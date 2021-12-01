[experimental] MaterializedMySQL
!!! warning "警告" 这是一个实验性的特性，不应该在生产中使用.
创建ClickHouse数据库，包含MySQL中所有的表，以及这些表中的所有数据。
ClickHouse服务器作为MySQL副本工作。它读取binlog并执行DDL和DML查询。
创建数据库
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name [ON CLUSTER cluster]
ENGINE = MaterializedMySQL('host:port', ['database' | database], 'user', 'password') [SETTINGS ...]
[TABLE OVERRIDE table1 (...), TABLE OVERRIDE table2 (...)]
引擎参数
host:port— MySQL 服务地址.
database— MySQL 数据库名称.
user— MySQL 用户名.
password— MySQL 用户密码.
引擎配置
max_rows_in_buffer— 允许在内存中缓存数据的最大行数(对于单个表和无法查询的缓存数据)。当超过这个数字时，数据将被物化。默认值:
65 505。
max_bytes_in_buffer- 允许在内存中缓存数据的最大字节数(对于单个表和无法查询的缓存数据)。当超过这个数字时，数据将被物化。默认值:
1 048 576。
max_rows_in_buffers- 允许在内存中缓存数据的最大行数(用于数据库和无法查询的缓存数据)。当超过这个数字时，数据将被物化。默认值:
65 505。
max_bytes_in_buffers- 允许在内存中缓存数据的最大字节数(用于数据库和无法查询的缓存数据)。当超过这个数字时，数据将被物化。默认值:
1 048 576。
max_flush_data_time- 允许数据在内存中缓存的最大毫秒数(对于数据库和无法查询的缓存数据)。当超过这个时间，数据将被物化。默认值:
1000。
max_wait_time_when_mysql_unavailable- MySQL不可用时的重试间隔(毫秒)。负值禁用重试。默认值:
1000。 —
allows_query_when_mysql_lost—允许在MySQL丢失时查询物化表。默认值:
0(
false)。
CREATE DATABASE mysql ENGINE = MaterializedMySQL('localhost:3306', 'db', 'user', '***')
SETTINGS
allows_query_when_mysql_lost=true,
max_wait_time_when_mysql_unavailable=10000;
MySQL服务器端配置
为了
MaterializedMySQL的正确工作，有一些必须设置的
MySQL端配置设置:
default_authentication_plugin = mysql_native_password，因为
MaterializedMySQL只能授权使用该方法。
gtid_mode = on，因为基于GTID的日志记录是提供正确的
MaterializedMySQL复制的强制要求。
:::info "注意" 当打开
gtid_mode时，您还应该指定
enforce_gtid_consistency = on。
虚拟列
当使用
MaterializeMySQL数据库引擎时，ReplacingMergeTree表与虚拟的
_sign和
_version列一起使用。
支持的数据类型
|MySQL
|ClickHouse
|TINY
|Int8
|SHORT
|Int16
|INT24
|Int32
|LONG
|UInt32
|LONGLONG
|UInt64
|FLOAT
|Float32
|DOUBLE
|Float64
|DECIMAL, NEWDECIMAL
|Decimal
|DATE, NEWDATE
|Date
|DATETIME, TIMESTAMP
|DateTime
|DATETIME2, TIMESTAMP2
|DateTime64
|YEAR
|UInt16
|TIME
|Int64
|ENUM
|Enum
|STRING
|String
|VARCHAR, VAR_STRING
|String
|BLOB
|String
|GEOMETRY
|String
|BINARY
|FixedString
|BIT
|UInt64
|SET
|UInt64
Nullable 已经被支持.
MySQL中的Time 类型，会被ClickHouse转换成微秒来存储
不支持其他类型。如果MySQL表包含此类类型的列，ClickHouse抛出异常"Unhandled data type"并停止复制。
规范和推荐用法
兼容性限制
除了数据类型的限制之外，还有一些限制与
MySQL数据库相比有所不同，这应该在复制之前解决:
MySQL中的每个表都应该包含
PRIMARY KEY。
- 对于表的复制，那些包含
ENUM字段值超出范围的行(在
ENUM签名中指定)将不起作用。
DDL Queries
MySQL DDL 语句会被转换成对应的ClickHouse DDL 语句，比如： (ALTER, CREATE, DROP, RENAME). 如果ClickHouse 无法解析某些语句DDL 操作，则会跳过。
数据复制
MaterializedMySQL不支持直接的
INSERT，
DELETE 和
UPDATE 查询。然而，它们在数据复制方面得到了支持:
- MySQL
INSERT查询被转换为
_sign=1的INSERT查询。
- MySQL
DELETE查询被转换为
INSERT，并且
_sign=-1。
- 如果主键被修改了，MySQL的
UPDATE查询将被转换为
INSERT带
_sign=1和INSERT 带有_sign=-1;如果主键没有被修改，则转换为
INSERT和
_sign=1。
MaterializedMySQL 数据表查询
SELECT 查询从
MaterializedMySQL表有一些细节:
如果在SELECT查询中没有指定
_version，则 [FINAL](/docs/zh/sql-reference/statements/select/from#select-from- FINAL)修饰符被使用，所以只有带有
MAX(_version)的行会返回每个主键值。
如果在SELECT查询中没有指定
_sign，则默认使用
WHERE _sign=1。所以被删除的行不是 包含在结果集中。
结果包括列注释，以防MySQL数据库表中存在这些列注释。
索引转换
在ClickHouse表中，MySQL的
PRIMARY KEY 和
INDEX 子句被转换为
ORDER BY 元组。
ClickHouse只有一个物理排序，由
order by 条件决定。要创建一个新的物理排序，请使用materialized views。
注意
_sign=-1的行不会被物理地从表中删除。
- 级联
UPDATE/DELETE查询不支持
MaterializedMySQL引擎，因为他们在 MySQL binlog中不可见的 — 复制很容易被破坏。 — 禁止对数据库和表进行手工操作。
MaterializedMySQL受optimize_on_insert设置的影响。当MySQL服务器中的一个表发生变化时，数据会合并到
MaterializedMySQL数据库中相应的表中。
表重写
表覆盖可用于自定义ClickHouse DDL查询，从而允许您对应用程序进行模式优化。这对于控制分区特别有用，分区对MaterializedMySQL的整体性能非常重要。
这些是你可以对MaterializedMySQL表重写的模式转换操作:
- 修改列类型。必须与原始类型兼容，否则复制将失败。例如，可以将
UInt32列修改为
UInt64，不能将
String列修改为
Array(String)。
- 修改 column TTL.
- 修改 column compression codec.
- 增加 ALIAS columns.
- 增加 skipping indexes
- 增加 projections.
请注意，当使用
SELECT ... FINAL(MaterializedMySQL默认是这样做的) 时，预测优化是被禁用的，所以这里是受限的，
INDEX ... TYPE hypothesis[在v21.12的博客文章中描述]](https://clickhouse.com/blog/en/2021/clickhouse-v21.12-released/)可能在这种情况下更有用。
- 修改 PARTITION BY
- 修改 ORDER BY
- 修改 PRIMARY KEY
- 增加 SAMPLE BY
- 增加 table TTL
CREATE DATABASE db_name ENGINE = MaterializedMySQL(...)
[SETTINGS ...]
[TABLE OVERRIDE table_name (
[COLUMNS (
[col_name [datatype] [ALIAS expr] [CODEC(...)] [TTL expr], ...]
[INDEX index_name expr TYPE indextype[(...)] GRANULARITY val, ...]
[PROJECTION projection_name (SELECT <COLUMN LIST EXPR> [GROUP BY] [ORDER BY]), ...]
)]
[ORDER BY expr]
[PRIMARY KEY expr]
[PARTITION BY expr]
[SAMPLE BY expr]
[TTL expr]
), ...]
示例:
CREATE DATABASE db_name ENGINE = MaterializedMySQL(...)
TABLE OVERRIDE table1 (
COLUMNS (
userid UUID,
category LowCardinality(String),
timestamp DateTime CODEC(Delta, Default)
)
PARTITION BY toYear(timestamp)
),
TABLE OVERRIDE table2 (
COLUMNS (
client_ip String TTL created + INTERVAL 72 HOUR
)
SAMPLE BY ip_hash
)
COLUMNS列表是稀疏的;根据指定修改现有列，添加额外的ALIAS列。不可能添加普通列或实体化列。具有不同类型的已修改列必须可从原始类型赋值。在执行
CREATE DATABASE 查询时，目前还没有验证这个或类似的问题，因此需要格外小心。
您可以为还不存在的表指定重写。
!!! warning "警告" 如果使用时不小心，很容易用表重写中断复制。例如:
* 如果一个ALIAS列被添加了一个表覆盖，并且一个具有相同名称的列后来被添加到源MySQL表，在ClickHouse中转换后的ALTER table查询将失败并停止复制。
* 目前可以添加引用可空列的覆盖，而非空列是必需的，例如 `ORDER BY` 或 `PARTITION BY`。这将导致CREATE TABLE查询失败，也会导致复制停止。
使用示例
MySQL 查询语句:
mysql> CREATE DATABASE db;
mysql> CREATE TABLE db.test (a INT PRIMARY KEY, b INT);
mysql> INSERT INTO db.test VALUES (1, 11), (2, 22);
mysql> DELETE FROM db.test WHERE a=1;
mysql> ALTER TABLE db.test ADD COLUMN c VARCHAR(16);
mysql> UPDATE db.test SET c='Wow!', b=222;
mysql> SELECT * FROM test;
┌─a─┬───b─┬─c────┐
│ 2 │ 222 │ Wow! │
└───┴─────┴──────┘
ClickHouse中的数据库，与MySQL服务器交换数据:
创建的数据库和表:
CREATE DATABASE mysql ENGINE = MaterializedMySQL('localhost:3306', 'db', 'user', '***');
SHOW TABLES FROM mysql;
┌─name─┐
│ test │
└──────┘
数据插入之后：
SELECT * FROM mysql.test;
┌─a─┬──b─┐
│ 1 │ 11 │
│ 2 │ 22 │
└───┴────┘
删除数据后，添加列并更新:
SELECT * FROM mysql.test;
┌─a─┬───b─┬─c────┐
│ 2 │ 222 │ Wow! │
└───┴─────┴──────┘