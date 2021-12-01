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[experimental] MaterializedMySQL

这是一个实验性的特性，不应该在生产中使用。

创建ClickHouse数据库，包含MySQL中所有的表，以及这些表中的所有数据。

ClickHouse服务器作为MySQL副本工作。它读取binlog并执行DDL和DML查询。

这个功能是实验性的。

CREATE DATABASE [ IF NOT EXISTS ] db_name [ ON CLUSTER cluster ]

ENGINE = MaterializeMySQL ( 'host:port' , [ 'database' | database ] , 'user' , 'password' ) [ SETTINGS . . . ]



引擎参数

host:port — MySQL服务地址

— MySQL服务地址 database — MySQL数据库名称

— MySQL数据库名称 user — MySQL用户名

— MySQL用户名 password — MySQL用户密码

引擎配置

max_rows_in_buffer — 允许数据缓存到内存中的最大行数(对于单个表和无法查询的缓存数据)。当超过行数时，数据将被物化。默认值: 65505 。

— 允许数据缓存到内存中的最大行数(对于单个表和无法查询的缓存数据)。当超过行数时，数据将被物化。默认值: 。 max_bytes_in_buffer — 允许在内存中缓存数据的最大字节数(对于单个表和无法查询的缓存数据)。当超过行数时，数据将被物化。默认值: 1048576 .

— 允许在内存中缓存数据的最大字节数(对于单个表和无法查询的缓存数据)。当超过行数时，数据将被物化。默认值: . max_rows_in_buffers — 允许数据缓存到内存中的最大行数(对于数据库和无法查询的缓存数据)。当超过行数时，数据将被物化。默认值: 65505 .

— 允许数据缓存到内存中的最大行数(对于数据库和无法查询的缓存数据)。当超过行数时，数据将被物化。默认值: . max_bytes_in_buffers — 允许在内存中缓存数据的最大字节数(对于数据库和无法查询的缓存数据)。当超过行数时，数据将被物化。默认值: 1048576 .

— 允许在内存中缓存数据的最大字节数(对于数据库和无法查询的缓存数据)。当超过行数时，数据将被物化。默认值: . max_flush_data_time — 允许数据在内存中缓存的最大毫秒数(对于数据库和无法查询的缓存数据)。当超过这个时间时，数据将被物化。默认值: 1000 .

— 允许数据在内存中缓存的最大毫秒数(对于数据库和无法查询的缓存数据)。当超过这个时间时，数据将被物化。默认值: . max_wait_time_when_mysql_unavailable — 当MySQL不可用时重试间隔(毫秒)。负值禁止重试。默认值: 1000 .

— 当MySQL不可用时重试间隔(毫秒)。负值禁止重试。默认值: . allows_query_when_mysql_lost — 当mysql丢失时，允许查询物化表。默认值: 0 ( false ).

CREATE DATABASE mysql ENGINE = MaterializeMySQL('localhost:3306', 'db', 'user', '***')

SETTINGS

allows_query_when_mysql_lost=true,

max_wait_time_when_mysql_unavailable=10000;



MySQL服务器端配置

为了 MaterializeMySQL 正确的工作，有一些强制性的 MySQL 侧配置设置应该设置:

default_authentication_plugin = mysql_native_password ，因为 MaterializeMySQL 只能使用此方法授权。

，因为 只能使用此方法授权。 gtid_mode = on ，因为要提供正确的 MaterializeMySQL 复制，基于GTID的日志记录是必须的。注意，在打开这个模式 On 时，你还应该指定 enforce_gtid_consistency = on 。

当使用 MaterializeMySQL 数据库引擎时，ReplacingMergeTree表与虚拟的 _sign 和 _version 列一起使用。

_version — 同步版本。 类型UInt64.

— 同步版本。 类型UInt64. _sign — 删除标记。类型 Int8. Possible values: 1 — 行不会删除, -1 — 行被删除。

— 删除标记。类型 Int8. Possible values:

MySQL ClickHouse TINY Int8 SHORT Int16 INT24 Int32 LONG UInt32 LONGLONG UInt64 FLOAT Float32 DOUBLE Float64 DECIMAL, NEWDECIMAL Decimal DATE, NEWDATE Date DATETIME, TIMESTAMP DateTime DATETIME2, TIMESTAMP2 DateTime64 ENUM Enum STRING String VARCHAR, VAR_STRING String BLOB String BINARY FixedString

不支持其他类型。如果MySQL表包含此类类型的列，ClickHouse抛出异常"Unhandled data type"并停止复制。

Nullable已经支持

除了数据类型的限制外，与 MySQL 数据库相比，还存在一些限制，在实现复制之前应先解决这些限制：

MySQL 中的每个表都应该包含 PRIMARY KEY

对于包含 ENUM 字段值超出范围（在 ENUM 签名中指定）的行的表，复制将不起作用。

MySQL DDL查询转换为相应的ClickHouse DDL查询(ALTER, CREATE, DROP, RENAME)。如果ClickHouse无法解析某个DDL查询，则该查询将被忽略。

MaterializeMySQL 不支持直接 INSERT , DELETE 和 UPDATE 查询. 但是，它们是在数据复制方面支持的：

MySQL的 INSERT 查询转换为 INSERT 并携带 _sign=1 .

MySQL的 DELETE 查询转换为 INSERT 并携带 _sign=-1 .

MySQL的 UPDATE 查询转换为 INSERT 并携带 _sign=-1 , INSERT 和 _sign=1 .

SELECT 查询 MaterializeMySQL 表有一些细节:

如果 _version 在 SELECT 中没有指定，则使用FINAL修饰符。所以只有带有 MAX(_version) 的行才会被选中。

如果 _sign 在 SELECT 中没有指定，则默认使用 WHERE _sign=1 。因此，删除的行不会包含在结果集中。

结果包括列中的列注释，因为它们存在于SQL数据库表中。

MySQL的 PRIMARY KEY 和 INDEX 子句在ClickHouse表中转换为 ORDER BY 元组。

ClickHouse只有一个物理顺序，由 ORDER BY 子句决定。要创建一个新的物理顺序，使用materialized views。

Notes

带有 _sign=-1 的行不会从表中物理删除。

的行不会从表中物理删除。 MaterializeMySQL 引擎不支持级联 UPDATE/DELETE 查询。

引擎不支持级联 查询。 复制很容易被破坏。

禁止对数据库和表进行手工操作。

MaterializeMySQL 受optimize_on_insert设置的影响。当MySQL服务器中的表发生变化时，数据会合并到 MaterializeMySQL 数据库中相应的表中。

MySQL操作:

mysql > CREATE DATABASE db ;

mysql > CREATE TABLE db . test ( a INT PRIMARY KEY , b INT ) ;

mysql > INSERT INTO db . test VALUES ( 1 , 11 ) , ( 2 , 22 ) ;

mysql > DELETE FROM db . test WHERE a = 1 ;

mysql > ALTER TABLE db . test ADD COLUMN c VARCHAR ( 16 ) ;

mysql > UPDATE db . test SET c = 'Wow!' , b = 222 ;

mysql > SELECT * FROM test ;



+---+------+------+

| a | b | c |

+---+------+------+

| 2 | 222 | Wow! |

+---+------+------+



ClickHouse中的数据库，与MySQL服务器交换数据:

创建的数据库和表:

CREATE DATABASE mysql ENGINE = MaterializeMySQL ( 'localhost:3306' , 'db' , 'user' , '***' ) ;

SHOW TABLES FROM mysql ;



┌─name─┐

│ test │

└──────┘



然后插入数据:

SELECT * FROM mysql . test ;



┌─a─┬──b─┐

│ 1 │ 11 │

│ 2 │ 22 │

└───┴────┘



删除数据后，添加列并更新:

SELECT * FROM mysql . test ;



┌─a─┬───b─┬─c────┐

│ 2 │ 222 │ Wow! │

└───┴─────┴──────┘



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