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MySQL

MySQL引擎用于将远程的MySQL服务器中的表映射到ClickHouse中，并允许您对表进行INSERTSELECT查询，以方便您在ClickHouse与MySQL之间进行数据交换

MySQL数据库引擎会将对其的查询转换为MySQL语法并发送到MySQL服务器中，因此您可以执行诸如SHOW TABLESSHOW CREATE TABLE之类的操作。

但您无法对其执行以下操作：

  • RENAME
  • CREATE TABLE
  • ALTER

创建数据库

CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name [ON CLUSTER cluster]
ENGINE = MySQL('host:port', ['database' | database], 'user', 'password')

引擎参数

  • host:port — MySQL服务地址
  • database — MySQL数据库名称
  • user — MySQL用户名
  • password — MySQL用户密码

支持的数据类型

MySQLClickHouse
UNSIGNED TINYINTUInt8
TINYINTInt8
UNSIGNED SMALLINTUInt16
SMALLINTInt16
UNSIGNED INT, UNSIGNED MEDIUMINTUInt32
INT, MEDIUMINTInt32
UNSIGNED BIGINTUInt64
BIGINTInt64
FLOATFloat32
DOUBLEFloat64
DATEDate
DATETIME, TIMESTAMPDateTime
BINARYFixedString

其他的MySQL数据类型将全部都转换为String.

Nullable已经支持

全局变量支持

为了更好地兼容，您可以在SQL样式中设置全局变量，如@@identifier.

支持这些变量：

  • version
  • max_allowed_packet

!!! warning "警告" 到目前为止，这些变量是存根，并且不对应任何内容。

示例:

SELECT @@version;

使用示例

MySQL操作:

mysql> USE test;
Database changed

mysql> CREATE TABLE `mysql_table` (
    ->   `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ->   `float` FLOAT NOT NULL,
    ->   PRIMARY KEY (`int_id`));
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)

mysql> insert into mysql_table (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

mysql> select * from mysql_table;
+------+-----+
| int_id | value |
+------+-----+
|      1 |     2 |
+------+-----+
1 row in set (0,00 sec)

ClickHouse中的数据库，与MySQL服务器交换数据:

CREATE DATABASE mysql_db ENGINE = MySQL('localhost:3306', 'test', 'my_user', 'user_password')
SHOW DATABASES
┌─name─────┐
│ default  │
│ mysql_db │
│ system   │
└──────────┘
SHOW TABLES FROM mysql_db
┌─name─────────┐
│  mysql_table │
└──────────────┘
SELECT * FROM mysql_db.mysql_table
┌─int_id─┬─value─┐
│      1 │     2 │
└────────┴───────┘
INSERT INTO mysql_db.mysql_table VALUES (3,4)
SELECT * FROM mysql_db.mysql_table
┌─int_id─┬─value─┐
│      1 │     2 │
│      3 │     4 │
└────────┴───────┘

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