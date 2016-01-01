ClickHouse中的压缩
ClickHouse查询性能的秘密之一就是压缩。
磁盘上的数据越少，I/O就越少，查询和插入的速度也越快。在大多数情况下，任何压缩算法在CPU方面的开销都将被I/O减少所抵消。因此，确保ClickHouse查询快速时，首先应关注数据压缩的改进。
关于ClickHouse为何能如此有效地压缩数据，我们推荐这篇文章。总之，作为一款面向列的数据库，值将按列顺序写入。如果这些值是有序的，相同的值将相邻存放。压缩算法利用数据的连续模式。在此基础上，ClickHouse具有编解码器和粒度数据类型，允许用户进一步调整压缩技术。
ClickHouse中的压缩将受到三个主要因素的影响：
- 排序键
- 数据类型
- 使用的编解码器
所有这些都通过模式进行配置。
选择正确的数据类型以优化压缩
让我们以Stack Overflow数据集为例。比较
posts表的以下模式的压缩统计数据：
posts- 一种未优化类型的模式，没有排序键。
posts_v3- 一种类型优化的模式，为每一列选择了适当的类型和位数，而排序键为
(PostTypeId, toDate(CreationDate), CommentCount)。
使用以下查询，我们可以测量每一列当前的压缩和未压缩大小。让我们检查最初优化模式
posts的大小，并且没有排序键。
我们在这里展示了压缩和未压缩大小。两者都很重要。压缩大小相当于我们需要从磁盘读取的内容——这方面我们希望尽量减少，以提升查询性能（和存储成本）。在读取之前，这些数据需要被解压缩。未压缩大小将依赖于所使用的数据类型。最小化这个大小将减少查询的内存开销，以及查询中必须处理的数据量，提高缓存的利用率，最终改善查询时间。
以上查询依赖于系统数据库中的
columns表。这个数据库由ClickHouse进行管理，包含了有用的信息，从查询性能指标到后台集群日志。我们推荐"系统表和ClickHouse内部的窗口"及相关的文章[1][2]供感兴趣的读者参考。
为了总结表的总大小，我们可以简化以上查询：
对
posts_v3重复此查询，即拥有优化类型和排序键的表，我们可以看到未压缩和压缩大小的显著减少。
完整的列细分显示通过在压缩前对数据进行排序，并使用适当的类型，
Body、
Title、
Tags和
CreationDate列取得了可观的节省。
选择正确的列压缩编解码器
通过列压缩编解码器，我们可以更改用于编码和压缩每一列的算法（及其设置）。
编码和压缩在目标上稍有不同：减小我们的数据大小。编码通过利用数据类型的性质，对我们的数据进行映射变换。相反，压缩使用通用算法在字节级别上压缩数据。
通常，编码会先应用，然后再使用压缩。由于不同的编码和压缩算法在不同值分布上有效，我们必须了解我们的数据。
ClickHouse支持大量编解码器和压缩算法。以下是按重要性排序的一些建议：
|推荐
|原因
ZSTD一直是最佳选择
ZSTD压缩提供最佳的压缩率。
ZSTD(1)应是大多数常见类型的默认设置。通过修改数字值可以尝试更高的压缩率。我们很少看到在压缩成本（插入速度较慢）上高于3的值能带来足够的好处。
Delta适用于日期和整数序列
|每当你拥有单调序列或连续值的小增量时，基于
Delta的编解码器表现良好。更具体地说，Delta编解码器在导数很小的情况下表现良好。如果不是，
DoubleDelta值得一试（如果
Delta的第一层导数已经非常小，通常增加不多）。单调增量均匀的序列将压缩得更好，例如DateTime字段。
Delta可以改善
ZSTD
ZSTD在数据增量上是有效的——反之增量编码可以改善
ZSTD的压缩。在
ZSTD的情况下，其他编解码器很少进一步改善效果。
|如果可能，优先选择
LZ4而非
ZSTD
|如果你在
LZ4和
ZSTD之间得到可比的压缩，倾向于选择前者，因为它提供更快的解压和更少的CPU需求。然而，在大多数情况下，
ZSTD的性能将比
LZ4卓越。这些编解码器中的某些在与
LZ4结合使用时可能工作得更快，同时与没有编解码器的
ZSTD相比提供类似的压缩。不过，这将取决于具体数据，因此需要进行测试。
T64适用于稀疏或小范围数据
T64在稀疏数据或块中范围较小时可能有效。避免对随机数使用
T64。
|未知模式的数据使用
Gorilla和
T64
|如果数据具有未知模式，尝试
Gorilla和
T64可能是值得的。
Gorilla适用于测量数据
Gorilla在浮点数据上可能有效，特别是表示测量读数的数据，即随机波动。
见此处以获取更多选项。
下面我们为
Id、
ViewCount和
AnswerCount指定
Delta编解码器，假设这些与排序键线性相关，因此应该受益于Delta编码。
这些列的压缩改进如下所示：
ClickHouse云中的压缩
在ClickHouse云中，我们默认使用
ZSTD压缩算法（默认值为1）。尽管此算法的压缩速度可能因压缩等级（等级越高=越慢）而异，但它具有在解压缩时始终保持较快速度的优点（大约20%的变动），并且还受益于可并行化的能力。我们的历史测试还表明，这种算法通常是足够有效的，甚至可以超越与编解码器结合的
LZ4。它对大多数数据类型和信息分布都有效，因此是一种明智的通用默认选择，这也是为什么我们最初的压缩在没有优化的情况下已经表现出色。