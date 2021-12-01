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SQLite

允许连接到SQLite数据库，并支持ClickHouse和SQLite交换数据， 执行 INSERT 和 SELECT 查询。

CREATE DATABASE sqlite_database

ENGINE = SQLite ( 'db_path' )



引擎参数

db_path — SQLite 数据库文件的路径.

SQLite ClickHouse INTEGER Int32 REAL Float32 TEXT String BLOB String

SQLite将整个数据库(定义、表、索引和数据本身)存储为主机上的单个跨平台文件。在写入过程中，SQLite会锁定整个数据库文件，因此写入操作是顺序执行的。读操作可以是多任务的。 SQLite不需要服务管理(如启动脚本)或基于 GRANT 和密码的访问控制。访问控制是通过授予数据库文件本身的文件系统权限来处理的。

数据库在ClickHouse，连接到SQLite:

CREATE DATABASE sqlite_db ENGINE = SQLite ( 'sqlite.db' ) ;

SHOW TABLES FROM sqlite_db ;



┌──name───┐

│ table1 │

│ table2 │

└─────────┘



展示数据表中的内容:

SELECT * FROM sqlite_db . table1 ;



┌─col1──┬─col2─┐

│ line1 │ 1 │

│ line2 │ 2 │

│ line3 │ 3 │

└───────┴──────┘



从ClickHouse表插入数据到SQLite表:

CREATE TABLE clickhouse_table ( ` col1 ` String , ` col2 ` Int16 ) ENGINE = MergeTree ( ) ORDER BY col2 ;

INSERT INTO clickhouse_table VALUES ( 'text' , 10 ) ;

INSERT INTO sqlite_db . table1 SELECT * FROM clickhouse_table ;

SELECT * FROM sqlite_db . table1 ;

