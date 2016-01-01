Rust Libraries

Rust库集成将基于BLAKE3哈希函数集成进行描述。

集成的第一步是将库添加到/rust文件夹。为此，您需要创建一个空的Rust项目，并在Cargo.toml中包含所需的库。还需要通过在Cargo.toml中添加 crate-type = ["staticlib"] 来将新库的编译配置为静态链接。

接下来，您需要使用Corrosion库将库链接到CMake。第一步是在/rust文件夹中的CMakeLists.txt中添加库文件夹。之后，您应该将CMakeLists.txt文件添加到库目录中。在其中，您需要调用Corrosion导入函数。这些行用于导入BLAKE3：

因此，我们将使用Corrosion创建一个正确的CMake目标，然后以更方便的名称重命名它。请注意，名称 _ch_rust_blake3 来自Cargo.toml，在该文件中它被用作项目名称 ( name = "_ch_rust_blake3" )。

由于Rust数据类型与C/C++数据类型不兼容，我们将使用我们的空库项目为从C/C++接收的数据创建转换方法、调用库方法以及输出数据的逆转换。例如，这个方法是为BLAKE3编写的：

这个方法接受C兼容字符串、其大小和输出字符串指针作为输入。然后，它将C兼容输入转换为实际库方法使用的类型，并调用它们。之后，它应该将库方法的输出转换回C兼容类型。在这种特定情况下，库支持通过fill()方法直接写入指针，因此不需要进行转换。这里的主要建议是创建尽可能少的方法，这样您在每次方法调用时需要进行的转换就会更少，从而不会产生太多开销。

值得注意的是， #[no_mangle] 属性和 extern "C" 对所有此类方法都是强制性的。没有它们，无法进行正确的C/C++兼容编译。此外，它们对于集成的下一步是必需的。

在编写完转换方法的代码后，我们需要为库准备头文件。这个过程可以手动完成，也可以使用cbindgen库进行自动生成。如果使用cbindgen，您需要编写一个build.rs构建脚本，并将cbindgen作为构建依赖项包含在内。

一个可以自动生成头文件的构建脚本示例：

此外，您应该为每个C兼容属性使用属性 #[no_mangle] 和 extern "C" 。没有它，库可能会编译不正确，cbindgen也不会启动头文件的自动生成。

经过所有这些步骤后，您可以在一个小项目中测试您的库，以找出与兼容性或头文件生成相关的所有问题。如果在头文件生成过程中出现任何问题，您可以尝试使用cbindgen.toml文件进行配置（可以在这里找到模板：https://github.com/eqrion/cbindgen/blob/master/template.toml）。

值得注意的是，在集成BLAKE3时发生的问题： MemorySanitizer可能会导致假阳性报告，因为它无法判断Rust中某些变量是否已初始化。这个问题通过为某些变量编写具有更明确的定义的方法解决，尽管这种实现的速度更慢，仅用于修复MemorySanitizer构建。