字典最佳实践
本页面介绍了选择合适字典布局的实用建议，帮助您了解字典何时优于 JOIN (以及何时并非如此) ，以及如何监控字典的使用情况。
如需了解字典的基础介绍和示例，请参阅字典主指南。
何时使用字典而不是 JOIN
当 JOIN 的一侧是可放入内存的查找表时，字典的效果最佳。使用标准 JOIN 时，ClickHouse 会先基于右侧构建哈希表，再用左侧进行探测——即使其中大多数行之后会被
WHERE 条件过滤掉。虽然较新版本 (24.12+) 在很多情况下会在 JOIN 之前下推过滤条件，但这并不总能消除这部分开销。使用字典时，你可以内联调用
dictGet，因此只有已经通过过滤的行才会执行查找。
不过，
dictGet 并不总是最佳选择。如果你需要对表中很大比例的行调用
dictGet——例如，在
WHERE 条件中使用
dictGet('dict', 'elevation', id) > 1800——那么使用带原生索引的常规列可能更合适。对于常规列，ClickHouse 可以使用
PREWHERE 跳过 granule；但
dictGet 是逐行求值的，没有索引支持。
经验法则如下：
- 当查找键已可用，且需要替代针对小型维度表的 JOIN 时，请使用字典。
- 当需要在大量行上按查找到的值进行过滤时，请使用常规列和索引。
选择布局
LAYOUT 子句用于控制字典的内部数据结构。所有可用布局都记录在布局参考中。
选择布局时，请遵循以下准则：
flat— 速度最快的布局 (简单的数组偏移查找) ，但键必须为
UInt64，且默认上限为 500,000 (
max_array_size) 。最适合小到中型表中单调递增的整数键。稀疏的键分布 (例如键值分别为 1 和 500,000) 会浪费内存，因为数组大小是按最大键值分配的。如果你碰到了 500k 上限，通常就说明该切换到
hashed_array了。
hashed_array— 适用于大多数使用场景的推荐默认布局。它将属性存储在数组中，并用哈希表将键映射到数组索引。速度几乎与
hashed一样快，但内存效率更高，尤其是在属性较多时。
hashed— 将整个字典存储在哈希表中。在属性很少时，它可能比
hashed_array更快；但随着属性数量增加，内存消耗也会更高。
complex_key_hashed/
complex_key_hashed_array— 当键无法转换为
UInt64时使用 (例如
String键) 。它们在性能取舍上与各自的非复杂键版本相同。
sparse_hashed— 相比
hashed，以更多 CPU 开销换取更低的内存占用。它很少是最佳选择——只有在仅有单个属性时才比较高效。大多数情况下，
hashed_array更合适。
cache/
ssd_cache— 只缓存频繁访问的键。当完整数据集无法装入内存时，这种布局很有用；但在缓存未命中时，查找可能会回源。不建议用于对延迟敏感的工作负载。
direct— 每次查找都直接查询源，不做任何内存存储。适用于数据变化过于频繁、不适合缓存，或字典大到无法放入内存的情况。
监控字典使用情况
通过
system.dictionaries 表跟踪内存占用和健康状态：
关键列：
bytes_allocated— 字典占用的内存。字典以未压缩形式存储数据，因此该值可能会明显大于压缩后的表大小。
hit_rate和
found_rate— 可用于评估
cache布局的有效性。
last_exception— 当字典加载或刷新失败时，请检查此项。