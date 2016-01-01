删除概述

在 ClickHouse 中，有几种方式可以删除数据，每种方式都有其自身的优势和性能特征。您应该根据您的数据模型和打算删除的数据量选择合适的方法。

方法 语法 何时使用 轻量级删除 DELETE FROM [table] 当删除少量数据时使用。行会立即从所有后续的 SELECT 查询中过滤出来，但最初仅在内部标记为已删除，而不从磁盘移除。 删除变更 ALTER TABLE [table] DELETE 当数据必须立即从磁盘删除（例如，出于合规性原因）时使用。对 SELECT 性能有负面影响。 截断表 TRUNCATE TABLE [db.table] 高效地移除表中的所有数据。 删除分区 DROP PARTITION 高效地移除分区中的所有数据。

这是在 ClickHouse 中删除数据的不同方式的总结：

轻量级删除会立即将行标记为已删除，使得它们可以自动从所有后续的 SELECT 查询中过滤掉。这些已删除行的后续移除发生在自然合并周期中，从而减少了 I/O。因此，可能在未指定的时间内，数据并未真正从存储中删除，而只是被标记为已删除。如果您需要确保数据已被删除，请考虑使用上述变更命令。

使用轻量级 DELETE 语句删除大量数据也可能对 SELECT 查询性能产生负面影响。该命令也不与带有投影的表兼容。

请注意，在操作中使用变更以标记已删除行（添加一个 _row_exists 列），因此会产生一定的 I/O。

总的来说，如果可以容忍已删除数据在磁盘上的存在（例如，在非合规案例中），则应优先选择轻量级删除。 如果所有数据都需要被删除，则仍应避免此方法。

了解更多关于轻量级删除的信息。

删除变更可以通过 ALTER TABLE … DELETE 命令发出，例如：

这些操作可以同步执行（如果未复制，默认情况）或异步执行（由 mutations_sync 设置确定）。这些操作非常占 I/O，重写所有匹配 WHERE 表达式的分区。这个过程没有原子性 - 当分区准备就绪时，部分分区会被替换为已变更的分区，而在变更过程中开始执行的 SELECT 查询将查看已变更的分区和未变更的分区。这些用户可以通过 systems.mutations 表来跟踪进度。这些是高 I/O 操作，应谨慎使用，因为它们可能会影响集群的 SELECT 性能。

了解更多有关删除变更的信息。

如果需要删除表中的所有数据，请使用下面显示的 TRUNCATE TABLE 命令。这是一个轻量级操作。

了解更多有关TRUNCATE TABLE的信息。

如果您为数据指定了自定义分区键，则可以高效地删除分区。避免高基数分区。

了解更多有关DROP PARTITION的信息。