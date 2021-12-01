SQLite
允许连接到SQLite数据库，并支持ClickHouse和SQLite交换数据， 执行
INSERT 和
SELECT 查询。
创建一个数据库
CREATE DATABASE sqlite_database
ENGINE = SQLite('db_path')
引擎参数
db_path— SQLite 数据库文件的路径.
数据类型的支持
|SQLite
|ClickHouse
|INTEGER
|Int32
|REAL
|Float32
|TEXT
|String
|BLOB
|String
技术细节和建议
SQLite将整个数据库(定义、表、索引和数据本身)存储为主机上的单个跨平台文件。在写入过程中，SQLite会锁定整个数据库文件，因此写入操作是顺序执行的。读操作可以是多任务的。
SQLite不需要服务管理(如启动脚本)或基于
GRANT和密码的访问控制。访问控制是通过授予数据库文件本身的文件系统权限来处理的。
使用示例
数据库在ClickHouse，连接到SQLite:
CREATE DATABASE sqlite_db ENGINE = SQLite('sqlite.db');
SHOW TABLES FROM sqlite_db;
┌──name───┐
│ table1 │
│ table2 │
└─────────┘
展示数据表中的内容:
SELECT * FROM sqlite_db.table1;
┌─col1──┬─col2─┐
│ line1 │ 1 │
│ line2 │ 2 │
│ line3 │ 3 │
└───────┴──────┘
从ClickHouse表插入数据到SQLite表:
CREATE TABLE clickhouse_table(`col1` String,`col2` Int16) ENGINE = MergeTree() ORDER BY col2;
INSERT INTO clickhouse_table VALUES ('text',10);
INSERT INTO sqlite_db.table1 SELECT * FROM clickhouse_table;
SELECT * FROM sqlite_db.table1;
┌─col1──┬─col2─┐
│ line1 │ 1 │
│ line2 │ 2 │
│ line3 │ 3 │
│ text │ 10 │
└───────┴──────┘