安全共享责任模型
服务类型
ClickHouse Cloud 提供三种服务类型：基本、扩展和企业。有关更多信息，请查看我们的 服务类型 页面。
云架构
云架构由控制层和数据层组成。控制层负责组织创建、控制层内的用户管理、服务管理、API 密钥管理和计费。数据层运行用于编排和管理的工具，并容纳客户服务。有关更多信息，请查看我们的 ClickHouse 云架构 图。
自带云架构
自带云 (BYOC) 允许客户在自己的云账户中运行数据层。有关更多信息，请查看我们的 (BYOC) 自带云 页面。
ClickHouse Cloud 共享责任模型
下面的模型一般性地阐述了 ClickHouse 的责任，并显示了 ClickHouse Cloud 和 ClickHouse BYOC 客户应分别承担的责任。有关我们的 PCI 共享责任模型的更多信息，请下载我们 信任中心 中提供的概述副本。
|控制
|ClickHouse
|云客户
|BYOC 客户
|维护环境之间的隔离
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|管理网络设置
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|安全地管理对 ClickHouse 系统的访问
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|安全地管理控制层和数据库中的组织用户
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|用户管理和审计
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|加密传输和静态数据
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|安全地处理客户管理的加密密钥
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|提供冗余基础设施
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|备份数据
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|验证备份恢复能力
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|✅
|实施数据保留设置
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|✅
|安全配置管理
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|软件和基础设施漏洞修复
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|进行渗透测试
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|威胁检测与响应
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|✅
|安全事件响应
|✅
|✅
ClickHouse Cloud 可配置安全特性
访问管理
|设置
|状态
|云环境
|服务级别
|标准基于角色的访问 在控制层中
|可用
|AWS, GCP, Azure
|全部
|多因素身份验证 (MFA) 可用
|可用
|AWS, GCP, Azure
|全部
|SAML 单点登录 在控制层中可用
|预览
|AWS, GCP, Azure
|企业
|在数据库中提供 granular 基于角色的访问控制
|可用
|AWS, GCP, Azure
|全部
数据安全
|设置
|状态
|云环境
|服务级别
|云服务提供商和地区 选择
|可用
|AWS, GCP, Azure
|全部
|有限的 免费每日备份
|可用
|AWS, GCP, Azure
|全部
|自定义备份配置 可用
|可用
|GCP, AWS, Azure
|扩展或企业
|客户管理的加密密钥 (CMEK) 用于透明
数据加密可用
|可用
|AWS
|扩展或企业
|字段级加密 具有手动密钥管理以实现细粒度加密
|可用
|GCP, AWS, Azure
|全部
数据保留
|设置
|状态
|云环境
|服务级别
|生存时间 (TTL) 设置来管理保留
|可用
|AWS, GCP, Azure
|全部
|ALTER TABLE DELETE 用于大量删除操作
|可用
|AWS, GCP, Azure
|全部
|轻量级删除 用于有计划的删除活动
|可用
|AWS, GCP, Azure
|全部
审计和记录
ClickHouse Cloud 合规性
|框架
|状态
|云环境
|服务级别
|ISO 27001 合规性
|可用
|AWS, GCP, Azure
|全部
|SOC 2 Type II 合规性
|可用
|AWS, GCP, Azure
|全部
|GDPR 和 CCPA 合规性
|可用
|AWS, GCP, Azure
|全部
|HIPAA 合规性
|可用
|AWS, GCP
|企业
有关支持的合规框架的更多信息，请查看我们的 安全与合规 页面。