并行副本

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ClickHouse 处理查询的速度极快，但是这些查询是如何在多个服务器之间分配和并行化的？

在本指南中，我们首先将讨论 ClickHouse 如何通过分布式表在多个分片之间分配查询，然后讨论查询如何利用多个副本进行执行。

在共享无状态架构中，集群通常被分为多个分片，每个分片包含整体数据的一个子集。一个分布式表位于这些分片之上，提供所有数据的统一视图。

读取操作可以发送到本地表。查询执行将仅发生在指定的分片上，或者可以发送到分布式表，在这种情况下，每个分片将执行给定的查询。查询分布式表的服务器将汇总数据并响应客户端：

上面的图展示了当客户端查询分布式表时会发生什么：

选择查询通过负载均衡器发送到一个节点的分布式表。这个节点现在将充当协调者。 节点将根据分布式表提供的信息定位需要执行查询的每个分片，并将查询发送到每个分片。 每个分片在本地读取、过滤和聚合数据，然后将可合并的状态发送回协调者。 协调节点合并数据，然后将响应返回给客户端。

当我们将副本添加到混合中时，过程相似，不同之处在于每个分片只有一个副本将执行查询。这意味着可以并行处理更多的查询。

ClickHouse Cloud 的架构与上述所示的架构非常不同。(有关更多详细信息，请参见 "ClickHouse Cloud 架构")。由于计算和存储的分离，以及几乎无限的存储需求，分片的必要性变得不那么重要。

下图展示了 ClickHouse Cloud 架构：

这种架构使我们能够几乎瞬间添加和删除副本，确保极高的集群可扩展性。ClickHouse Keeper 集群（见右侧）确保我们对元数据具有单一来源的真相。副本可以从 ClickHouse Keeper 集群中获取元数据，并保持相同的数据。数据本身存储在对象存储中，SSD 缓存使我们能够加速查询。

但是我们现在如何在多个服务器之间分发查询执行呢？在分片架构中，由于每个分片实际上可以在数据子集上执行查询，这点显而易见。那么在没有分片的情况下，如何工作呢？

要通过多个服务器并行化查询执行，我们首先需要将我们的一个服务器指定为协调者。协调者是创建需要执行的任务列表的人，确保所有任务都被执行、聚合并将结果返回给客户端。在大多数分布式系统中，这将是接收初始查询的节点的作用。我们还需要定义工作单元。在分片架构中，工作单元是分片，是数据的一个子集。对于并行副本，我们将使用表的一个小部分，称为 granules，作为工作单元。

现在，让我们看看下面的图中它在实际中的工作原理：

使用并行副本时：

来自客户端的查询通过负载均衡器发送到一个节点。这个节点成为该查询的协调者。 节点分析每个部分的索引，并选择正确的部分和 granules 进行处理。 协调者将工作负载分割成可以分配给不同副本的一组 granules。 每组 granules 由相应的副本处理，处理完成时将可合并的状态发送回协调者。 最后，协调者合并来自副本的所有结果，然后将响应返回给客户端。

上面的步骤大致概述了并行副本在理论上的工作原理。 然而，在实践中，有许多因素可能会阻止这种逻辑完美地工作：

一些副本可能不可用。 ClickHouse 中的复制是异步的，某些副本在某些时间点可能没有相同的部分。 需要以某种方式处理副本之间的尾延迟。 每个副本的文件系统缓存因活动而异，这意味着随机的任务分配可能导致由于缓存局部性而性能不佳。

我们在接下来的部分中探讨如何克服这些因素。

为了解决上面列表中的 (1) 和 (2) 问题，我们引入了公告的概念。让我们通过下面的图来可视化它是如何工作的：

来自客户端的查询通过负载均衡器发送到一个节点。该节点成为该查询的协调者。 协调节点向集群中的所有副本发送请求以获取公告。副本可能对表的当前部分集合有略微不同的视图。因此，我们需要收集这些信息以避免错误的调度决策。 协调节点然后利用公告定义可以分配给不同副本的一组 granules。此处例如，我们可以看到由于副本 2 没有在其公告中提供该部分，因此没有分配部分 3 的任何 granules 给副本 2。还注意到，副本 3 没有被分配任何任务，因为该副本没有提供公告。 每个副本在其 granules 子集上处理查询并将可合并的状态返回给协调者后，协调者合并结果并将响应发送给客户端。

为了解决尾延迟的问题，我们添加了动态协调。这意味着，并不是所有的 granules 都在一个请求中发送给副本，而是每个副本能够向协调者请求一个新任务（即一组要处理的 granules）。协调者将根据收到的公告向副本提供 granules 的集合。

假设我们在所有副本发送了包含所有部分的公告的阶段。

下图可视化了动态协调是如何工作的：

副本让协调节点知道它们能够处理任务，它们还可以指定能够处理的工作量。 协调者将任务分配给副本。

副本 1 和 2 能够非常快速地完成其任务。它们将请求协调者节点的另一个任务。 协调者将新任务分配给副本 1 和 2。

所有副本现在完成了任务的处理。它们请求更多的任务。 协调者使用公告检查剩余的任务，但没有剩余的任务。 协调者告知副本一切已处理完毕。它现在将合并所有可合并的状态并对查询进行响应。

最后一个潜在的问题是我们如何处理缓存局部性。如果查询多次执行，如何确保相同的任务被路由到相同的副本？在之前的例子中，我们分配了以下任务：

副本 1 副本 2 副本 3 部分 1 g1, g6, g7 g2, g4, g5 g3 部分 2 g1 g2, g4, g5 g3 部分 3 g1, g6 g2, g4, g5 g3

为了确保相同的任务被分配给相同的副本并能利用缓存，会进行以下两个操作。计算部分 + granules 集合（任务）的哈希。然后应用任务分配的副本数量的模数。

从理论上讲，这听起来不错，但实际上，如果某个副本突然负载增加或网络质量下降，如果始终使用同一副本执行某些任务可能会引入尾延迟。如果 max_parallel_replicas 小于副本数量，则在查询执行时会随机选择副本。

如果某个副本的任务处理速度慢于其他副本，其他副本将尝试通过哈希"窃取"那些原则上属于该副本的任务，以减少尾延迟。

此功能有已知限制，其中主要限制在本节中记录。

备注 如果您发现了一个问题，而不是下面给出的限制，并怀疑并行副本是原因，请使用标签 comp-parallel-replicas 在 GitHub 上打开一个问题。

限制 描述 复杂查询 目前并行副本在简单查询时表现良好。复杂层如 CTE、子查询、JOIN、非扁平查询等可能对查询性能产生负面影响。 小查询 如果您执行的查询不处理很多行，可能在多个副本上执行时不会带来更好的性能时间，因为副本之间协调的网络时间可能会导致查询执行中的额外周期。您可以通过以下设置来限制这些问题: parallel_replicas_min_number_of_rows_per_replica 。 使用 FINAL 时禁用并行副本 高基数数据和复杂聚合 需要发送大量数据的高基数聚合可能会显著降低您的查询速度。 与新分析器的兼容性 新的分析器可能在特定情况下显著减慢或加快查询执行。

设置 描述 enable_parallel_replicas 0 : 禁用

1 : 启用

2 : 强制使用并行副本，如果未使用则抛出异常。 cluster_for_parallel_replicas 用于并行复制的集群名称；如果您使用 ClickHouse Cloud，使用 default 。 max_parallel_replicas 用于在多个副本上执行查询的最大副本数量，如果指定的数量小于集群中的副本数量，节点将被随机选择。此值也可以被超承诺以适应横向扩展。 parallel_replicas_min_number_of_rows_per_replica 帮助根据需要处理的行数限制所使用的副本数量，所使用的副本数量由以下定义:

estimated rows to read / min_number_of_rows_per_replica 。 allow_experimental_analyzer 0 : 使用旧分析器

1 : 使用新分析器。



并行副本的行为可能会根据所使用的分析器而变化。

您可以检查每个查询中使用的设置，方法是查看 system.query_log 表。您还可以查看 system.events 表，以查看服务器上发生的所有事件，并可以使用 clusterAllReplicas 表函数查看所有副本上的表 （如果您是云用户，请使用 default ）。

响应

system.text_log 表也包含有关使用并行副本执行查询的信息：

响应

最后，您还可以使用 EXPLAIN PIPELINE 。它突出显示 ClickHouse 将如何执行查询以及将用于执行查询的资源。让我们以以下查询为例：

让我们查看没有并行副本的查询管道：

现在查看带有并行副本的管道：