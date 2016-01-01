术语表

原子性确保事务（数据库操作的一系列）被视为一个单一的、不可分割的单位。这意味着事务内的所有操作要么全部发生，要么全部不发生。一个原子事务的例子是从一个银行账户转账到另一个账户。如果转账的任何一个步骤失败，事务就会失败，资金将保留在第一个账户中。原子性确保没有资金丢失或产生。

一个由节点（服务器）组成的集合，这些节点共同工作以存储和处理数据。

客户管理加密密钥（CMEK）允许客户使用其密钥管理服务（KMS）密钥加密 ClickHouse 磁盘数据密钥，以保护其静态数据。

字典是一种键值对的映射，适用于各种类型的参考列表。它是一个强大的特性，允许在查询中高效使用字典，这通常比使用带有参考表的 JOIN 更高效。

磁盘上存储表数据的一部分的物理文件。这与分区不同，后者是使用分区键创建的表数据的逻辑划分。

存储在 ClickHouse 数据库中的数据副本。您可以有任意数量的相同数据的副本，以实现冗余和可靠性。副本与 ReplicatedMergeTree 表引擎结合使用，使 ClickHouse 能够在不同的服务器之间保持数据的多个副本同步。

数据的一个子集。ClickHouse 始终为您的数据至少有一个分片。如果您不将数据分割到多个服务器上，则数据将存储在一个分片中。在多个服务器之间分片数据可用于在超出单个服务器的容量时分散负载。