SAML SSO 设置

Enterprise plan feature SAML SSO is available in the Enterprise plan. To upgrade, visit the Plans page in the cloud console.

ClickHouse Cloud 支持通过安全声明标记语言（SAML）实现单点登录（SSO）。这使您能够通过身份提供商（IdP）进行身份验证，安全地登录到您的 ClickHouse Cloud 组织。

我们目前支持服务提供商发起的 SSO、多个组织使用单独连接以及随需供应。我们尚不支持跨域身份管理系统（SCIM）或属性映射。

您需要在您的 IdP 中具有管理员权限，并在您的 ClickHouse Cloud 组织中具有 管理 角色。在您设置完 IdP 内部的连接后，请按照下面的程序要求与我们联系，以完成该过程。

我们建议在设置 SAML 连接的同时设置 直接链接到您的组织，以简化登录过程。每个 IdP 的处理方式有所不同。继续阅读以获取如何对您的 IdP 进行此操作的信息。

获取您的组织 ID 所有设置都需要您的组织 ID。要获取您的组织 ID： 登录到您的 ClickHouse Cloud 组织。 在左下角，点击 组织 下的您的组织名称。 在弹出菜单中，选择 组织详情。 记下您的 组织 ID 以便在下面使用。

配置您的 SAML 集成 ClickHouse 使用服务提供商发起的 SAML 连接。这意味着您可以通过 https://console.clickhouse.cloud 或通过直接链接登录。我们目前不支持身份提供商发起的连接。基本 SAML 配置包括以下内容： SSO URL 或 ACS URL: https://auth.clickhouse.cloud/login/callback?connection={organizationid}

受众 URI 或实体 ID: urn:auth0:ch-production:{organizationid}

应用程序用户名: email

属性映射: email = user.email

访问您组织的直接链接: https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid} 有关具体配置步骤，请参阅下面的特定身份提供商。

获取您的连接信息 获取您的身份提供商 SSO URL 和 x.509 证书。有关如何检索此信息，请参阅下面的特定身份提供商。

提交支持案例 返回 ClickHouse Cloud 控制台。 在左侧选择 帮助，然后选择支持子菜单。 点击 新建案例。 输入主题 "SAML SSO 设置"。 在描述中，粘贴从上面的说明中收集的任何链接，并将证书附加到票据中。 请告知我们哪些域应该允许进行此连接（例如 domain.com、domain.ai 等）。 创建新案例。 我们将在 ClickHouse Cloud 中完成设置，并在准备好进行测试时通知您。

完成设置 在您的身份提供商中分配用户访问权限。 通过 https://console.clickhouse.cloud 登录到 ClickHouse 或您在上面“配置您的 SAML 集成”中配置的直接链接。用户最初被分配为“开发者”角色，具备组织的只读访问权限。 注销 ClickHouse 组织。 使用您的原始身份验证方法登录，以将管理角色分配给您的新 SSO 帐户。 对于电子邮件 + 密码帐户，请使用 https://console.clickhouse.cloud/?with=email 。

。 对于社交登录，请单击适当的按钮（使用 Google 登录或 使用 Microsoft 登录）。 使用您的原始身份验证方法注销，并通过 https://console.clickhouse.cloud 或者您在上面“配置您的 SAML 集成”中配置的直接链接重新登录。 删除任何非 SAML 用户，以强制组织使用 SAML。今后用户将通过您的身份提供商分配。

您将在 Okta 中为每个 ClickHouse 组织配置两个应用集成：一个 SAML 应用和一个书签以保存您的直接链接。

1. 创建一个组以管理访问权限 以 管理员 身份登录到您的 Okta 实例。 在左侧选择 组。 点击 添加组。 输入组的名称和描述。该组将用于在 SAML 应用和其相关书签应用之间保持用户一致性。 点击 保存。 点击您创建的组的名称。 点击 分配人员 ，分配您希望拥有访问此 ClickHouse 组织权限的用户。

2. 创建一个书签应用以使用户能够无缝登录 在左侧选择 应用程序，然后选择 应用程序 子标题。 点击 浏览应用目录。 搜索并选择 书签应用。 点击 添加集成。 为应用选择一个标签。 输入 URL 为 https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid} 转到 分配 选项卡，添加您创建的组。

3. 创建一个 SAML 应用以启用连接 在左侧选择 应用程序，然后选择 应用程序 子标题。 点击 创建应用集成。 选择 SAML 2.0 并点击下一步。 输入您的应用程序名称，勾选 不向用户显示应用程序图标 旁边的框，然后点击 下一步。 使用以下值填充 SAML 设置屏幕。 字段 值 单点登录 URL https://auth.clickhouse.cloud/login/callback?connection={organizationid} 受众 URI (SP 实体 ID) urn:auth0:ch-production:{organizationid} 默认 RelayState 留空 名称 ID 格式 未指定 应用程序用户名 电子邮件 更新应用程序用户名方式 创建并更新 输入以下属性声明。 名称 名称格式 值 email 基本 user.email 点击 下一步。 在反馈屏幕上输入请求的信息并点击 完成。 转到 分配 选项卡，添加您创建的组。 在新应用程序的 单点登录 选项卡上，点击 查看 SAML 设置说明 按钮。 收集这三项内容，并前往上面的“提交支持案例”以完成过程。 身份提供商单点登录 URL

身份提供商发行者

X.509 证书

您将为每个组织在 Google 中配置一个 SAML 应用，并必须提供用户直接链接（ https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationId} ）以进行书签，如果使用多组织 SSO。

创建一个 Google Web 应用 访问您的 Google 管理控制台 (admin.google.com)。 点击左侧的 应用程序，然后选择 Web 和移动应用。 点击顶部菜单中的 添加应用，然后选择 添加自定义 SAML 应用。 输入应用名称并点击 继续。 收集这两个项目并到上面“提交支持案例”提交信息给我们。注意：如果您在复制此数据之前完成设置，请点击应用主屏幕上的 下载元数据 以获取 X.509 证书。 SSO URL

X.509 证书 输入下面的 ACS URL 和实体 ID。 字段 值 ACS URL https://auth.clickhouse.cloud/login/callback?connection={organizationid} 实体 ID urn:auth0:ch-production:{organizationid} 勾选 “已签名的响应” 选项。 为名称 ID 格式选择 EMAIL，并保持名称 ID 为 基本信息 > 主要电子邮件。 点击 继续。 输入以下属性映射： 字段 值 基本信息 主要电子邮件 应用属性 email 点击 完成。 为了启用该应用，点击 关闭，然后更改设置为 开启。还可以通过选择屏幕左侧的选项，将访问权限限制为组或组织单位。

Azure (Microsoft) SAML 也可能被称为 Azure Active Directory (AD) 或 Microsoft Entra。

创建一个 Azure 企业应用程序 您将为每个组织设置一个应用集成，具有单独的单点登录 URL。 登录到 Microsoft Entra 管理中心。 在左侧导航到 应用程序 > 企业 应用程序。 点击顶部菜单中的 新建应用程序。 点击顶部菜单中的 创建您自己的应用程序。 输入名称并选择 集成您在画廊中找不到的任何其他应用程序（非画廊） ，然后点击 创建。 点击左侧的 用户和组 并分配用户。 点击左侧的 单点登录。 点击 SAML。 使用以下设置填充基本 SAML 配置屏幕。 字段 值 标识符 (实体 ID) urn:auth0:ch-production:{organizationid} 回复 URL (断言消费者服务 URL) https://auth.clickhouse.cloud/login/callback?connection={organizationid} 登录 URL https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid} Relay State 空白 登出 URL 空白 在属性和声明下添加 (A) 或更新 (U) 以下内容： 声明名称 格式 源属性 (U) 唯一用户标识符 (名称 ID) 电子邮件地址 user.mail (A) email 基本 user.mail (U) /identity/claims/name 省略 user.mail 收集这两项内容并前往上面的“提交支持案例”以完成过程： 登录 URL

证书 (Base64)

创建一个 Duo 的通用 SAML 服务提供商 按照 Duo 单点登录服务提供商的通用 SAML 说明。 使用以下 Bridge 属性映射： Bridge 属性 ClickHouse 属性 电子邮件地址 email 使用以下值更新您在 Duo 的云应用： 字段 值 实体 ID urn:auth0:ch-production:{organizationid} 断言消费者服务 (ACS) URL https://auth.clickhouse.cloud/login/callback?connection={organizationid} 服务提供商登录 URL https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid} 收集这两项内容并前往上面的“提交支持案例”以完成过程： 单点登录 URL

证书

我们只利用服务提供商发起的 SSO。这意味着用户访问 https://console.clickhouse.cloud 并输入他们的电子邮件地址，以便被重定向到 IdP 进行身份验证。通过 IdP 已经验证的用户可以使用直接链接自动登录到其组织，而无需在登录页面输入电子邮件地址。

用户在被分配到您的 IdP 应用并首次登录后，将出现在您的 ClickHouse Cloud 控制台中。在您的组织中，至少应该有一个 SSO 用户被分配为管理角色。使用社交登录或 https://console.clickhouse.cloud/?with=email 使用您的原始身份验证方法登录以更新您的 SSO 角色。

一旦您设置了 SSO 用户并至少分配了一个用户为管理角色，则管理员可以移除使用其他方式（例如社交身份验证或用户 ID + 密码）的用户。完成 SSO 设置后，Google 身份验证将继续有效。用户 ID + 密码的用户将根据其电子邮件域被自动重定向到 SSO，除非用户使用 https://console.clickhouse.cloud/?with=email 。

ClickHouse Cloud 目前实施 SAML 以进行 SSO。我们尚未实施 SCIM 来管理用户。这意味着 SSO 用户必须在您的 IdP 中被分配到该应用程序，才能访问您的 ClickHouse Cloud 组织。用户必须登录一次 ClickHouse Cloud 才会出现在组织的 用户 区域。当用户在您的 IdP 中被移除时，他们将无法使用 SSO 登录 ClickHouse Cloud。但是，SSO 用户在您的组织中仍会显示，直到管理员手动移除该用户。

ClickHouse Cloud 通过为每个组织提供单独的连接来支持多组织 SSO。使用直接链接 ( https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid} ) 登录到各自的组织。请确保在登录其他组织之前登出一个组织。

安全性是我们在身份验证方面的首要任务。出于这个原因，我们在实现 SSO 时做出了一些需要您知道的决定。