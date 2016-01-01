ClickHouse中的压缩

ClickHouse查询性能的秘密之一就是压缩。

磁盘上的数据越少，I/O就越少，查询和插入的速度也越快。在大多数情况下，任何压缩算法在CPU方面的开销都将被I/O减少所抵消。因此，确保ClickHouse查询快速时，首先应关注数据压缩的改进。

ClickHouse中的压缩将受到三个主要因素的影响：

排序键

数据类型

使用的编解码器

所有这些都通过模式进行配置。

让我们以Stack Overflow数据集为例。比较 posts 表的以下模式的压缩统计数据：

posts - 一种未优化类型的模式，没有排序键。

- 一种未优化类型的模式，没有排序键。 posts_v3 - 一种类型优化的模式，为每一列选择了适当的类型和位数，而排序键为 (PostTypeId, toDate(CreationDate), CommentCount) 。

使用以下查询，我们可以测量每一列当前的压缩和未压缩大小。让我们检查最初优化模式 posts 的大小，并且没有排序键。

我们在这里展示了压缩和未压缩大小。两者都很重要。压缩大小相当于我们需要从磁盘读取的内容——这方面我们希望尽量减少，以提升查询性能（和存储成本）。在读取之前，这些数据需要被解压缩。未压缩大小将依赖于所使用的数据类型。最小化这个大小将减少查询的内存开销，以及查询中必须处理的数据量，提高缓存的利用率，最终改善查询时间。

为了总结表的总大小，我们可以简化以上查询：

对 posts_v3 重复此查询，即拥有优化类型和排序键的表，我们可以看到未压缩和压缩大小的显著减少。

完整的列细分显示通过在压缩前对数据进行排序，并使用适当的类型， Body 、 Title 、 Tags 和 CreationDate 列取得了可观的节省。

通过列压缩编解码器，我们可以更改用于编码和压缩每一列的算法（及其设置）。

编码和压缩在目标上稍有不同：减小我们的数据大小。编码通过利用数据类型的性质，对我们的数据进行映射变换。相反，压缩使用通用算法在字节级别上压缩数据。

通常，编码会先应用，然后再使用压缩。由于不同的编码和压缩算法在不同值分布上有效，我们必须了解我们的数据。

ClickHouse支持大量编解码器和压缩算法。以下是按重要性排序的一些建议：

推荐 原因 ZSTD 一直是最佳选择 ZSTD 压缩提供最佳的压缩率。 ZSTD(1) 应是大多数常见类型的默认设置。通过修改数字值可以尝试更高的压缩率。我们很少看到在压缩成本（插入速度较慢）上高于3的值能带来足够的好处。 Delta 适用于日期和整数序列 每当你拥有单调序列或连续值的小增量时，基于 Delta 的编解码器表现良好。更具体地说，Delta编解码器在导数很小的情况下表现良好。如果不是， DoubleDelta 值得一试（如果 Delta 的第一层导数已经非常小，通常增加不多）。单调增量均匀的序列将压缩得更好，例如DateTime字段。 Delta 可以改善 ZSTD ZSTD 在数据增量上是有效的——反之增量编码可以改善 ZSTD 的压缩。在 ZSTD 的情况下，其他编解码器很少进一步改善效果。 如果可能，优先选择 LZ4 而非 ZSTD 如果你在 LZ4 和 ZSTD 之间得到可比的压缩，倾向于选择前者，因为它提供更快的解压和更少的CPU需求。然而，在大多数情况下， ZSTD 的性能将比 LZ4 卓越。这些编解码器中的某些在与 LZ4 结合使用时可能工作得更快，同时与没有编解码器的 ZSTD 相比提供类似的压缩。不过，这将取决于具体数据，因此需要进行测试。 T64 适用于稀疏或小范围数据 T64 在稀疏数据或块中范围较小时可能有效。避免对随机数使用 T64 。 未知模式的数据使用 Gorilla 和 T64 如果数据具有未知模式，尝试 Gorilla 和 T64 可能是值得的。 Gorilla 适用于测量数据 Gorilla 在浮点数据上可能有效，特别是表示测量读数的数据，即随机波动。

见此处以获取更多选项。

下面我们为 Id 、 ViewCount 和 AnswerCount 指定 Delta 编解码器，假设这些与排序键线性相关，因此应该受益于Delta编码。

这些列的压缩改进如下所示：