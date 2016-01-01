使用 DEFLATE_QPL 构建 Clickhouse

确保您的主机机器满足 QPL 所需的 先决条件

deflate_qpl 在 cmake 构建过程中默认启用。如果您意外更改了它，请仔细检查构建标志： ENABLE_QPL=1

有关通用要求，请参见 Clickhouse 的通用 构建说明

使用 DEFLATE_QPL 运行基准测试

benchmark_sample 文件夹下的 qpl-cmake 提供了使用 Python 脚本运行基准测试的示例：

client_scripts 包含用于运行典型基准测试的 Python 脚本，例如：

client_stressing_test.py ：用于查询压力测试的 Python 脚本，支持 [1~4] 个服务器实例。

：用于查询压力测试的 Python 脚本，支持 [1~4] 个服务器实例。 queries_ssb.sql ：该文件列出所有 星型模式基准测试 的查询。

：该文件列出所有 星型模式基准测试 的查询。 allin1_ssb.sh ：此 Shell 脚本自动执行所有基准测试工作流。

database_files 表示将根据 lz4/deflate/zstd 编解码器存储数据库文件。

完成后，请检查此文件夹中的所有结果: ./output/

如果遇到失败，请手动按照以下部分运行基准测试。

[CLICKHOUSE_EXE] 表示 clickhouse 执行程序的路径。

CPU: Sapphire Rapid

操作系统要求请参见 QPL 的系统要求

IAA 设置请参阅 加速器配置

安装 Python 模块：

[IAA 自检]

预期输出如下：

如果没有输出，意味着 IAA 尚未准备好工作。请再次检查 IAA 设置。

使用 dbgen 生成 1 亿行数据，参数为： -s 20

期望在 ./benchmark_sample/rawdata_dir/ssb-dbgen 下输出如 *.tbl 的文件：

使用 LZ4 编解码器设置数据库

在此处，您应从控制台看到消息 Connected to ClickHouse server ，这意味着客户端成功与服务器建立连接。

完成 星型模式基准测试 中提到的以下三步

在 ClickHouse 中创建表

插入数据。这里应使用 ./benchmark_sample/rawdata_dir/ssb-dbgen/*.tbl 作为输入数据。

作为输入数据。 将“星型模式”转换为非规范化的“扁平模式”

使用 IAA Deflate 编解码器设置数据库

完成与 above lz4 相同的三步

使用 ZSTD 编解码器设置数据库

完成与 above lz4 相同的三步

[自检] 对于每个编解码器（lz4/zstd/deflate），请执行以下查询以确保数据库成功创建：

您期望看到以下输出：

[IAA Deflate 编解码器的自检]

首次从客户端执行插入或查询时，clickhouse 服务器控制台应预期打印以下日志：

如果您没有看到此日志，而是看到以下日志：

这意味着 IAA 设备尚未准备好，需要再次检查 IAA 设置。

在开始基准测试之前，请禁用 C6 并将 CPU 频率调节器设置为 performance

为了消除交叉插槽内的内存带宽影响，我们使用 numactl 将服务器绑定在一个插槽上，将客户端绑定在另一个插槽上。

将服务器绑定在一个插槽上，将客户端绑定在另一个插槽上。 单实例意味着单个服务器连接单个客户端

现在分别为 LZ4/Deflate/ZSTD 运行基准测试：

LZ4:

IAA deflate:

ZSTD:

现在应该按预期输出三个日志：

如何检查性能指标：

我们关注 QPS，请搜索关键字： QPS_Final 并收集统计信息。

为了减少过多线程对内存带宽的影响，我们建议使用多实例运行基准测试。

多实例意味着多个（2 或 4）服务器与各自的客户端相连。

一个插槽的核心需要平均分配并分别分配给服务器。

对于多实例，必须为每个编解码器创建新文件夹，并按照与单实例类似的步骤插入数据集。

存在两个不同之处：

对于客户端，您需要在创建表和插入数据时使用指定的端口启动 clickhouse。

对于服务器，您需要使用指定端口的特定 xml 配置文件启动 clickhouse。所有针对多实例的自定义 xml 配置文件已提供在 ./server_config 下。

在此，我们假设每个插槽有 60 个核心，以 2 个实例为例。 启动第一个实例的服务器 LZ4:

ZSTD:

IAA Deflate:

[为第二个实例启动服务器]

LZ4:

ZSTD:

IAA Deflate:

为第二个实例创建表和插入数据

创建表：

插入数据：

[TBL_FILE_NAME] 表示以常规表达式命名的文件名：*. tbl，位于 ./benchmark_sample/rawdata_dir/ssb-dbgen 下。

下。 --port=9001 表示分配给服务器实例的端口，该端口也在 config_lz4_s2.xml/config_zstd_s2.xml/config_deflate_s2.xml 中定义。对于更多实例，您需要将其更改为 9002/9003，对应于 s3/s4 实例。如果没有分配，默认端口为 9000，已被第一个实例使用。

使用 2 个实例进行基准测试

LZ4:

ZSTD:

IAA deflate

这里，client_stressing_test.py 的最后一个参数： 2 表示实例的数量。对于更多的实例，您需要将其替换为值：3 或 4。该脚本支持最多 4 个实例。

现在应该按预期输出三个日志：

如何检查性能指标：

我们关注 QPS，请搜索关键字： QPS_Final 并收集统计信息。

4 个实例的基准测试设置与上述 2 个实例类似。 我们建议使用 2 个实例的基准测试数据作为最终报告进行审查。

每次在启动新 clickhouse 服务器之前，请确保没有后台的 clickhouse 进程在运行，请检查并杀掉旧的进程：

通过将 ./client_scripts/queries_ssb.sql 中的查询列表与官方 星型模式基准测试 进行比较，您会发现有 3 个查询未包含：Q1.2/Q1.3/Q3.4。这是因为这些查询的 CPU 利用率 % 非常低 < 10%，这意味着无法显示性能差异。