AzureBlobStorage 表引擎
此引擎提供与 Azure Blob Storage 生态系统的集成。
创建表
引擎参数
endpoint— AzureBlobStorage 端点 URL，包含容器和前缀。可选地可以包含 account_name，如果所使用的身份验证方法需要它。 (
http://azurite1:{port}/[account_name]{container_name}/{data_prefix}) 或这些参数可以分别使用 storage_account_url, account_name 和 container 提供。用于指定前缀时，应该使用端点。
endpoint_contains_account_name- 此标志用于指定端点是否包含 account_name，因为它仅在某些身份验证方法中需要。 (默认 : true)
connection_string|storage_account_url— connection_string 包括帐户名称和密钥 (创建连接字符串)，或者您也可以在此处提供存储帐户 URL 以及账户名称和账户密钥作为单独的参数（请参见参数 account_name 和 account_key）
container_name- 容器名称
blobpath- 文件路径。在只读模式下支持以下通配符：
*,
**,
?,
{abc,def}和
{N..M}其中
N,
M— 数字，
'abc',
'def'— 字符串。
account_name- 如果使用 storage_account_url，则可以在此处指定帐户名称
account_key- 如果使用 storage_account_url，则可以在此处指定帐户密钥
format— 文件的 格式。
compression— 支持的值：
none,
gzip/gz,
brotli/br,
xz/LZMA,
zstd/zst。 默认情况下，它将通过文件扩展名自动检测压缩（与设置为
auto相同）。
示例
用户可以使用 Azurite 模拟器进行本地 Azure 存储开发。更多细节 在这里。如果使用本地 Azurite 实例，用户可能需要将下面命令中的
http://azurite1:10000 替换为
http://localhost:10000，假设 Azurite 在主机
azurite1 上可用。
虚拟列
_path— 文件路径。类型：
LowCardinality(String)。
_file— 文件名。类型：
LowCardinality(String)。
_size— 文件大小（以字节为单位）。类型：
Nullable(UInt64)。如果大小未知，则值为
NULL。
_time— 文件的最后修改时间。类型：
Nullable(DateTime)。如果时间未知，则值为
NULL。
身份验证
当前有 3 种身份验证方式：
Managed Identity- 可以通过提供
endpoint、
connection_string或
storage_account_url来使用。
SAS Token- 可以通过提供
endpoint、
connection_string或
storage_account_url来使用。通过 URL 中的
?的存在来识别。有关示例，请参见 azureBlobStorage。
Workload Identity- 可以通过提供
endpoint或
storage_account_url来使用。如果在配置中设置了
use_workload_identity参数，（工作负载身份）将用于身份验证。
数据缓存
Azure 表引擎支持在本地磁盘上缓存数据。
有关文件系统缓存配置选项和使用的更多信息，请参见本节。
缓存是根据存储对象的路径和 ETag 制作的，因此 ClickHouse 不会读取过时的缓存版本。
要启用缓存，请使用设置
filesystem_cache_name = '<name>' 和
enable_filesystem_cache = 1。
- 将以下部分添加到 ClickHouse 配置文件中：
- 从 ClickHouse 的
storage_configuration部分重用缓存配置（因此重用缓存存储），在这里描述