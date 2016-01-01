使用 DEFLATE_QPL 构建 Clickhouse
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确保您的主机机器满足 QPL 所需的 先决条件
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deflate_qpl 在 cmake 构建过程中默认启用。如果您意外更改了它，请仔细检查构建标志： ENABLE_QPL=1
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有关通用要求，请参见 Clickhouse 的通用 构建说明
使用 DEFLATE_QPL 运行基准测试
文件列表
benchmark_sample 文件夹下的 qpl-cmake 提供了使用 Python 脚本运行基准测试的示例：
client_scripts 包含用于运行典型基准测试的 Python 脚本，例如：
client_stressing_test.py：用于查询压力测试的 Python 脚本，支持 [1~4] 个服务器实例。
queries_ssb.sql：该文件列出所有 星型模式基准测试 的查询。
allin1_ssb.sh：此 Shell 脚本自动执行所有基准测试工作流。
database_files 表示将根据 lz4/deflate/zstd 编解码器存储数据库文件。
自动运行星型模式基准测试：
完成后，请检查此文件夹中的所有结果:
./output/
如果遇到失败，请手动按照以下部分运行基准测试。
定义
[CLICKHOUSE_EXE] 表示 clickhouse 执行程序的路径。
环境
[IAA 自检]
预期输出如下：
如果没有输出，意味着 IAA 尚未准备好工作。请再次检查 IAA 设置。
生成原始数据
使用
dbgen 生成 1 亿行数据，参数为：
-s 20
期望在
./benchmark_sample/rawdata_dir/ssb-dbgen 下输出如
*.tbl 的文件：
数据库设置
使用 LZ4 编解码器设置数据库
在此处，您应从控制台看到消息
Connected to ClickHouse server，这意味着客户端成功与服务器建立连接。
完成 星型模式基准测试 中提到的以下三步
- 在 ClickHouse 中创建表
- 插入数据。这里应使用
./benchmark_sample/rawdata_dir/ssb-dbgen/*.tbl作为输入数据。
- 将“星型模式”转换为非规范化的“扁平模式”
使用 IAA Deflate 编解码器设置数据库
完成与 above lz4 相同的三步
使用 ZSTD 编解码器设置数据库
完成与 above lz4 相同的三步
[自检] 对于每个编解码器（lz4/zstd/deflate），请执行以下查询以确保数据库成功创建：
您期望看到以下输出：
[IAA Deflate 编解码器的自检]
首次从客户端执行插入或查询时，clickhouse 服务器控制台应预期打印以下日志：
如果您没有看到此日志，而是看到以下日志：
这意味着 IAA 设备尚未准备好，需要再次检查 IAA 设置。
使用单实例进行基准测试
- 在开始基准测试之前，请禁用 C6 并将 CPU 频率调节器设置为
performance
- 为了消除交叉插槽内的内存带宽影响，我们使用
numactl将服务器绑定在一个插槽上，将客户端绑定在另一个插槽上。
- 单实例意味着单个服务器连接单个客户端
现在分别为 LZ4/Deflate/ZSTD 运行基准测试：
LZ4:
IAA deflate:
ZSTD:
现在应该按预期输出三个日志：
如何检查性能指标：
我们关注 QPS，请搜索关键字：
QPS_Final 并收集统计信息。
使用多实例进行基准测试
- 为了减少过多线程对内存带宽的影响，我们建议使用多实例运行基准测试。
- 多实例意味着多个（2 或 4）服务器与各自的客户端相连。
- 一个插槽的核心需要平均分配并分别分配给服务器。
- 对于多实例，必须为每个编解码器创建新文件夹，并按照与单实例类似的步骤插入数据集。
存在两个不同之处：
- 对于客户端，您需要在创建表和插入数据时使用指定的端口启动 clickhouse。
- 对于服务器，您需要使用指定端口的特定 xml 配置文件启动 clickhouse。所有针对多实例的自定义 xml 配置文件已提供在 ./server_config 下。
在此，我们假设每个插槽有 60 个核心，以 2 个实例为例。 启动第一个实例的服务器 LZ4:
ZSTD:
IAA Deflate:
[为第二个实例启动服务器]
LZ4:
ZSTD:
IAA Deflate:
为第二个实例创建表和插入数据
创建表：
插入数据：
- [TBL_FILE_NAME] 表示以常规表达式命名的文件名：*. tbl，位于
./benchmark_sample/rawdata_dir/ssb-dbgen下。
--port=9001表示分配给服务器实例的端口，该端口也在 config_lz4_s2.xml/config_zstd_s2.xml/config_deflate_s2.xml 中定义。对于更多实例，您需要将其更改为 9002/9003，对应于 s3/s4 实例。如果没有分配，默认端口为 9000，已被第一个实例使用。
使用 2 个实例进行基准测试
LZ4:
ZSTD:
IAA deflate
这里，client_stressing_test.py 的最后一个参数：
2 表示实例的数量。对于更多的实例，您需要将其替换为值：3 或 4。该脚本支持最多 4 个实例。
现在应该按预期输出三个日志：
如何检查性能指标：
我们关注 QPS，请搜索关键字：
QPS_Final 并收集统计信息。
4 个实例的基准测试设置与上述 2 个实例类似。 我们建议使用 2 个实例的基准测试数据作为最终报告进行审查。
提示
每次在启动新 clickhouse 服务器之前，请确保没有后台的 clickhouse 进程在运行，请检查并杀掉旧的进程：
通过将 ./client_scripts/queries_ssb.sql 中的查询列表与官方 星型模式基准测试 进行比较，您会发现有 3 个查询未包含：Q1.2/Q1.3/Q3.4。这是因为这些查询的 CPU 利用率 % 非常低 < 10%，这意味着无法显示性能差异。