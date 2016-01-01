ClickHouse 操作：社区调试洞察

这些系统表对于生产调试至关重要：

显示您 ClickHouse 实例中的所有活动错误。

SELECT name, value, changed FROM system.errors WHERE value > 0 ORDER BY value DESC;

包含用于监控集群健康的复制延迟和状态信息。

SELECT database, table, replica_name, absolute_delay, queue_size, inserts_in_queue FROM system.replicas WHERE absolute_delay > 60 ORDER BY absolute_delay DESC;

提供用于诊断复制问题的详细信息。

SELECT database, table, replica_name, position, type, create_time, last_exception FROM system.replication_queue WHERE last_exception != '' ORDER BY create_time DESC;

显示当前的合并操作，并可以识别卡住的进程。

SELECT database, table, elapsed, progress, is_mutation, total_size_bytes_compressed FROM system.merges ORDER BY elapsed DESC;

对于监控部分计数和识别碎片问题至关重要。

SELECT database, table, count() as part_count FROM system.parts WHERE active = 1 GROUP BY database, table ORDER BY count() DESC;

在复制设置中，磁盘空间耗尽会导致级联问题。当一个节点耗尽空间时，其他节点继续尝试与其同步，从而导致网络流量激增和混淆的症状。一位社区成员花了 4 小时调试，结果只是磁盘空间过低。请查看此 查询 以监控特定集群上的磁盘存储。

AWS 用户应注意，默认的一般用途 EBS 卷有 16TB 的限制。

小的频繁插入会造成性能问题。社区发现，插入速率超过每秒 10 次通常会触发“部件过多”错误，因为 ClickHouse 无法快速合并部件。

解决方案：

使用 30 秒或 200MB 的阈值进行批量数据处理

启用 async_insert 进行自动分批

使用缓冲表进行服务器端批处理

配置 Kafka 以控制批量大小

官方建议：每次插入至少 1,000 行，理想状态下为 10,000 到 100,000。

发送任意时间戳数据的应用程序会造成分区问题。这会导致具有不现实日期（例如 1998 或 2050 年）数据的分区，从而导致意外的存储行为。

在多 TB 表上进行大规模 ALTER 操作可能会消耗大量资源并可能锁定数据库。一位社区示例涉及在 14TB 数据上将一个整数更改为浮点数，这导致整个数据库被锁定，并需要从备份中重建。

监控高成本变更：

SELECT database, table, mutation_id, command, parts_to_do, is_done FROM system.mutations WHERE is_done = 0;

首先在较小的数据集上测试模式更改。

为内存密集型操作启用外部聚合。这虽然较慢，但可以防止由于溢出到磁盘而导致的内存不足崩溃。您可以通过使用 max_bytes_before_external_group_by 来实现，这将帮助防止在大型 GROUP BY 操作中出现内存不足崩溃。您可以在 这里 了解更多关于此设置的信息。

SELECT column1, column2, COUNT(*) as count, SUM(value) as total FROM large_table GROUP BY column1, column2 SETTINGS max_bytes_before_external_group_by = 1000000000; -- 1GB threshold

异步插入会自动在服务器端对小插入进行批处理以提高性能。您可以配置是否在返回确认之前等待数据写入磁盘——立即返回速度更快但耐久性较差。现代版本支持去重，以处理批次内的重复数据。

默认情况下，分布式表使用单线程插入。启用 insert_distributed_sync 进行并行处理并立即将数据发送到分片。

使用分布式表时监控临时数据的积累。

社区建议的监控阈值：

每个分区的部件：最好少于 100

延迟插入：应保持在零

插入速率：为了最佳性能，限制在每秒约 1 次

