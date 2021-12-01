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Atomic

它支持非阻塞的DROP TABLE和RENAME TABLE查询和原子的EXCHANGE TABLES t1 AND t2查询。默认情况下使用 Atomic 数据库引擎。

CREATE DATABASE test [ ENGINE = Atomic ] ;



数据库 Atomic 中的所有表都有唯一的UUID，并将数据存储在目录 /clickhouse_path/store/xxx/xxxyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy/ ，其中 xxxyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy 是该表的UUID。

通常，UUID是自动生成的，但用户也可以在创建表时以相同的方式显式指定UUID(不建议这样做)。可以使用 show_table_uuid_in_table_create_query_if_not_nil设置。显示UUID的使用 SHOW CREATE 查询。例如:

CREATE TABLE name UUID '28f1c61c-2970-457a-bffe-454156ddcfef' ( n UInt64 ) ENGINE = . . . ;



RENAME 查询是在不更改UUID和移动表数据的情况下执行的。这些查询不会等待使用表的查询完成，而是会立即执行。

在 DROP TABLE 上，不删除任何数据，数据库 Atomic 只是通过将元数据移动到 /clickhouse_path/metadata_dropped/ 将表标记为已删除，并通知后台线程。最终表数据删除前的延迟由database_atomic_delay_before_drop_table_sec设置指定。

可以使用 SYNC 修饰符指定同步模式。使用database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronously设置执行此操作。在本例中， DROP 等待运行 SELECT , INSERT 和其他使用表完成的查询。表在不使用时将被实际删除。

EXCHANGE 以原子方式交换表。因此，不是这种非原子操作：

RENAME TABLE new_table TO tmp , old_table TO new_table , tmp TO old_table ;



可以使用一个原子查询：

EXCHANGE TABLES new_table AND old_table ;



对于ReplicatedMergeTree表，建议不要在ZooKeeper和副本名称中指定engine-path的参数。在这种情况下，将使用配置的参数default_replica_path和default_replica_name。如果要显式指定引擎的参数，建议使用{uuid}宏。这是非常有用的，以便为ZooKeeper中的每个表自动生成唯一的路径。