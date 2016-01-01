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安全共享责任模型

服务类型

ClickHouse Cloud 提供三种服务类型：基本、扩展和企业。有关更多信息，请查看我们的 服务类型 页面。

云架构

云架构由控制层和数据层组成。控制层负责组织创建、控制层内的用户管理、服务管理、API 密钥管理和计费。数据层运行用于编排和管理的工具，并容纳客户服务。有关更多信息，请查看我们的 ClickHouse 云架构 图。

自带云架构

自带云 (BYOC) 允许客户在自己的云账户中运行数据层。有关更多信息，请查看我们的 (BYOC) 自带云 页面。

ClickHouse Cloud 共享责任模型

下面的模型一般性地阐述了 ClickHouse 的责任，并显示了 ClickHouse Cloud 和 ClickHouse BYOC 客户应分别承担的责任。有关我们的 PCI 共享责任模型的更多信息，请下载我们 信任中心 中提供的概述副本。

控制ClickHouse云客户BYOC 客户
维护环境之间的隔离
管理网络设置
安全地管理对 ClickHouse 系统的访问
安全地管理控制层和数据库中的组织用户
用户管理和审计
加密传输和静态数据
安全地处理客户管理的加密密钥
提供冗余基础设施
备份数据
验证备份恢复能力
实施数据保留设置
安全配置管理
软件和基础设施漏洞修复
进行渗透测试
威胁检测与响应
安全事件响应

ClickHouse Cloud 可配置安全特性

网络连接性
设置状态云环境服务级别
IP 过滤器 用于限制服务连接可用AWS, GCP, Azure全部
私有链接 用于安全地连接服务可用AWS, GCP, Azure扩展或企业
访问管理
设置状态云环境服务级别
标准基于角色的访问 在控制层中可用AWS, GCP, Azure全部
多因素身份验证 (MFA) 可用可用AWS, GCP, Azure全部
SAML 单点登录 在控制层中可用预览AWS, GCP, Azure企业
在数据库中提供 granular 基于角色的访问控制可用AWS, GCP, Azure全部
数据安全
设置状态云环境服务级别
云服务提供商和地区 选择可用AWS, GCP, Azure全部
有限的 免费每日备份可用AWS, GCP, Azure全部
自定义备份配置 可用可用GCP, AWS, Azure扩展或企业
客户管理的加密密钥 (CMEK) 用于透明
数据加密可用		可用AWS扩展或企业
字段级加密 具有手动密钥管理以实现细粒度加密可用GCP, AWS, Azure全部
数据保留
设置状态云环境服务级别
生存时间 (TTL) 设置来管理保留可用AWS, GCP, Azure全部
ALTER TABLE DELETE 用于大量删除操作可用AWS, GCP, Azure全部
轻量级删除 用于有计划的删除活动可用AWS, GCP, Azure全部
审计和记录
设置状态云环境服务级别
审计日志 用于控制层活动可用AWS, GCP, Azure全部
会话日志 用于数据库活动可用AWS, GCP, Azure全部
查询日志 用于数据库活动可用AWS, GCP, Azure全部

ClickHouse Cloud 合规性

框架状态云环境服务级别
ISO 27001 合规性可用AWS, GCP, Azure全部
SOC 2 Type II 合规性可用AWS, GCP, Azure全部
GDPR 和 CCPA 合规性可用AWS, GCP, Azure全部
HIPAA 合规性可用AWS, GCP企业

有关支持的合规框架的更多信息，请查看我们的 安全与合规 页面。