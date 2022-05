[experimental] MaterializedMySQL

mysql > CREATE DATABASE db ;

mysql > CREATE TABLE db . test ( a INT PRIMARY KEY , b INT ) ;

mysql > INSERT INTO db . test VALUES ( 1 , 11 ) , ( 2 , 22 ) ;

mysql > DELETE FROM db . test WHERE a = 1 ;

mysql > ALTER TABLE db . test ADD COLUMN c VARCHAR ( 16 ) ;

mysql > UPDATE db . test SET c = 'Wow!' , b = 222 ;

mysql > SELECT * FROM test ;