格式。 compression — 支持的值： none , gzip/gz , brotli/br , xz/LZMA , zstd/zst 。 默认情况下，它将通过文件扩展名自动检测压缩（与设置为 auto 相同）。

示例

用户可以使用 Azurite 模拟器进行本地 Azure 存储开发。更多细节 在这里。如果使用本地 Azurite 实例，用户可能需要将下面命令中的 http://azurite1:10000 替换为 http://localhost:10000 ，假设 Azurite 在主机 azurite1 上可用。

_path — 文件路径。类型： LowCardinality(String) 。

— 文件路径。类型： 。 _file — 文件名。类型： LowCardinality(String) 。

— 文件名。类型： 。 _size — 文件大小（以字节为单位）。类型： Nullable(UInt64) 。如果大小未知，则值为 NULL 。

— 文件大小（以字节为单位）。类型： 。如果大小未知，则值为 。 _time — 文件的最后修改时间。类型： Nullable(DateTime) 。如果时间未知，则值为 NULL 。

当前有 3 种身份验证方式：

Managed Identity - 可以通过提供 endpoint 、 connection_string 或 storage_account_url 来使用。

- 可以通过提供 、 或 来使用。 SAS Token - 可以通过提供 endpoint 、 connection_string 或 storage_account_url 来使用。通过 URL 中的 ? 的存在来识别。有关示例，请参见 azureBlobStorage。

- 可以通过提供 、 或 来使用。通过 URL 中的 的存在来识别。有关示例，请参见 azureBlobStorage。 Workload Identity - 可以通过提供 endpoint 或 storage_account_url 来使用。如果在配置中设置了 use_workload_identity 参数，（工作负载身份）将用于身份验证。

Azure 表引擎支持在本地磁盘上缓存数据。 有关文件系统缓存配置选项和使用的更多信息，请参见本节。 缓存是根据存储对象的路径和 ETag 制作的，因此 ClickHouse 不会读取过时的缓存版本。

要启用缓存，请使用设置 filesystem_cache_name = '<name>' 和 enable_filesystem_cache = 1 。

将以下部分添加到 ClickHouse 配置文件中：

从 ClickHouse 的 storage_configuration 部分重用缓存配置（因此重用缓存存储），在这里描述

Azure Blob Storage 表函数