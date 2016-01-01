在 Linux 上为 s390x (zLinux) 构建

ClickHouse 对 s390x 有实验性支持。

s390x 有两个与 OpenSSL 相关的构建选项：

默认情况下，OpenSSL 在 s390x 上作为共享库构建。这与所有其他平台不同，所有其他平台上的 OpenSSL 都是作为静态库构建的。

要无论如何将 OpenSSL 构建为静态库，请将 -DENABLE_OPENSSL_DYNAMIC=0 传递给 CMake。

这些说明假设主机机器是 x86_64，并且具备根据 构建说明 本地构建所需的所有工具。它还假设主机是 Ubuntu 22.04，但以下说明也应该适用于 Ubuntu 20.04。

除了安装用于本地构建的工具外，还需要安装以下额外软件包：

如果您希望交叉编译 Rust 代码，请安装 s390x 的 Rust 交叉编译目标：

s390x 构建使用 mold 链接器，请从 https://github.com/rui314/mold/releases/download/v2.0.0/mold-2.0.0-x86_64-linux.tar.gz 下载，并将其放入您的 $PATH 。

要为 s390x 构建：

构建完成后，可以使用，例如：

安装 LLDB：

要调试 s390x 可执行文件，请以调试模式运行 ClickHouse：

在另一个 shell 中运行 LLDB 并附加，替换 <Clickhouse Parent Directory> 和 <build directory> 为与您的环境相对应的值。

CodeLLDB 扩展是进行视觉调试所需的。

Command Variable 扩展可以帮助动态启动，如果使用 CMake Variants。

确保将后端设置为您的 LLVM 安装，例如 "lldb.library": "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblldb-15.so"

确保在启动之前以调试模式运行 ClickHouse 可执行文件。（也可以创建一个 preLaunchTask 来自动化此过程）

这也将把不同的构建放在 build 文件夹的不同子文件夹下。