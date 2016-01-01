安全访问 S3 数据
本文演示了 ClickHouse Cloud 客户如何利用基于角色的访问权限与 Amazon Simple Storage Service (S3) 进行身份验证，并安全访问他们的数据。
介绍
在深入了解安全的 S3 访问设置之前，重要的是了解其工作原理。以下是 ClickHouse 服务如何通过假设客户 AWS 账户中的角色来访问私有 S3 存储桶的概述。
这种方法允许客户在一个地方（假设角色的 IAM 策略）管理对其 S3 存储桶的所有访问，而无需逐一查看所有存储桶策略来添加或删除访问权限。
设置
获取 ClickHouse 服务 IAM 角色 Arn
1 - 登录到您的 ClickHouse Cloud 账户。
2 - 选择您想要创建集成的 ClickHouse 服务
3 - 选择 设置 标签
4 - 向下滚动到页面底部的 网络安全信息 部分
5 - 复制服务的 服务角色 ID (IAM) 值，如下所示。
设置 IAM 假设角色
选项 1：使用 CloudFormation 堆栈部署
1 - 使用具有创建和管理 IAM 角色权限的 IAM 用户在浏览器中登录到您的 AWS 账户。
2 - 访问 这个链接 以填充 CloudFormation 堆栈。
3 - 输入（或粘贴）属于 ClickHouse 服务的 IAM 角色
4 - 配置 CloudFormation 堆栈。以下是这些参数的附加信息。
|参数
|默认值
|描述
|RoleName
|ClickHouseAccess-001
|ClickHouse Cloud 将用来访问您的 S3 存储桶的新角色名称
|Role Session Name
|*
|角色会话名称可作为共享密钥以进一步保护您的存储桶。
|ClickHouse Instance Roles
|可以使用此安全 S3 集成的 ClickHouse 服务 IAM 角色的逗号分隔列表。
|Bucket Access
|Read
|设置提供的存储桶的访问级别。
|Bucket Names
|该角色将有权访问的 存储桶名称 的逗号分隔列表。
注意: 不要放置完整的存储桶 ARN，而只需存储桶名称。
5 - 选择 我承认 AWS CloudFormation 可能会创建具有自定义名称的 IAM 资源。 复选框
6 - 点击右下角的 创建堆栈 按钮
7 - 确保 CloudFormation 堆栈完成且没有错误。
8 - 选择 CloudFormation 堆栈的 输出
9 - 复制该集成的 RoleArn 值。此值需要访问您的 S3 存储桶。
选项 2：手动创建 IAM 角色。
1 - 使用具有创建和管理 IAM 角色权限的 IAM 用户在浏览器中登录到您的 AWS 账户。
2 - 浏览到 IAM 服务控制台
3 - 创建新 IAM 角色，使用以下 IAM 和信任策略。
信任策略（请将
{ClickHouse_IAM_ARN} 替换为属于您的 ClickHouse 实例的 IAM 角色 ARN）：
IAM 策略（请将
{BUCKET_NAME} 替换为您的存储桶名称）：
4 - 创建后复制新的 IAM 角色 ARN。此值需要访问您的 S3 存储桶。
使用 ClickHouseAccess 角色访问您的 S3 存储桶
ClickHouse Cloud 有一个新功能，允许您在 S3 表函数中指定
extra_credentials。以下是如何使用从上面复制的新创建角色运行查询的示例。
以下是使用
role_session_name 作为共享密钥从存储桶查询数据的示例查询。如果
role_session_name 不正确，则此操作将失败。
我们建议您的源 S3 与您的 ClickHouse Cloud 服务位于同一地区，以减少数据传输成本。有关更多信息，请参阅 S3 定价