AzureQueue 表引擎
此引擎提供与 Azure Blob 存储 生态系统的集成，允许流式数据导入。
创建表
引擎参数
AzureQueue 参数与
AzureBlobStorage 表引擎支持的参数相同。有关参数请参见 这里。
与 AzureBlobStorage 表引擎类似，用户可以使用 Azurite 模拟器进行本地 Azure 存储开发。更多详细信息请参见 这里。
示例
设置
支持的设置集与
S3Queue 表引擎相同，但没有
s3queue_ 前缀。请参见 完整的设置列表。要获取表的配置设置列表，请使用
system.azure_queue_settings 表。从
24.10 开始可用。
描述
SELECT 对于流式导入并不是特别有用（除非用于调试），因为每个文件只能导入一次。更实际的做法是使用 物化视图 创建实时线程。为此：
- 使用引擎根据指定路径在 S3 创建一个消费表，并将其视为数据流。
- 创建具有所需结构的表。
- 创建物化视图，将数据从引擎转换并放入先前创建的表中。
当
MATERIALIZED VIEW 连接到引擎时，它开始在后台收集数据。
示例：
虚拟列
_path— 文件的路径。
_file— 文件的名称。
有关虚拟列的更多信息，请参见 这里。
自省
通过表设置
enable_logging_to_s3queue_log=1 启用表的日志记录。
自省功能与 S3Queue 表引擎 相同，但有一些明显的区别：
- 对于服务器版本 >= 25.1，使用
system.azure_queue查看队列的内存状态。对于旧版本，使用
system.s3queue（它也包含
azure表的信息）。
- 通过 ClickHouse 主配置启用
system.azure_queue_log，例如：
这个持久化表具有与
system.s3queue 相同的信息，但针对处理和失败的文件。
该表的结构如下：
示例：