BYOC 权限
CloudFormation IAM 角色
引导 IAM 角色
引导 IAM 角色具有以下权限：
- EC2 和 VPC 操作：是设置 VPC 和 EKS 集群所必需的。
- S3 操作（例如，
s3:CreateBucket）：用于为 ClickHouse BYOC 存储创建存储桶。
- IAM 操作（例如，
iam:CreatePolicy）：供控制器创建其他角色所需（详细信息见下一节）。
- EKS 操作：仅限于名称以
clickhouse-cloud作为前缀的资源。
控制器创建的其他 IAM 角色
除了通过 CloudFormation 创建的
ClickHouseManagementRole 之外，控制器还会创建若干其他角色。
这些角色由运行在客户 EKS 集群中的应用程序通过 AssumeRole 获取：
- State Exporter Role（状态导出角色）
- ClickHouse 组件，用于向 ClickHouse Cloud 上报服务健康信息。
- 需要具有向 ClickHouse Cloud 拥有的 SQS 队列写入的权限。
- Load-Balancer Controller（负载均衡控制器）
- 标准 AWS 负载均衡控制器。
- 用于管理 ClickHouse 服务卷的 EBS CSI Controller。
- External-DNS
- 将 DNS 配置同步到 Route 53。
- Cert-Manager
- 为 BYOC 服务域名签发 TLS 证书。
- Cluster Autoscaler（集群弹性伸缩器）
- 按需调整节点组大小。
K8s-control-plane 和 k8s-worker 角色是供 AWS EKS 服务来扮演（assume）的。
最后，
data-plane-mgmt 允许 ClickHouse Cloud 控制平面组件对所需的自定义资源（例如
ClickHouseCluster 和 Istio Virtual Service/Gateway）执行 reconcile 操作。