移除 SAML SSO

点击左下角的组织名称，然后选择 Users and Roles 。查看每个用户的 Provider 列；所有显示 Signed in with SSO 的用户在移除 SAML 后都需要被重新邀请回组织。

确保这些用户知晓，在 SAML 被移除后，他们需要先接受新的邀请才能访问其账户。