移除 SAML SSO
客户可能需要从某个组织中移除 SAML 集成，例如在更换身份提供商时。SAML 用户是独立于其他用户类型的身份。请按照以下说明切换到其他身份验证方式。
此操作无法撤销。移除 SAML 集成会使基于 SAML 的用户账号失效，且无法恢复。请严格按照以下说明操作，以确保您仍然可以访问该组织。
开始之前
在移除 SAML 之后，组织必须至少有一名使用其他身份验证方式的管理员用户，以便在移除 SAML 后将用户重新邀请回组织。执行这些步骤需要一名在 ClickHouse Cloud 中具有 Admin 权限的用户。
启用邀请功能
登录 ClickHouse Cloud，并提交一个支持工单，主题为
Enable invitations for SAML organization。这是为了申请在不使用 SAML 的情况下添加用户的能力。
记录需要重新邀请的用户
点击左下角的组织名称，然后选择
Users and Roles。查看每个用户的
Provider 列；所有显示
Signed in with SSO 的用户在移除 SAML 后都需要被重新邀请回组织。
确保这些用户知晓，在 SAML 被移除后，他们需要先接受新的邀请才能访问其账户。
将非 SAML 用户添加到组织
用户接受邀请
用户在接受邀请之前，应当先从所有基于 SAML 的会话中完全登出。使用 Google 或 Microsoft 社交登录接受邀请时，用户应点击
Continue with Google 或
Continue with Microsoft 按钮。使用邮箱和密码的用户应访问 https://console.clickhouse.cloud/?with=email 登录并接受邀请。
为避免用户因 SAML 配置被自动重定向，最佳做法是复制用于接受邀请的链接，将其粘贴到单独的浏览器，或在隐私/无痕浏览会话中打开该链接以完成邀请接受。
保存查询和仪表板
用户使用新身份完成登录后，应先登出，然后使用其 SAML 账号重新登录，将已保存的查询或仪表板共享给其新身份。随后在新身份下保存一份副本以完成该流程。
移除 SAML
请仔细检查，确保已完成以下各项：
- 组织中至少有一名使用非 SAML 登录方式的用户被分配为 Admin 角色
- 所有需要的用户已通过其他身份验证方式重新邀请
- 所有已保存的查询和仪表板都已迁移至非 SAML 用户
如果以上项目都已完成，前往 Organization settings 选项卡，将
Enable SAML single sign-on 开关切换为关闭。此时会显示一条警告信息。点击
Disable。然后前往 Users and roles 选项卡以移除 SAML 用户。