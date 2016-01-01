SharedMergeTree 表引擎

* 仅在 ClickHouse Cloud（及第一方合作伙伴云服务）中可用

SharedMergeTree 表引擎系列是 ReplicatedMergeTree 引擎的云原生替代品，经过优化以在共享存储（例如 Amazon S3、Google Cloud Storage、MinIO、Azure Blob Storage）之上运行。每种特定的 MergeTree 引擎类型都有类似的 SharedMergeTree，例如，ReplacingSharedMergeTree 替代 ReplacingReplicatedMergeTree。

SharedMergeTree 表引擎系列为 ClickHouse Cloud 提供支持。对于最终用户而言，开始使用 SharedMergeTree 引擎系列而不是基于 ReplicatedMergeTree 的引擎不需要进行任何更改。它提供以下额外优点：

更高的插入吞吐量

改善的后台合并吞吐量

改善的变更吞吐量

更快的扩展和缩减操作

对选择查询而言更轻量的强一致性

SharedMergeTree 带来的一个显著改进是，它提供了比 ReplicatedMergeTree 更深层次的计算和存储分离。您可以在下方看到 ReplicatedMergeTree 如何分离计算和存储：

如您所见，尽管存储在 ReplicatedMergeTree 中的数据位于对象存储中，但元数据仍然驻留在每个 clickhouse-servers 上。这意味着对于每一个复制操作，元数据也需要在所有副本上进行复制。

与 ReplicatedMergeTree 不同，SharedMergeTree 不需要副本之间进行通信。相反，所有通信通过共享存储和 clickhouse-keeper 进行。SharedMergeTree 实现了异步无领导复制，并使用 clickhouse-keeper 进行协调和元数据存储。这意味着随着您的服务的扩展和缩减，元数据不需要被复制。这导致更快的复制、变更、合并和扩展操作。SharedMergeTree 允许每个表有数百个副本，使得可以在没有分片的情况下动态扩展。ClickHouse Cloud 使用分布式查询执行方法来利用更多计算资源进行查询。

用于自省 ReplicatedMergeTree 的大多数系统表对于 SharedMergeTree 也是存在的，除了 system.replication_queue 和 system.replicated_fetches ，因为没有数据和元数据的复制发生。然而，SharedMergeTree 针对这两个表具有相应的替代。

system.virtual_parts

该表作为 SharedMergeTree 的 system.replication_queue 的替代。它存储有关当前最近的一组部分的信息，以及正在进行的未来部分，例如合并、变更和丢弃的分区。

system.shared_merge_tree_fetches

该表是 SharedMergeTree 的 system.replicated_fetches 的替代。它包含有关当前正在进行的主键和校验和取回到内存的信息。

SharedMergeTree 默认启用。

对于支持 SharedMergeTree 表引擎的服务，您无需手动启用任何东西。您可以使用与之前相同的方式创建表，它将自动使用与您在 CREATE TABLE 查询中指定的引擎对应的基于 SharedMergeTree 的表引擎。

这将使用 SharedMergeTree 表引擎创建表 my_table 。

您无需在 ClickHouse Cloud 中指定 ENGINE=MergeTree ，因为 default_table_engine=MergeTree 。以下查询与上述查询相同。

如果您使用 Replacing、Collapsing、Aggregating、Summing、VersionedCollapsing 或 Graphite MergeTree 表，它将自动转换为相应的基于 SharedMergeTree 的表引擎。

对于给定的表，您可以使用 SHOW CREATE TABLE 查看使用的表引擎：

一些设置的行为发生了显著变化：

insert_quorum -- 所有插入 SharedMergeTree 的操作都是法定插入（写入共享存储），因此在使用 SharedMergeTree 表引擎时不需要此设置。

-- 所有插入 SharedMergeTree 的操作都是法定插入（写入共享存储），因此在使用 SharedMergeTree 表引擎时不需要此设置。 insert_quorum_parallel -- 所有插入 SharedMergeTree 的操作都是法定插入（写入共享存储），因此在使用 SharedMergeTree 表引擎时不需要此设置。

-- 所有插入 SharedMergeTree 的操作都是法定插入（写入共享存储），因此在使用 SharedMergeTree 表引擎时不需要此设置。 select_sequential_consistency -- 不需要法定插入，将在 SELECT 查询时对 clickhouse-keeper 触发额外负载。

SharedMergeTree 提供比 ReplicatedMergeTree 更好的轻量级一致性。当插入到 SharedMergeTree 时，您无需提供诸如 insert_quorum 或 insert_quorum_parallel 的设置。插入是法定插入，这意味着元数据将存储在 ClickHouse-Keeper 中，并且元数据将复制到至少法定数量的 ClickHouse-keepers。您集群中的每个副本将异步从 ClickHouse-Keeper 获取新信息。

大多数情况下，您不应使用 select_sequential_consistency 或 SYSTEM SYNC REPLICA LIGHTWEIGHT 。异步复制应该覆盖大多数场景，并且延迟非常低。在极少数情况下，如果您绝对需要防止陈旧的读取，请按照偏好顺序遵循以下建议：