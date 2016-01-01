跳转到主内容
BYOC 权限

CloudFormation IAM 角色

引导 IAM 角色

引导 IAM 角色具有以下权限：

  • EC2 和 VPC 操作：是设置 VPC 和 EKS 集群所必需的。
  • S3 操作（例如，s3:CreateBucket：用于为 ClickHouse BYOC 存储创建存储桶。
  • IAM 操作（例如，iam:CreatePolicy：供控制器创建其他角色所需（详细信息见下一节）。
  • EKS 操作：仅限于名称以 clickhouse-cloud 作为前缀的资源。

控制器创建的其他 IAM 角色

除了通过 CloudFormation 创建的 ClickHouseManagementRole 之外，控制器还会创建若干其他角色。

这些角色由运行在客户 EKS 集群中的应用程序通过 AssumeRole 获取：

  • State Exporter Role（状态导出角色）
    • ClickHouse 组件，用于向 ClickHouse Cloud 上报服务健康信息。
    • 需要具有向 ClickHouse Cloud 拥有的 SQS 队列写入的权限。
  • Load-Balancer Controller（负载均衡控制器）
    • 标准 AWS 负载均衡控制器。
    • 用于管理 ClickHouse 服务卷的 EBS CSI Controller。
  • External-DNS
    • 将 DNS 配置同步到 Route 53。
  • Cert-Manager
    • 为 BYOC 服务域名签发 TLS 证书。
  • Cluster Autoscaler（集群弹性伸缩器）
    • 按需调整节点组大小。

K8s-control-planek8s-worker 角色是供 AWS EKS 服务来扮演（assume）的。

最后，data-plane-mgmt 允许 ClickHouse Cloud 控制平面组件对所需的自定义资源（例如 ClickHouseCluster 和 Istio Virtual Service/Gateway）执行 reconcile 操作。