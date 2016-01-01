常见的访问管理查询

自管理 如果您正在使用自管理的 ClickHouse，请查看 SQL 用户和角色。

本文展示了定义 SQL 用户和角色的基础知识，以及如何将这些权限应用于数据库、表、行和列。

ClickHouse Cloud 服务有一个管理员用户， default ，在服务创建时会被创建。密码在服务创建时提供，并且可以由具有 Admin 角色的 ClickHouse Cloud 用户重置。

当您为 ClickHouse Cloud 服务添加额外的 SQL 用户时，他们将需要一个 SQL 用户名和密码。如果您希望他们拥有管理级别的权限，则将新用户分配到角色 default_role 。例如，添加用户 clickhouse_admin ：

备注 使用 SQL 控制台时，您的 SQL 语句不会以 default 用户身份运行。相反，语句将以名为 sql-console:${cloud_login_email} 的用户身份运行，其中 cloud_login_email 是当前运行查询的用户的电子邮件。 这些自动生成的 SQL 控制台用户具有 default 角色。

SQL 控制台有两个可用角色： sql_console_admin （与 default_role 权限相同）和 sql_console_read_only （仅具有只读权限）。

管理员用户默认分配 sql_console_admin 角色，因此他们没有变化。然而， sql_console_read_only 角色允许非管理员用户被授予任意实例的只读或完全访问权限。管理员需要配置此访问。可以使用 GRANT 或 REVOKE 命令调整这些角色，以更好地满足实例特定的要求，对这些角色所做的任何修改都将被持久化。

此访问控制功能也可以手动配置，以实现用户级的细粒度控制。在将新的 sql_console_* 角色分配给用户之前，应创建与命名空间 sql-console-role:<email> 匹配的 SQL 控制台用户特定数据库角色。例如：

当检测到匹配的角色时，将为用户分配该角色，而不是模板角色。这引入了更复杂的访问控制配置，例如创建角色 sql_console_sa_role 和 sql_console_pm_role ，并将其授予特定用户。例如：

退出用户 default 并以用户 clickhouse_admin 重新登录。

以下所有操作应该成功：

用户应该具备必要的权限，并且并非所有用户都是管理员用户。本文档的其余部分提供了示例场景和所需角色。

创建这些表和用户以供示例使用。

创建测试数据库 创建一个表 用示例行填充表 验证表： 创建常规用户以演示限制对某些列的访问： 创建常规用户以演示限制对特定值的行的访问：

通过这一组示例：

将为不同权限（例如列和行）创建角色

将权限授予角色

将用户分配给每个角色

角色用于定义某些权限的用户组，而不是单独管理每个用户。

创建一个角色，以限制该角色的用户仅能在数据库 db1 和 table1 中查看 column1 ： 设置权限以允许查看 column1 将 column_user 用户添加到 column1_users 角色 创建一个角色，以限制该角色的用户仅能查看选定行，在此情况下，仅能查看 column1 中值为 A 的行 将 row_user 添加到 A_rows_users 角色 创建策略，仅允许查看 column1 值为 A 的行 为数据库和表设置权限 明确授予其他角色仍可访问所有行的权限 备注 当将策略附加到表时，系统将应用该策略，只有定义的用户和角色将能够对该表进行操作，其余用户将被拒绝任何操作。为了不对其他用户应用限制性行策略，必须定义另一个策略，以允许其他用户和角色获得常规或其他类型的访问权限。

使用 clickhouse_admin 用户登录 ClickHouse 客户端 验证管理员用户对数据库、表和所有行的访问。 使用 column_user 用户登录 ClickHouse 客户端 测试使用所有列的 SELECT 备注 由于指定了所有列，而用户仅对 id 和 column1 有访问权限，因此拒绝访问。 验证只指定和允许的列的 SELECT 查询：

使用 row_user 登录 ClickHouse 客户端 查看可用行 备注 验证仅返回上述两行， column1 中值为 B 的行应被排除。

用户可以被分配多个角色，以满足所需权限的组合。当使用多个角色时，系统将结合这些角色来确定权限，最终效果是角色权限的累积。

例如，如果 role1 只允许选择 column1 ，而 role2 允许选择 column1 和 column2 ，那么用户将可以访问这两列。

使用管理员帐户创建新用户，以同时通过行和列进行限制，默认角色为 移除 A_rows_users 角色的先前权限 允许 A_row_users 角色仅选择 column1 使用 row_and_column_user 登录 ClickHouse 客户端 使用所有列进行测试： 测试带有限制的允许列：

在某些情况下，权限交叉或组合会导致意外结果，可以使用以下命令使用管理员帐户缩小问题范围。

以下命令可用于：

删除权限

删除策略

撤销用户角色

删除用户和角色



提示 以管理员用户或 default 用户身份运行这些命令

本文演示了创建 SQL 用户和角色的基础知识，并提供了为用户和角色设置和修改权限的步骤。有关每个部分的更详细信息，请参阅我们的用户指南和参考文档。