Atomic
它支持非阻塞的DROP TABLE和RENAME TABLE查询和原子的EXCHANGE TABLES t1 AND t2查询。默认情况下使用
Atomic数据库引擎。
创建数据库
CREATE DATABASE test[ ENGINE = Atomic];
使用方式
Table UUID
数据库
Atomic中的所有表都有唯一的UUID，并将数据存储在目录
/clickhouse_path/store/xxx/xxxyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy/，其中
xxxyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy是该表的UUID。
通常，UUID是自动生成的，但用户也可以在创建表时以相同的方式显式指定UUID(不建议这样做)。可以使用 show_table_uuid_in_table_create_query_if_not_nil设置。显示UUID的使用
SHOW CREATE查询。例如:
CREATE TABLE name UUID '28f1c61c-2970-457a-bffe-454156ddcfef' (n UInt64) ENGINE = ...;
RENAME TABLES
RENAME查询是在不更改UUID和移动表数据的情况下执行的。这些查询不会等待使用表的查询完成，而是会立即执行。
DROP/DETACH TABLES
在
DROP TABLE上，不删除任何数据，数据库
Atomic只是通过将元数据移动到
/clickhouse_path/metadata_dropped/将表标记为已删除，并通知后台线程。最终表数据删除前的延迟由database_atomic_delay_before_drop_table_sec设置指定。
可以使用
SYNC修饰符指定同步模式。使用database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronously设置执行此操作。在本例中，
DROP等待运行
SELECT,
INSERT和其他使用表完成的查询。表在不使用时将被实际删除。
EXCHANGE TABLES
EXCHANGE以原子方式交换表。因此，不是这种非原子操作：
RENAME TABLE new_table TO tmp, old_table TO new_table, tmp TO old_table;
可以使用一个原子查询：
EXCHANGE TABLES new_table AND old_table;
ReplicatedMergeTree in Atomic Database
对于ReplicatedMergeTree表，建议不要在ZooKeeper和副本名称中指定engine-path的参数。在这种情况下，将使用配置的参数default_replica_path和default_replica_name。如果要显式指定引擎的参数，建议使用{uuid}宏。这是非常有用的，以便为ZooKeeper中的每个表自动生成唯一的路径。
另请参考
- system.databases 系统表