字典最佳实践

本页面介绍了选择合适字典布局的实用建议，帮助您了解字典何时优于 JOIN (以及何时并非如此) ，以及如何监控字典的使用情况。

如需了解字典的基础介绍和示例，请参阅字典主指南。

当 JOIN 的一侧是可放入内存的查找表时，字典的效果最佳。使用标准 JOIN 时，ClickHouse 会先基于右侧构建哈希表，再用左侧进行探测——即使其中大多数行之后会被 WHERE 条件过滤掉。虽然较新版本 (24.12+) 在很多情况下会在 JOIN 之前下推过滤条件，但这并不总能消除这部分开销。使用字典时，你可以内联调用 dictGet ，因此只有已经通过过滤的行才会执行查找。

不过， dictGet 并不总是最佳选择。如果你需要对表中很大比例的行调用 dictGet ——例如，在 WHERE 条件中使用 dictGet('dict', 'elevation', id) > 1800 ——那么使用带原生索引的常规列可能更合适。对于常规列，ClickHouse 可以使用 PREWHERE 跳过 granule；但 dictGet 是逐行求值的，没有索引支持。

经验法则如下：

当查找键已可用，且需要替代针对小型维度表的 JOIN 时，请使用字典。

当需要在大量行上按查找到的值进行过滤时，请使用常规列和索引。

LAYOUT 子句用于控制字典的内部数据结构。所有可用布局都记录在布局参考中。

选择布局时，请遵循以下准则：

flat — 速度最快的布局 (简单的数组偏移查找) ，但键必须为 UInt64 ，且默认上限为 500,000 ( max_array_size ) 。最适合小到中型表中单调递增的整数键。稀疏的键分布 (例如键值分别为 1 和 500,000) 会浪费内存，因为数组大小是按最大键值分配的。如果你碰到了 500k 上限，通常就说明该切换到 hashed_array 了。

— 速度最快的布局 (简单的数组偏移查找) ，但键必须为 ，且默认上限为 500,000 ( ) 。最适合小到中型表中单调递增的整数键。稀疏的键分布 (例如键值分别为 1 和 500,000) 会浪费内存，因为数组大小是按最大键值分配的。如果你碰到了 500k 上限，通常就说明该切换到 了。 hashed_array — 适用于大多数使用场景的推荐默认布局。它将属性存储在数组中，并用哈希表将键映射到数组索引。速度几乎与 hashed 一样快，但内存效率更高，尤其是在属性较多时。

— 适用于大多数使用场景的推荐默认布局。它将属性存储在数组中，并用哈希表将键映射到数组索引。速度几乎与 一样快，但内存效率更高，尤其是在属性较多时。 hashed — 将整个字典存储在哈希表中。在属性很少时，它可能比 hashed_array 更快；但随着属性数量增加，内存消耗也会更高。

— 将整个字典存储在哈希表中。在属性很少时，它可能比 更快；但随着属性数量增加，内存消耗也会更高。 complex_key_hashed / complex_key_hashed_array — 当键无法转换为 UInt64 时使用 (例如 String 键) 。它们在性能取舍上与各自的非复杂键版本相同。

— 当键无法转换为 时使用 (例如 键) 。它们在性能取舍上与各自的非复杂键版本相同。 sparse_hashed — 相比 hashed ，以更多 CPU 开销换取更低的内存占用。它很少是最佳选择——只有在仅有单个属性时才比较高效。大多数情况下， hashed_array 更合适。

— 相比 ，以更多 CPU 开销换取更低的内存占用。它很少是最佳选择——只有在仅有单个属性时才比较高效。大多数情况下， 更合适。 cache / ssd_cache — 只缓存频繁访问的键。当完整数据集无法装入内存时，这种布局很有用；但在缓存未命中时，查找可能会回源。不建议用于对延迟敏感的工作负载。

— 只缓存频繁访问的键。当完整数据集无法装入内存时，这种布局很有用；但在缓存未命中时，查找可能会回源。不建议用于对延迟敏感的工作负载。 direct — 每次查找都直接查询源，不做任何内存存储。适用于数据变化过于频繁、不适合缓存，或字典大到无法放入内存的情况。

通过 system.dictionaries 表跟踪内存占用和健康状态：

SELECT name, status, element_count, formatReadableSize(bytes_allocated) AS size, query_count, hit_rate, found_rate, last_exception FROM system.dictionaries

关键列：