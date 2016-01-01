管理数据库服务账号
数据库服务账号可以很简单，例如为用户单独设置一个用于身份验证的密码或证书。更进阶的用户可能希望创建这样的账户：可使用 SET ROLE 动态修改权限范围，从而无需退出登录或重新加载页面内容，即可在不同 profile 之间快速切换。
概述
SET ROLE 可用于在会话期间动态限定服务账号的权限范围。其原理是将用户的有效权限限制为仅包含已激活角色授予的权限。这种方法有几个优势：
- 服务账号可以被授予多个角色，但仅激活特定查询所需的角色。
- 如果服务账号被入侵，攻击者也只能使用当前激活角色的权限。
- 单个账户可以通过切换角色执行不同任务，而不必为每项任务分别使用不同的凭据。
- 通过修改一个角色，而不是逐个更新用户，可以为整类服务账号统一更新权限。
- 日志可以跟踪执行查询时具体激活的是哪个角色，从而为安全审计提供更清晰的上下文。
实际使用时，请按以下步骤操作：
- 设计用于定义允许边界的角色 (
read_only、
maintenance等)
- 将这些角色授予服务账号
- 在连接时，通过
SET ROLE(或角色参数) 选择激活的角色，从而限制该会话可执行的操作
设置服务角色
向服务账号授予角色
首先，创建具有所需特权/设置的角色，然后将这些角色授予服务账号。
使用 SET ROLE 定义会话边界
在会话开始时，服务账号可以选择启用哪些角色：
或：
SET ROLE 会为当前用户激活角色；生效的特权是所有活动角色特权的并集，再加上直接授予该用户的任何特权。
您也可以停用所有角色：
或激活多个角色：
当前激活的角色可通过
system.current_roles 查看。
为服务账号设置默认角色
为确保服务账号始终以受限模式启动，请配置默认角色：
或
通过 HTTP / 以编程方式使用 SET ROLE
如果服务账号通过 HTTP 连接，则不能将 SET ROLE; SELECT ... 作为多语句请求发送。请改为通过查询参数传递角色：
?role=... 等同于在执行该语句前先执行
SET ROLE read_only_role。多个 role 参数的行为类似于
SET ROLE role 1, role 2。
某些驱动程序 (例如适用于 Python 的 ClickHouse Connect) 也提供 role 设置，并会随每个请求一同发送，服务器会将其用作该会话的角色。