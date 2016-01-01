客户管理加密密钥 (CMEK)

ClickHouse 增强加密

Enterprise plan feature 增强加密 is available in the Enterprise plan. Contact support to enable this feature.

静态数据默认使用云服务提供商管理的 AES 256 密钥进行加密。客户可以启用透明数据加密 (TDE) 来为服务数据提供额外的保护层。此外，客户可以提供自己的密钥以实施客户管理加密密钥 (CMEK)。

目前，增强加密在 AWS 和 GCP 服务中可用。Azure 将很快推出。

TDE 必须在服务创建时启用。现有服务创建后无法加密。

选择 Create new service 输入服务名称 从下拉菜单中选择 AWS 作为云服务提供商和所需的区域 点击企业功能的下拉菜单并启用透明数据加密 (TDE) 点击创建服务

危险 删除用于加密 ClickHouse Cloud 服务的 KMS 密钥将导致您的 ClickHouse 服务停止，并且其数据将无法恢复，现有备份也会消失。

一旦服务使用 TDE 加密，客户可以更新密钥以启用 CMEK。更新透明数据加密设置后，服务将自动重新启动。在此过程中，旧的 KMS 密钥解密数据加密密钥 (DEK)，新的 KMS 密钥重新加密 DEK。这确保服务在重新启动后将使用新的 KMS 密钥进行加密操作。此过程可能需要几分钟。

在 ClickHouse Cloud 中，选择加密服务 点击左侧的设置 在屏幕底部，展开网络安全信息 复制加密角色 ID (AWS) 或加密服务帐户 (GCP) - 这将在后续步骤中需要 为 AWS 创建 KMS 密钥 点击该密钥 按如下方式更新 AWS 密钥策略： 保存密钥策略 复制密钥 ARN 返回到 ClickHouse Cloud，并将密钥 ARN 粘贴到服务设置的透明数据加密部分 保存更改

在 ClickHouse Cloud 中，选择加密服务 点击左侧的设置 在屏幕底部，展开网络安全信息 复制加密服务帐户 (GCP) - 这将在后续步骤中需要 为 GCP 创建 KMS 密钥 点击该密钥 将以下权限授予在第 4 步中复制的 GCP 加密服务帐户。 Cloud KMS CryptoKey Encrypter/Decrypter

Cloud KMS Viewer 保存密钥权限 复制密钥资源路径 返回到 ClickHouse Cloud，并将密钥资源路径粘贴到服务设置的透明数据加密部分 保存更改

备份使用与相关服务相同的密钥进行加密。当您恢复加密备份时，它会创建一个使用与原始实例相同的 KMS 密钥的加密实例。如有需要，您可以轮换 KMS 密钥；有关更多详细信息，请参见 密钥轮换。

在使用 CMEK 时，每 10 分钟检查一次所提供的 KMS 密钥的有效性。如果访问 KMS 密钥无效，则 ClickHouse 服务将停止。要恢复服务，请按照本指南中的步骤恢复对 KMS 密钥的访问，然后重启服务。

由于此功能的性质，删除 KMS 密钥后无法恢复 ClickHouse Cloud 服务。为了防止这种情况，大多数提供商不会立即删除密钥，而是将其计划为删除，请查看您的提供商文档。

由于此功能的性质，如果 KMS 密钥被删除，无法恢复 ClickHouse Cloud 服务。为了防止意外丢失，大多数提供商安排密钥删除，而不是立即删除。有关更多详细信息，请参见您的提供商文档。

如本页所述，我们使用 ClickHouse 的内置 用于数据加密的虚拟文件系统功能 来加密和保护您的数据。