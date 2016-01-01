AI 合规

ClickHouse 利用 AI 协助客户，并为平台提供更多功能。本文档介绍了 AI 的应用场景、启用或禁用 AI 的方式，以及介绍其用法的其他相关文档链接。

AI 保留与训练 默认情况下，我们的 AI 功能都不会保留客户数据，也不会使用客户数据训练模型。

ClickHouse 提供 AI 功能，供客户与聊天助手交互，以获取配置或故障排查方面的帮助。该助手会使用我们文档和工单管理系统中的信息，快速回应客户咨询。ClickHouse 会收集去标识化的 AI 使用数据，例如咨询次数，以及对结果好坏的反馈 (赞/踩) 。客户可在组织设置选项卡中禁用此功能。

可在 SQL 控制台中按服务级别启用 ClickHouse Assistant。该功能提供两类不同的能力：

Feature Description Data used User validation SQL AI 编写和分析查询，并提出改进建议 服务元数据、查询文本和提示输入 在查询执行前向用户提供输出，供其审阅 ClickHouse Assistant 允许用户使用自然语言提问并获得答案 服务元数据和内容、ClickHouse 文档以及提示输入 输出会提供给用户审阅，使用前应由用户自行验证

ClickHouse MCP让客户能够更轻松地创建自己的智能体，并利用其 ClickHouse 服务中的数据。这需要单独配置，并使用客户自行选择的 AI 模型来处理数据。ClickHouse 不会管理客户的 AI 模型，也无权访问这些模型。