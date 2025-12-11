发布状态页面

ClickHouse Cloud 提供不同的发布通道，以满足用户在稳定性、新功能获取速度和升级可预测性方面的不同需求。每个通道都有各自明确的升级周期，分别针对不同的使用场景——既适用于希望即时获取新版本的用户，也适用于希望推迟升级以确保获得该版本中最稳定发布的用户。

了解更多发布通道信息 通道名称 描述 关键注意事项 支持的层级 快速（早期发布） 推荐用于非生产环境。此通道是每个数据库版本升级的首个发布通道 优先新特性而非稳定性。

可在生产环境升级前，先在非生产环境中测试新版本 Basic（默认）

Scale、Enterprise 层级 常规 所有多副本服务的默认发布通道。

此通道上的更新通常在快速通道发布两周后进行。 默认/全集群范围升级。

此通道上的升级通常在快速通道升级两周后进行 Scale 和 Enterprise 慢速（延后） 推荐给更加风险规避、希望其服务在发布计划末尾才进行升级的用户。

此通道上的更新通常在常规通道发布两周后进行。 最大化稳定性与可预测性。

适用于需要在快速/常规通道对新版本进行更多测试的用户 Enterprise



注意 所有单副本服务都会自动加入快速发布通道。

对于 Enterprise 层级中的服务，所有发布通道都支持计划升级。该功能允许用户在一周中的指定日期配置升级时间窗口。

下列发布时间仅为预估，可能会有所变动。