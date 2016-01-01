SharedMergeTree 表引擎
* 仅在 ClickHouse Cloud（及第一方合作伙伴云服务）中可用
SharedMergeTree 表引擎系列是 ReplicatedMergeTree 引擎的云原生替代品，经过优化以在共享存储（例如 Amazon S3、Google Cloud Storage、MinIO、Azure Blob Storage）之上运行。每种特定的 MergeTree 引擎类型都有类似的 SharedMergeTree，例如，ReplacingSharedMergeTree 替代 ReplacingReplicatedMergeTree。
SharedMergeTree 表引擎系列为 ClickHouse Cloud 提供支持。对于最终用户而言，开始使用 SharedMergeTree 引擎系列而不是基于 ReplicatedMergeTree 的引擎不需要进行任何更改。它提供以下额外优点：
- 更高的插入吞吐量
- 改善的后台合并吞吐量
- 改善的变更吞吐量
- 更快的扩展和缩减操作
- 对选择查询而言更轻量的强一致性
SharedMergeTree 带来的一个显著改进是，它提供了比 ReplicatedMergeTree 更深层次的计算和存储分离。您可以在下方看到 ReplicatedMergeTree 如何分离计算和存储：
如您所见，尽管存储在 ReplicatedMergeTree 中的数据位于对象存储中，但元数据仍然驻留在每个 clickhouse-servers 上。这意味着对于每一个复制操作，元数据也需要在所有副本上进行复制。
与 ReplicatedMergeTree 不同，SharedMergeTree 不需要副本之间进行通信。相反，所有通信通过共享存储和 clickhouse-keeper 进行。SharedMergeTree 实现了异步无领导复制，并使用 clickhouse-keeper 进行协调和元数据存储。这意味着随着您的服务的扩展和缩减，元数据不需要被复制。这导致更快的复制、变更、合并和扩展操作。SharedMergeTree 允许每个表有数百个副本，使得可以在没有分片的情况下动态扩展。ClickHouse Cloud 使用分布式查询执行方法来利用更多计算资源进行查询。
自省
用于自省 ReplicatedMergeTree 的大多数系统表对于 SharedMergeTree 也是存在的，除了
system.replication_queue 和
system.replicated_fetches，因为没有数据和元数据的复制发生。然而，SharedMergeTree 针对这两个表具有相应的替代。
system.virtual_parts
该表作为 SharedMergeTree 的
system.replication_queue 的替代。它存储有关当前最近的一组部分的信息，以及正在进行的未来部分，例如合并、变更和丢弃的分区。
system.shared_merge_tree_fetches
该表是 SharedMergeTree 的
system.replicated_fetches 的替代。它包含有关当前正在进行的主键和校验和取回到内存的信息。
启用 SharedMergeTree
SharedMergeTree 默认启用。
对于支持 SharedMergeTree 表引擎的服务，您无需手动启用任何东西。您可以使用与之前相同的方式创建表，它将自动使用与您在 CREATE TABLE 查询中指定的引擎对应的基于 SharedMergeTree 的表引擎。
这将使用 SharedMergeTree 表引擎创建表
my_table。
您无需在 ClickHouse Cloud 中指定
ENGINE=MergeTree，因为
default_table_engine=MergeTree。以下查询与上述查询相同。
如果您使用 Replacing、Collapsing、Aggregating、Summing、VersionedCollapsing 或 Graphite MergeTree 表，它将自动转换为相应的基于 SharedMergeTree 的表引擎。
对于给定的表，您可以使用
SHOW CREATE TABLE 查看使用的表引擎：
设置
一些设置的行为发生了显著变化：
insert_quorum-- 所有插入 SharedMergeTree 的操作都是法定插入（写入共享存储），因此在使用 SharedMergeTree 表引擎时不需要此设置。
insert_quorum_parallel-- 所有插入 SharedMergeTree 的操作都是法定插入（写入共享存储），因此在使用 SharedMergeTree 表引擎时不需要此设置。
select_sequential_consistency-- 不需要法定插入，将在
SELECT查询时对 clickhouse-keeper 触发额外负载。
一致性
SharedMergeTree 提供比 ReplicatedMergeTree 更好的轻量级一致性。当插入到 SharedMergeTree 时，您无需提供诸如
insert_quorum 或
insert_quorum_parallel 的设置。插入是法定插入，这意味着元数据将存储在 ClickHouse-Keeper 中，并且元数据将复制到至少法定数量的 ClickHouse-keepers。您集群中的每个副本将异步从 ClickHouse-Keeper 获取新信息。
大多数情况下，您不应使用
select_sequential_consistency 或
SYSTEM SYNC REPLICA LIGHTWEIGHT。异步复制应该覆盖大多数场景，并且延迟非常低。在极少数情况下，如果您绝对需要防止陈旧的读取，请按照偏好顺序遵循以下建议：
-
如果您在同一会话或同一节点中执行读取和写入查询，使用
select_sequential_consistency是不必要的，因为您的副本将已经拥有最新的元数据。
-
如果您写入一个副本并从另一个副本读取，则可以使用
SYSTEM SYNC REPLICA LIGHTWEIGHT强制副本从 ClickHouse-Keeper 获取元数据。
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使用
select_sequential_consistency作为您查询的一部分的设置。