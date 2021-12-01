MySQL
MySQL引擎用于将远程的MySQL服务器中的表映射到ClickHouse中，并允许您对表进行
INSERT和
SELECT查询，以方便您在ClickHouse与MySQL之间进行数据交换
MySQL数据库引擎会将对其的查询转换为MySQL语法并发送到MySQL服务器中，因此您可以执行诸如
SHOW TABLES或
SHOW CREATE TABLE之类的操作。
但您无法对其执行以下操作：
RENAME
CREATE TABLE
ALTER
创建数据库
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name [ON CLUSTER cluster]
ENGINE = MySQL('host:port', ['database' | database], 'user', 'password')
引擎参数
host:port— MySQL服务地址
database— MySQL数据库名称
user— MySQL用户名
password— MySQL用户密码
支持的数据类型
|MySQL
|ClickHouse
|UNSIGNED TINYINT
|UInt8
|TINYINT
|Int8
|UNSIGNED SMALLINT
|UInt16
|SMALLINT
|Int16
|UNSIGNED INT, UNSIGNED MEDIUMINT
|UInt32
|INT, MEDIUMINT
|Int32
|UNSIGNED BIGINT
|UInt64
|BIGINT
|Int64
|FLOAT
|Float32
|DOUBLE
|Float64
|DATE
|Date
|DATETIME, TIMESTAMP
|DateTime
|BINARY
|FixedString
其他的MySQL数据类型将全部都转换为String.
Nullable已经支持
全局变量支持
为了更好地兼容，您可以在SQL样式中设置全局变量，如
@@identifier.
支持这些变量：
version
max_allowed_packet
!!! warning "警告" 到目前为止，这些变量是存根，并且不对应任何内容。
示例:
SELECT @@version;
使用示例
MySQL操作:
mysql> USE test;
Database changed
mysql> CREATE TABLE `mysql_table` (
-> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> `float` FLOAT NOT NULL,
-> PRIMARY KEY (`int_id`));
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)
mysql> insert into mysql_table (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
mysql> select * from mysql_table;
+------+-----+
| int_id | value |
+------+-----+
| 1 | 2 |
+------+-----+
1 row in set (0,00 sec)
ClickHouse中的数据库，与MySQL服务器交换数据:
CREATE DATABASE mysql_db ENGINE = MySQL('localhost:3306', 'test', 'my_user', 'user_password')
SHOW DATABASES
┌─name─────┐
│ default │
│ mysql_db │
│ system │
└──────────┘
SHOW TABLES FROM mysql_db
┌─name─────────┐
│ mysql_table │
└──────────────┘
SELECT * FROM mysql_db.mysql_table
┌─int_id─┬─value─┐
│ 1 │ 2 │
└────────┴───────┘
INSERT INTO mysql_db.mysql_table VALUES (3,4)
SELECT * FROM mysql_db.mysql_table
┌─int_id─┬─value─┐
│ 1 │ 2 │
│ 3 │ 4 │
└────────┴───────┘