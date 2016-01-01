安全访问 S3 数据

本文演示了 ClickHouse Cloud 客户如何利用基于角色的访问权限与 Amazon Simple Storage Service (S3) 进行身份验证，并安全访问他们的数据。

在深入了解安全的 S3 访问设置之前，重要的是了解其工作原理。以下是 ClickHouse 服务如何通过假设客户 AWS 账户中的角色来访问私有 S3 存储桶的概述。

这种方法允许客户在一个地方（假设角色的 IAM 策略）管理对其 S3 存储桶的所有访问，而无需逐一查看所有存储桶策略来添加或删除访问权限。

1 - 登录到您的 ClickHouse Cloud 账户。

2 - 选择您想要创建集成的 ClickHouse 服务

3 - 选择 设置 标签

4 - 向下滚动到页面底部的 网络安全信息 部分

5 - 复制服务的 服务角色 ID (IAM) 值，如下所示。

1 - 使用具有创建和管理 IAM 角色权限的 IAM 用户在浏览器中登录到您的 AWS 账户。

2 - 访问 这个链接 以填充 CloudFormation 堆栈。

3 - 输入（或粘贴）属于 ClickHouse 服务的 IAM 角色

4 - 配置 CloudFormation 堆栈。以下是这些参数的附加信息。

参数 默认值 描述 RoleName ClickHouseAccess-001 ClickHouse Cloud 将用来访问您的 S3 存储桶的新角色名称 Role Session Name * 角色会话名称可作为共享密钥以进一步保护您的存储桶。 ClickHouse Instance Roles 可以使用此安全 S3 集成的 ClickHouse 服务 IAM 角色的逗号分隔列表。 Bucket Access Read 设置提供的存储桶的访问级别。 Bucket Names 该角色将有权访问的 存储桶名称 的逗号分隔列表。

注意: 不要放置完整的存储桶 ARN，而只需存储桶名称。

5 - 选择 我承认 AWS CloudFormation 可能会创建具有自定义名称的 IAM 资源。 复选框

6 - 点击右下角的 创建堆栈 按钮

7 - 确保 CloudFormation 堆栈完成且没有错误。

8 - 选择 CloudFormation 堆栈的 输出

9 - 复制该集成的 RoleArn 值。此值需要访问您的 S3 存储桶。

1 - 使用具有创建和管理 IAM 角色权限的 IAM 用户在浏览器中登录到您的 AWS 账户。

2 - 浏览到 IAM 服务控制台

3 - 创建新 IAM 角色，使用以下 IAM 和信任策略。

信任策略（请将 {ClickHouse_IAM_ARN} 替换为属于您的 ClickHouse 实例的 IAM 角色 ARN）：

IAM 策略（请将 {BUCKET_NAME} 替换为您的存储桶名称）：

4 - 创建后复制新的 IAM 角色 ARN。此值需要访问您的 S3 存储桶。

ClickHouse Cloud 有一个新功能，允许您在 S3 表函数中指定 extra_credentials 。以下是如何使用从上面复制的新创建角色运行查询的示例。

以下是使用 role_session_name 作为共享密钥从存储桶查询数据的示例查询。如果 role_session_name 不正确，则此操作将失败。