如果服务账号通过 HTTP 连接，则不能将 SET ROLE; SELECT ... 作为多语句请求发送。请改为通过查询参数传递角色：

curl "https://host:8123?user=service_user&password=...&role=read_only_role" \ --data-binary "SELECT * FROM db1.table1"

?role= ... 等同于在执行该语句前先执行 SET ROLE read_only_role 。多个 role 参数的行为类似于 SET ROLE role 1, role 2 。

某些驱动程序 (例如适用于 Python 的 ClickHouse Connect) 也提供 role 设置，并会随每个请求一同发送，服务器会将其用作该会话的角色。