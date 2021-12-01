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[experimental] MaterializedMySQL

!!! warning "警告" 这是一个实验性的特性，不应该在生产中使用.

创建ClickHouse数据库，包含MySQL中所有的表，以及这些表中的所有数据。

ClickHouse服务器作为MySQL副本工作。它读取binlog并执行DDL和DML查询。

创建数据库

CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name [ON CLUSTER cluster]
ENGINE = MaterializedMySQL('host:port', ['database' | database], 'user', 'password') [SETTINGS ...]
[TABLE OVERRIDE table1 (...), TABLE OVERRIDE table2 (...)]

引擎参数

  • host:port — MySQL 服务地址.
  • database — MySQL 数据库名称.
  • user — MySQL 用户名.
  • password — MySQL 用户密码.

引擎配置

  • max_rows_in_buffer — 允许在内存中缓存数据的最大行数(对于单个表和无法查询的缓存数据)。当超过这个数字时，数据将被物化。默认值:65 505
  • max_bytes_in_buffer - 允许在内存中缓存数据的最大字节数(对于单个表和无法查询的缓存数据)。当超过这个数字时，数据将被物化。默认值: 1 048 576
  • max_rows_in_buffers - 允许在内存中缓存数据的最大行数(用于数据库和无法查询的缓存数据)。当超过这个数字时，数据将被物化。默认值: 65 505
  • max_bytes_in_buffers - 允许在内存中缓存数据的最大字节数(用于数据库和无法查询的缓存数据)。当超过这个数字时，数据将被物化。默认值: 1 048 576
  • max_flush_data_time - 允许数据在内存中缓存的最大毫秒数(对于数据库和无法查询的缓存数据)。当超过这个时间，数据将被物化。默认值: 1000
  • max_wait_time_when_mysql_unavailable - MySQL不可用时的重试间隔(毫秒)。负值禁用重试。默认值:1000。 — allows_query_when_mysql_lost —允许在MySQL丢失时查询物化表。默认值:0(false)。
CREATE DATABASE mysql ENGINE = MaterializedMySQL('localhost:3306', 'db', 'user', '***')
     SETTINGS
        allows_query_when_mysql_lost=true,
        max_wait_time_when_mysql_unavailable=10000;

MySQL服务器端配置

为了MaterializedMySQL的正确工作，有一些必须设置的MySQL端配置设置:

  • default_authentication_plugin = mysql_native_password ，因为 MaterializedMySQL 只能授权使用该方法。

  • gtid_mode = on，因为基于GTID的日志记录是提供正确的 MaterializedMySQL复制的强制要求。

    :::info "注意" 当打开gtid_mode时，您还应该指定enforce_gtid_consistency = on

虚拟列

当使用MaterializeMySQL数据库引擎时，ReplacingMergeTree表与虚拟的_sign_version列一起使用。

  • _version — 事务版本. 类型 UInt64.
  • _sign — 删除标记. 类型 Int8. 可能的值:
    • 1 — 行没有删除,
    • -1 — 行已被删除.

支持的数据类型

MySQLClickHouse
TINYInt8
SHORTInt16
INT24Int32
LONGUInt32
LONGLONGUInt64
FLOATFloat32
DOUBLEFloat64
DECIMAL, NEWDECIMALDecimal
DATE, NEWDATEDate
DATETIME, TIMESTAMPDateTime
DATETIME2, TIMESTAMP2DateTime64
YEARUInt16
TIMEInt64
ENUMEnum
STRINGString
VARCHAR, VAR_STRINGString
BLOBString
GEOMETRYString
BINARYFixedString
BITUInt64
SETUInt64

Nullable 已经被支持.

MySQL中的Time 类型，会被ClickHouse转换成微秒来存储

不支持其他类型。如果MySQL表包含此类类型的列，ClickHouse抛出异常"Unhandled data type"并停止复制。

规范和推荐用法

兼容性限制

除了数据类型的限制之外，还有一些限制与MySQL数据库相比有所不同，这应该在复制之前解决:

  • MySQL 中的每个表都应该包含 PRIMARY KEY
  • 对于表的复制，那些包含 ENUM 字段值超出范围的行(在 ENUM 签名中指定)将不起作用。

DDL Queries

MySQL DDL 语句会被转换成对应的ClickHouse DDL 语句，比如： (ALTER, CREATE, DROP, RENAME). 如果ClickHouse 无法解析某些语句DDL 操作，则会跳过。

数据复制

MaterializedMySQL不支持直接的 INSERTDELETEUPDATE 查询。然而，它们在数据复制方面得到了支持:

  • MySQL INSERT查询被转换为_sign=1的INSERT查询。
  • MySQL DELETE查询被转换为INSERT，并且_sign=-1
  • 如果主键被修改了，MySQL的 UPDATE 查询将被转换为 INSERT_sign=1 和INSERT 带有_sign=-1;如果主键没有被修改，则转换为INSERT_sign=1

MaterializedMySQL 数据表查询

SELECT 查询从 MaterializedMySQL表有一些细节:

  • 如果在SELECT查询中没有指定_version，则 [FINAL](/docs/zh/sql-reference/statements/select/from#select-from- FINAL)修饰符被使用，所以只有带有 MAX(_version)的行会返回每个主键值。

  • 如果在SELECT查询中没有指定 _sign，则默认使用 WHERE _sign=1 。所以被删除的行不是 包含在结果集中。

  • 结果包括列注释，以防MySQL数据库表中存在这些列注释。

索引转换

在ClickHouse表中，MySQL的 PRIMARY KEYINDEX 子句被转换为 ORDER BY 元组。

ClickHouse只有一个物理排序，由 order by 条件决定。要创建一个新的物理排序，请使用materialized views

注意

  • _sign=-1 的行不会被物理地从表中删除。
  • 级联 UPDATE/DELETE 查询不支持 MaterializedMySQL 引擎，因为他们在 MySQL binlog中不可见的 — 复制很容易被破坏。 — 禁止对数据库和表进行手工操作。
  • MaterializedMySQLoptimize_on_insert设置的影响。当MySQL服务器中的一个表发生变化时，数据会合并到 MaterializedMySQL 数据库中相应的表中。

表重写

表覆盖可用于自定义ClickHouse DDL查询，从而允许您对应用程序进行模式优化。这对于控制分区特别有用，分区对MaterializedMySQL的整体性能非常重要。

这些是你可以对MaterializedMySQL表重写的模式转换操作:

CREATE DATABASE db_name ENGINE = MaterializedMySQL(...)
[SETTINGS ...]
[TABLE OVERRIDE table_name (
    [COLUMNS (
        [col_name [datatype] [ALIAS expr] [CODEC(...)] [TTL expr], ...]
        [INDEX index_name expr TYPE indextype[(...)] GRANULARITY val, ...]
        [PROJECTION projection_name (SELECT <COLUMN LIST EXPR> [GROUP BY] [ORDER BY]), ...]
    )]
    [ORDER BY expr]
    [PRIMARY KEY expr]
    [PARTITION BY expr]
    [SAMPLE BY expr]
    [TTL expr]
), ...]

示例:

CREATE DATABASE db_name ENGINE = MaterializedMySQL(...)
TABLE OVERRIDE table1 (
    COLUMNS (
        userid UUID,
        category LowCardinality(String),
        timestamp DateTime CODEC(Delta, Default)
    )
    PARTITION BY toYear(timestamp)
),
TABLE OVERRIDE table2 (
    COLUMNS (
        client_ip String TTL created + INTERVAL 72 HOUR
    )
    SAMPLE BY ip_hash
)

COLUMNS列表是稀疏的;根据指定修改现有列，添加额外的ALIAS列。不可能添加普通列或实体化列。具有不同类型的已修改列必须可从原始类型赋值。在执行CREATE DATABASE 查询时，目前还没有验证这个或类似的问题，因此需要格外小心。

您可以为还不存在的表指定重写。

!!! warning "警告" 如果使用时不小心，很容易用表重写中断复制。例如:

* 如果一个ALIAS列被添加了一个表覆盖，并且一个具有相同名称的列后来被添加到源MySQL表，在ClickHouse中转换后的ALTER table查询将失败并停止复制。
* 目前可以添加引用可空列的覆盖，而非空列是必需的，例如 `ORDER BY` 或 `PARTITION BY`。这将导致CREATE TABLE查询失败，也会导致复制停止。

使用示例

MySQL 查询语句:

mysql> CREATE DATABASE db;
mysql> CREATE TABLE db.test (a INT PRIMARY KEY, b INT);
mysql> INSERT INTO db.test VALUES (1, 11), (2, 22);
mysql> DELETE FROM db.test WHERE a=1;
mysql> ALTER TABLE db.test ADD COLUMN c VARCHAR(16);
mysql> UPDATE db.test SET c='Wow!', b=222;
mysql> SELECT * FROM test;
┌─a─┬───b─┬─c────┐
│ 2 │ 222 │ Wow! │
└───┴─────┴──────┘

ClickHouse中的数据库，与MySQL服务器交换数据:

创建的数据库和表:

CREATE DATABASE mysql ENGINE = MaterializedMySQL('localhost:3306', 'db', 'user', '***');
SHOW TABLES FROM mysql;
┌─name─┐
│ test │
└──────┘

数据插入之后：

SELECT * FROM mysql.test;
┌─a─┬──b─┐
│ 1 │ 11 │
│ 2 │ 22 │
└───┴────┘

删除数据后，添加列并更新:

SELECT * FROM mysql.test;
┌─a─┬───b─┬─c────┐
│ 2 │ 222 │ Wow! │
└───┴─────┴──────┘

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