安全共享责任模型

ClickHouse Cloud 提供三种服务类型：基本、扩展和企业。有关更多信息，请查看我们的 服务类型 页面。

云架构由控制层和数据层组成。控制层负责组织创建、控制层内的用户管理、服务管理、API 密钥管理和计费。数据层运行用于编排和管理的工具，并容纳客户服务。有关更多信息，请查看我们的 ClickHouse 云架构 图。

自带云 (BYOC) 允许客户在自己的云账户中运行数据层。有关更多信息，请查看我们的 (BYOC) 自带云 页面。

下面的模型一般性地阐述了 ClickHouse 的责任，并显示了 ClickHouse Cloud 和 ClickHouse BYOC 客户应分别承担的责任。有关我们的 PCI 共享责任模型的更多信息，请下载我们 信任中心 中提供的概述副本。

控制 ClickHouse 云客户 BYOC 客户 维护环境之间的隔离 ✅ ✅ 管理网络设置 ✅ ✅ ✅ 安全地管理对 ClickHouse 系统的访问 ✅ 安全地管理控制层和数据库中的组织用户 ✅ ✅ 用户管理和审计 ✅ ✅ ✅ 加密传输和静态数据 ✅ 安全地处理客户管理的加密密钥 ✅ ✅ 提供冗余基础设施 ✅ ✅ 备份数据 ✅ ✅ ✅ 验证备份恢复能力 ✅ ✅ ✅ 实施数据保留设置 ✅ ✅ 安全配置管理 ✅ ✅ 软件和基础设施漏洞修复 ✅ 进行渗透测试 ✅ 威胁检测与响应 ✅ ✅ 安全事件响应 ✅ ✅

网络连接性 设置 状态 云环境 服务级别 IP 过滤器 用于限制服务连接 可用 AWS, GCP, Azure 全部 私有链接 用于安全地连接服务 可用 AWS, GCP, Azure 扩展或企业

访问管理 设置 状态 云环境 服务级别 标准基于角色的访问 在控制层中 可用 AWS, GCP, Azure 全部 多因素身份验证 (MFA) 可用 可用 AWS, GCP, Azure 全部 SAML 单点登录 在控制层中可用 预览 AWS, GCP, Azure 企业 在数据库中提供 granular 基于角色的访问控制 可用 AWS, GCP, Azure 全部

数据安全 设置 状态 云环境 服务级别 云服务提供商和地区 选择 可用 AWS, GCP, Azure 全部 有限的 免费每日备份 可用 AWS, GCP, Azure 全部 自定义备份配置 可用 可用 GCP, AWS, Azure 扩展或企业 客户管理的加密密钥 (CMEK) 用于透明

数据加密可用 可用 AWS 扩展或企业 字段级加密 具有手动密钥管理以实现细粒度加密 可用 GCP, AWS, Azure 全部

数据保留 设置 状态 云环境 服务级别 生存时间 (TTL) 设置来管理保留 可用 AWS, GCP, Azure 全部 ALTER TABLE DELETE 用于大量删除操作 可用 AWS, GCP, Azure 全部 轻量级删除 用于有计划的删除活动 可用 AWS, GCP, Azure 全部

审计和记录 设置 状态 云环境 服务级别 审计日志 用于控制层活动 可用 AWS, GCP, Azure 全部 会话日志 用于数据库活动 可用 AWS, GCP, Azure 全部 查询日志 用于数据库活动 可用 AWS, GCP, Azure 全部

框架 状态 云环境 服务级别 ISO 27001 合规性 可用 AWS, GCP, Azure 全部 SOC 2 Type II 合规性 可用 AWS, GCP, Azure 全部 GDPR 和 CCPA 合规性 可用 AWS, GCP, Azure 全部 HIPAA 合规性 可用 AWS, GCP 企业

有关支持的合规框架的更多信息，请查看我们的 安全与合规 页面。