常见的访问管理查询
如果您正在使用自管理的 ClickHouse，请查看 SQL 用户和角色。
本文展示了定义 SQL 用户和角色的基础知识，以及如何将这些权限应用于数据库、表、行和列。
管理员用户
ClickHouse Cloud 服务有一个管理员用户，
default，在服务创建时会被创建。密码在服务创建时提供，并且可以由具有 Admin 角色的 ClickHouse Cloud 用户重置。
当您为 ClickHouse Cloud 服务添加额外的 SQL 用户时，他们将需要一个 SQL 用户名和密码。如果您希望他们拥有管理级别的权限，则将新用户分配到角色
default_role。例如，添加用户
clickhouse_admin：
使用 SQL 控制台时，您的 SQL 语句不会以
default 用户身份运行。相反，语句将以名为
sql-console:${cloud_login_email} 的用户身份运行，其中
cloud_login_email 是当前运行查询的用户的电子邮件。
这些自动生成的 SQL 控制台用户具有
default 角色。
无密码认证
SQL 控制台有两个可用角色：
sql_console_admin（与
default_role 权限相同）和
sql_console_read_only（仅具有只读权限）。
管理员用户默认分配
sql_console_admin 角色，因此他们没有变化。然而，
sql_console_read_only 角色允许非管理员用户被授予任意实例的只读或完全访问权限。管理员需要配置此访问。可以使用
GRANT 或
REVOKE 命令调整这些角色，以更好地满足实例特定的要求，对这些角色所做的任何修改都将被持久化。
精细的访问控制
此访问控制功能也可以手动配置，以实现用户级的细粒度控制。在将新的
sql_console_* 角色分配给用户之前，应创建与命名空间
sql-console-role:<email> 匹配的 SQL 控制台用户特定数据库角色。例如：
当检测到匹配的角色时，将为用户分配该角色，而不是模板角色。这引入了更复杂的访问控制配置，例如创建角色
sql_console_sa_role 和
sql_console_pm_role，并将其授予特定用户。例如：
测试管理员权限
退出用户
default 并以用户
clickhouse_admin 重新登录。
以下所有操作应该成功：
非管理员用户
用户应该具备必要的权限，并且并非所有用户都是管理员用户。本文档的其余部分提供了示例场景和所需角色。
准备工作
创建这些表和用户以供示例使用。
创建示例数据库、表和行
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创建测试数据库
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创建一个表
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用示例行填充表
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验证表：
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创建常规用户以演示限制对某些列的访问：
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创建常规用户以演示限制对特定值的行的访问：
创建角色
通过这一组示例：
- 将为不同权限（例如列和行）创建角色
- 将权限授予角色
- 将用户分配给每个角色
角色用于定义某些权限的用户组，而不是单独管理每个用户。
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创建一个角色，以限制该角色的用户仅能在数据库
db1和
table1中查看
column1：
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设置权限以允许查看
column1
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将
column_user用户添加到
column1_users角色
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创建一个角色，以限制该角色的用户仅能查看选定行，在此情况下，仅能查看
column1中值为
A的行
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将
row_user添加到
A_rows_users角色
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创建策略，仅允许查看
column1值为
A的行
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为数据库和表设置权限
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明确授予其他角色仍可访问所有行的权限备注
当将策略附加到表时，系统将应用该策略，只有定义的用户和角色将能够对该表进行操作，其余用户将被拒绝任何操作。为了不对其他用户应用限制性行策略，必须定义另一个策略，以允许其他用户和角色获得常规或其他类型的访问权限。
验证
测试带列限制的用户的角色权限
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使用
clickhouse_admin用户登录 ClickHouse 客户端
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验证管理员用户对数据库、表和所有行的访问。
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使用
column_user用户登录 ClickHouse 客户端
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测试使用所有列的
SELECT备注
由于指定了所有列，而用户仅对
id和
column1有访问权限，因此拒绝访问。
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验证只指定和允许的列的
SELECT查询：
测试带行限制的用户的角色权限
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使用
row_user登录 ClickHouse 客户端
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查看可用行备注
验证仅返回上述两行，
column1中值为
B的行应被排除。
修改用户和角色
用户可以被分配多个角色，以满足所需权限的组合。当使用多个角色时，系统将结合这些角色来确定权限，最终效果是角色权限的累积。
例如，如果
role1 只允许选择
column1，而
role2 允许选择
column1 和
column2，那么用户将可以访问这两列。
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使用管理员帐户创建新用户，以同时通过行和列进行限制，默认角色为
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移除
A_rows_users角色的先前权限
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允许
A_row_users角色仅选择
column1
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使用
row_and_column_user登录 ClickHouse 客户端
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使用所有列进行测试：
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测试带有限制的允许列：
故障排除
在某些情况下，权限交叉或组合会导致意外结果，可以使用以下命令使用管理员帐户缩小问题范围。
列出用户的权限和角色
列出 ClickHouse 中的角色
显示策略
查看策略如何定义及当前权限
管理角色、策略和用户的示例命令
以下命令可用于：
- 删除权限
- 删除策略
- 撤销用户角色
- 删除用户和角色
以管理员用户或
default 用户身份运行这些命令
从角色中移除权限
删除策略
撤销用户角色
删除角色
删除用户
总结
本文演示了创建 SQL 用户和角色的基础知识，并提供了为用户和角色设置和修改权限的步骤。有关每个部分的更详细信息，请参阅我们的用户指南和参考文档。