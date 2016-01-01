在 Linux 上为 s390x (zLinux) 构建
ClickHouse 对 s390x 有实验性支持。
为 s390x 构建 ClickHouse
s390x 有两个与 OpenSSL 相关的构建选项：
- 默认情况下，OpenSSL 在 s390x 上作为共享库构建。这与所有其他平台不同，所有其他平台上的 OpenSSL 都是作为静态库构建的。
- 要无论如何将 OpenSSL 构建为静态库，请将
-DENABLE_OPENSSL_DYNAMIC=0传递给 CMake。
这些说明假设主机机器是 x86_64，并且具备根据 构建说明 本地构建所需的所有工具。它还假设主机是 Ubuntu 22.04，但以下说明也应该适用于 Ubuntu 20.04。
除了安装用于本地构建的工具外，还需要安装以下额外软件包：
如果您希望交叉编译 Rust 代码，请安装 s390x 的 Rust 交叉编译目标：
s390x 构建使用 mold 链接器，请从 https://github.com/rui314/mold/releases/download/v2.0.0/mold-2.0.0-x86_64-linux.tar.gz 下载，并将其放入您的
$PATH。
要为 s390x 构建：
运行
构建完成后，可以使用，例如：
调试
安装 LLDB：
要调试 s390x 可执行文件，请以调试模式运行 ClickHouse：
在另一个 shell 中运行 LLDB 并附加，替换
<Clickhouse Parent Directory> 和
<build directory> 为与您的环境相对应的值。
Visual Studio Code 集成
- CodeLLDB 扩展是进行视觉调试所需的。
- Command Variable 扩展可以帮助动态启动，如果使用 CMake Variants。
- 确保将后端设置为您的 LLVM 安装，例如
"lldb.library": "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblldb-15.so"
- 确保在启动之前以调试模式运行 ClickHouse 可执行文件。（也可以创建一个
preLaunchTask来自动化此过程）
示例配置
cmake-variants.yaml
launch.json
settings.json
这也将把不同的构建放在
build 文件夹的不同子文件夹下。
run-debug.sh
tasks.json
定义一个任务，在
tmp 文件夹下以
server 模式运行编译的可执行文件，配置来自
programs/server/config.xml。