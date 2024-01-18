ClickHouse Cloud 中的访问控制

ClickHouse 在两个地方控制用户访问：通过控制台和通过数据库。控制台访问通过 clickhouse.cloud 用户界面管理。数据库访问通过数据库用户账户和角色管理。此外，控制台用户可以在数据库中被授予角色，使控制台用户能够通过我们的 SQL 控制台与数据库进行交互。

以下描述了可用的不同类型的角色：

控制台角色 启用访问 clickhouse.cloud 控制台

启用访问 clickhouse.cloud 控制台 数据库角色 启用在单个服务内管理权限

启用在单个服务内管理权限 SQL 控制台角色 特殊命名的数据库角色，允许控制台用户通过 SQL 控制台访问具有分配权限的数据库。

ClickHouse Cloud 提供有限数量的预定义角色以启用访问管理。可以随时使用 CREATE ROLE 和 GRANT 命令在数据库中创建额外的自定义数据库角色。

上下文 角色名称 描述 控制台 Admin 对 ClickHouse 组织的完全访问 控制台 Developer 对 ClickHouse 组织的只读访问 控制台 Billing 查看账单和使用信息，管理付款方式和账单联系人 SQL 控制台 sql_console_admin 对数据库的管理员访问 SQL 控制台 sql_console_read_only 对数据库的只读访问 数据库 default 对数据库的管理员访问；在服务创建时自动授予 default 用户

第一个设置 ClickHouse Cloud 账户的用户会自动获得控制台中的 Admin 角色。此用户可以邀请其他用户加入组织并将 Admin 或 Developer 角色分配给用户。

备注 要在控制台中更改用户的角色，请转到左侧的用户菜单并在下拉菜单中更改用户的角色。

数据库有一个名为 default 的账户，该账户在服务创建时自动添加并被授予 default_role。创建服务的用户会看到分配给 default 账户的自动生成的随机密码。初始设置后，密码将不再显示，但任何具有控制台 Admin 权限的用户可以在稍后更改此密码。此账户或控制台内具有 Admin 权限的账户可以随时设置其他数据库用户和角色。

备注 要在控制台中更改分配给 default 账户的密码，请转到左侧的服务菜单，访问服务，转到设置选项卡并单击重置密码按钮。

我们建议创建一个与个人关联的新用户账户并授予用户 default_role。这样可以识别用户执行的活动到他们的用户 ID，而保留 default 账户用于突发情况类型的活动。

用户可以使用 SHA256 哈希生成器或如 hashlib 的代码函数（在 Python 中）将具有适当复杂度的 12 个字符以上的密码转换为 SHA256 字符串，以作为密码提供给系统管理员。这确保了管理员不会看到或处理明文密码。

控制台用户必须被分配一个角色，并可以分配 Admin 或 Developer 角色。每个角色相关的权限如下所示。

组件 功能 Admin Developer Billing 管理服务 查看服务 ✅ ✅ ❌ 创建服务 ✅ ❌ ❌ 删除服务 ✅ ❌ ❌ 停止服务 ✅ ❌ ❌ 重启服务 ✅ ❌ ❌ 重置服务密码 ✅ ❌ ❌ 查看服务指标 ✅ ✅ ❌ 云 API 查看 API 密钥记录 ✅ ✅ ❌ 创建 API 密钥 ✅ 只读 ❌ 删除 API 密钥 ✅ 自有密钥 ❌ 管理控制台用户 查看用户 ✅ ✅ ❌ 邀请用户 ✅ ❌ ❌ 更改用户角色 ✅ ❌ ❌ 删除用户 ✅ ❌ ❌ 计费、组织和支持 查看账单 ✅ ✅ ✅ 管理账单 ✅ ❌ ✅ 查看组织活动 ✅ ❌ ✅ 提交支持请求 ✅ ✅ ✅ 查看集成 ✅ ✅ ❌

我们的控制台包括一个 SQL 控制台，用于使用无密码身份验证与数据库交互。授予控制台 Admin 权限的用户对组织的所有数据库具有管理员访问权限。授予 Developer 角色的用户默认没有访问权限，但可以从控制台被分配 '完全访问' 或 '只读' 数据库权限。'只读' 角色最初授予账户只读访问权限。但是，一旦授予只读访问权限，可以为该 SQL 控制台用户创建一个专门的新自定义角色，并在通过 SQL 控制台连接到数据库时与该用户相关联。

备注 要允许控制台中具有 Developer 角色的用户访问 SQL 控制台，请转到左侧的服务菜单，访问服务，单击设置，向下滚动到 SQL 控制台访问部分，然后选择 '完全访问' 或 '只读'。授予访问权限后，使用下面的 创建 SQL 控制台角色 中显示的过程分配自定义角色。

SQL 控制台用户为每个会话创建并使用自动轮换的 X.509 证书进行身份验证。会话终止后用户将被移除。在生成审核的访问列表时，请导航到控制台中服务的设置选项卡，并注意 SQL 控制台访问以及数据库中存在的数据库用户。如果配置了自定义角色，则该用户的访问权限在角色中列出，角色以用户的用户名结尾。

可以创建自定义角色并与 SQL 控制台用户关联。由于 SQL 控制台每次用户打开新会话时都会创建一个新的用户账户，系统使用角色命名约定将自定义数据库角色与用户关联。这意味着每个用户被分配一个单独的角色。可以通过 GRANT 语句直接分配这些单独的角色的访问权限，或者用户可以建立新的通用角色，例如 database_developer 或 security_administrator，并通过更通用的角色分配单独用户角色的访问权限。

要为 SQL 控制台用户创建自定义角色并授予它一个通用角色，请运行以下命令。电子邮件地址必须与控制台中用户的电子邮件地址匹配。

创建 database_developer 角色，并授予 SHOW、CREATE、ALTER 和 DELETE 权限。

为 SQL 控制台用户 [email protected] 创建角色并将其分配为 database_developer 角色。

使用此角色构造时，查询以显示用户访问权限需要修改，以包括当用户不存在时的角色到角色授予。

也可以使用 CREATE User、CREATE Role 和 GRANT 语句在数据库内直接创建用户和自定义角色。除了为 SQL 控制台创建的角色外，这些用户和角色与控制台用户和角色是独立的。

数据库角色是累加的。这意味着如果用户是两个角色的成员，则用户拥有这两个角色所授予的最大访问权限。添加角色不会使其失去访问权限。

数据库角色可以授予其他角色，从而形成层次结构。角色继承其成员的所有权限。

数据库角色在每个服务中是唯一的，可以跨同一服务中的多个数据库应用。

下面的插图显示了用户可以授予权限的不同方式。