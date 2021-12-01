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持续集成检查

当你提交一个pull请求时, ClickHouse持续集成(CI)系统会对您的代码运行一些自动检查.

这在存储库维护者(来自ClickHouse团队的人)筛选了您的代码并将可测试标签添加到您的pull请求之后发生.

检查的结果被列在GitHub检查文档中所述的GitHub pull请求页面.

如果检查失败，您可能被要求去修复它. 该界面介绍了您可能遇到的检查，以及如何修复它们.

如果检查失败看起来与您的更改无关, 那么它可能是一些暂时的故障或基础设施问题. 向pull请求推一个空的commit以重新启动CI检查:

git reset

git commit --allow-empty

git push



如果您不确定要做什么，可以向维护人员寻求帮助.

验证PR是否可以合并到master. 如果没有, 它将失败并显示消息'Cannot fetch mergecommit'的.请按GitHub文档中描述的冲突解决, 或使用git将主分支合并到您的pull请求分支来修复这个检查.

尝试构建ClickHouse文档网站. 如果您更改了文档中的某些内容, 它可能会失败. 最可能的原因是文档中的某些交叉链接是错误的. 转到检查报告并查找 ERROR 和 WARNING 消息.

检查pull请求的描述是否符合PULL_REQUEST_TEMPLATE.md模板.

您必须为您的更改指定一个更改日志类别(例如，Bug修复), 并且为CHANGELOG.md编写一条用户可读的消息用来描述更改.

生成用于构建和测试的docker映像, 然后将它们推送到DockerHub.

该检查意味着CI系统已经开始处理PR.当它处于'待处理'状态时，意味着尚未开始所有检查. 启动所有检查后，状态更改为'成功'.

格式检查

使用 utils/check-style/check-style 二进制文件执行一些简单的基于正则表达式的代码样式检查(注意, 它可以在本地运行). 如果失败, 按照代码样式指南修复样式错误.

使用 black 檢查 python 代碼.

通常情况下这是PR运行的第一个检查.它构建ClickHouse以及大多数无状态运行测试, 其中省略了一些.如果失败，在修复之前不会开始进一步的检查. 查看报告以了解哪些测试失败, 然后按照此处描述的在本地重现失败.

状态页示例

runlog.out.log 是包含所有其他日志的通用日志.

是包含所有其他日志的通用日志. test_log.txt

submodule_log.txt 包含关于克隆和检查所需子模块的消息.

包含关于克隆和检查所需子模块的消息. stderr.log

stdout.log

clickhouse-server.log

clone_log.txt

install_log.txt

clickhouse-server.err.log

build_log.txt

cmake_log.txt 包含关于C/C++和Linux标志检查的消息.

测试名称 -- 包含测试的名称(不带路径, 例如, 所有类型的测试将被剥离到该名称).

测试状态 -- 跳过、成功或失败之一.

测试时间, 秒. -- 这个测试是空的.

在各种配置中构建ClickHouse, 以便在后续步骤中使用. 您必须修复失败的构建.构建日志通常有足够的信息来修复错误, 但是您可能必须在本地重现故障. cmake 选项可以在构建日志中通过grep cmake 操作找到.使用这些选项并遵循一般的构建过程.

状态页示例

Compiler : gcc-9 或 clang-10 (或其他架构的 clang-10-xx , 比如 clang-10-freebsd ).

: 或 (或其他架构的 , 比如 ). Build type : Debug or RelWithDebInfo (cmake).

: or (cmake). Sanitizer : none (without sanitizers), address (ASan), memory (MSan), undefined (UBSan), or thread (TSan).

: (without sanitizers), (ASan), (MSan), (UBSan), or (TSan). Bundled : bundled 构建使用来自 contrib 库, 而 unbundled 构建使用系统库.

: 构建使用来自 库, 而 构建使用系统库. Splitted : splitted is a split build

: is a split build Status : 成功 或 失败

: 或 Build log : 链接到构建和文件复制日志, 当构建失败时很有用.

: 链接到构建和文件复制日志, 当构建失败时很有用. Build time .

. Artifacts : 构建结果文件 ( XXX 是服务器版本, 比如 20.8.1.4344 ). clickhouse-client_XXX_all.deb - clickhouse-common-static-dbg_XXX[+asan, +msan, +ubsan, +tsan]_amd64.deb clickhouse-common-staticXXX_amd64.deb clickhouse-server_XXX_all.deb clickhouse-test_XXX_all.deb clickhouse_XXX_amd64.buildinfo clickhouse_XXX_amd64.changes clickhouse : Main built binary. clickhouse-odbc-bridge unit_tests_dbms : 带有 ClickHouse 单元测试的 GoogleTest 二进制文件. shared_build.tgz : 使用共享库构建. performance.tgz : 用于性能测试的特殊包.

: 构建结果文件 ( 是服务器版本, 比如 ).

使用clang-tidy执行静态分析和代码样式检查. 该报告类似于构建检查. 修复在构建日志中发现的错误.

为构建在不同配置中的ClickHouse二进制文件运行无状态功能测试——发布、调试、使用杀毒软件等.通过报告查看哪些测试失败，然后按照此处描述的在本地重现失败.注意, 您必须使用正确的构建配置来重现——在AddressSanitizer下测试可能失败,但在Debug中可以通过.从CI构建检查页面下载二进制文件, 或者在本地构建它.

运行有状态功能测试.以无状态功能测试相同的方式对待它们.不同之处在于它们需要从Yandex.Metrica数据集的 hits 和 visits 表来运行.

运行集成测试.

使用Testflows测试系统去运行一些测试, 在此处查看如何在本地运行它们.

从多个客户端并发运行无状态功能测试, 用以检测与并发相关的错误.如果失败:

* Fix all other test failures first;

* Look at the report to find the server logs and check them for possible causes

of error.



检查拆分构建配置中的服务器构建是否可以启动并运行简单查询.如果失败:

* Fix other test errors first;

* Build the server in [split build](./build.md#split-build) configuration

locally and check whether it can start and run `select 1`.



检查 clickhouse 二进制文件是否可以在带有旧libc版本的发行版上运行.如果失败, 请向维护人员寻求帮助.

运行随机生成的查询来捕获程序错误.如果失败, 请向维护人员寻求帮助.

测量查询性能的变化. 这是最长的检查, 只需不到 6 小时即可运行.性能测试报告在此处有详细描述.