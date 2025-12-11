发布状态页面
ClickHouse Cloud 提供不同的发布通道，以满足用户在稳定性、新功能获取速度和升级可预测性方面的不同需求。每个通道都有各自明确的升级周期，分别针对不同的使用场景——既适用于希望即时获取新版本的用户，也适用于希望推迟升级以确保获得该版本中最稳定发布的用户。
发布通道详情
|通道名称
|描述
|关键注意事项
|支持的层级
|快速（早期发布）
|推荐用于非生产环境。此通道是每个数据库版本升级的首个发布通道
|优先新特性而非稳定性。
可在生产环境升级前，先在非生产环境中测试新版本
|Basic（默认）
Scale、Enterprise 层级
|常规
|所有多副本服务的默认发布通道。
此通道上的更新通常在快速通道发布两周后进行。
|默认/全集群范围升级。
此通道上的升级通常在快速通道升级两周后进行
|Scale 和 Enterprise
|慢速（延后）
|推荐给更加风险规避、希望其服务在发布计划末尾才进行升级的用户。
此通道上的更新通常在常规通道发布两周后进行。
|最大化稳定性与可预测性。
适用于需要在快速/常规通道对新版本进行更多测试的用户
|Enterprise
注意
所有单副本服务都会自动加入快速发布通道。
对于 Enterprise 层级中的服务，所有发布通道都支持计划升级。该功能允许用户在一周中的指定日期配置升级时间窗口。
发布计划
下列发布时间仅为预估，可能会有所变动。
|Version
|Fast Channel (Estimated)
|Regular Channel (Estimated)
|Slow Channel (Estimated)
|25.10
2025-12-11
i为解决在内部测试中发现的问题，已延期发布。
2026-01-05
TBD