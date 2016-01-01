BYOC 网络安全

Tailscale 在 ClickHouse Cloud 的管理服务与您的 BYOC 部署之间提供零信任的私有网络连接。通过这一安全通道，ClickHouse 工程师可以在无需访问公共互联网或配置复杂 VPN 的情况下执行故障排查和管理操作。

Tailscale 在 ClickHouse 控制平面（位于 ClickHouse 的 VPC）与您的 BYOC 数据平面（位于您的 VPC）之间创建一个加密的私有网络隧道。此连接专门用于：

管理操作 ：ClickHouse 管理服务与您的 BYOC 基础设施进行协调

：ClickHouse 管理服务与您的 BYOC 基础设施进行协调 故障排查访问 ：ClickHouse 工程师访问 Kubernetes API 服务器和 ClickHouse 系统表以进行诊断

：ClickHouse 工程师访问 Kubernetes API 服务器和 ClickHouse 系统表以进行诊断 指标访问：ClickHouse 的集中监控仪表板从部署在您 BYOC VPC 内的 Prometheus 堆栈中获取指标，为 ClickHouse 工程师提供对该环境的可观测性。

信息 Tailscale 仅用于管理和故障排查操作。它 绝不会用于查询流量 或客户数据访问。所有客户数据始终保留在您的 VPC 内，绝不会通过 Tailscale 连接传输。

对于每个需要通过 Tailscale 访问的服务或端点，ClickHouse BYOC 会部署：

Tailnet 地址注册：每个端点会注册一个唯一的 Tailnet 地址（例如 Kubernetes API server 使用的 k8s.xxxx.us-east-1.aws.byoc.clickhouse-prd.com ） Tailscale Agent 容器：一个在您的 EKS 集群中运行的 Tailscale agent 容器，负责： 连接到 Tailscale 协调服务器

注册服务以便实现服务发现

与 Nginx pod（容器组）协调网络配置 Nginx Pod：一个 Nginx pod（容器组），其职责为： 终结来自 Tailscale 的 TLS 流量

将流量路由到 EKS 集群内相应的 IP

Tailscale 建立连接的过程如下：

初始连接： 两端的 Tailscale agent（ClickHouse 工程师的环境和你的 BYOC EKS 集群）会连接到 Tailscale 协调服务器

EKS 集群中的 agent 会注册 Kubernetes Service，以便其可以被发现

ClickHouse 工程师需要通过内部流程申请访问，以获得该服务的可见性 连接模式： Direct Mode ：agent 尝试通过 NAT 穿透隧道建立直接连接

：agent 尝试通过 NAT 穿透隧道建立直接连接 Relay Mode：如果 Direct Mode 失败，通信将回退到通过 Tailscale DERP（Distributed Encrypted Relay Protocol）服务器的中继模式 加密： 所有通信均采用端到端加密

每个 Tailscale agent 都会生成自己的公私钥对（类似于 PKI）

无论使用 Direct 还是 Relay 模式，流量始终保持加密状态

仅出站连接（Outbound-Only Connections）：

EKS 集群中的 Tailscale 代理会向 Tailscale 的协调/中继服务器发起出站连接

不需要任何入站连接 ——安全组规则无需允许指向 Tailscale 代理的入站流量

——安全组规则无需允许指向 Tailscale 代理的入站流量 这会减少攻击面并简化网络安全配置

访问控制（Access Control）：

访问通过 ClickHouse 的内部审批系统进行控制

工程师必须通过指定的审批流程申请访问

访问具有时间限制，并会自动过期

所有访问都会被审计并记录日志

基于证书的认证（Certificate-Based Authentication）：

对于访问 ClickHouse 系统表，工程师使用临时的、带有效期的证书

在 BYOC 中，所有人工访问均采用基于证书的认证方式，取代基于密码的访问方式

访问仅限于系统表（不包括客户数据）

所有访问尝试都会记录在 ClickHouse 的 query_log 表中

当 ClickHouse 工程师需要对 BYOC 部署中的问题进行故障排查时，他们会通过 Tailscale 访问：

Kubernetes API Server ：用于诊断 EBS 挂载失败、节点级网络问题以及集群健康问题

：用于诊断 EBS 挂载失败、节点级网络问题以及集群健康问题 ClickHouse System Tables：用于查询性能分析和诊断查询（仅对 system 表进行只读访问）

故障排查访问流程如下：

访问请求：指定组内的值班工程师会请求访问客户的 ClickHouse 实例 审批：请求会通过内部审批系统，由指定审批人进行审批 证书生成：为获批的工程师生成一份有时效性的证书 ClickHouse 配置：ClickHouse Operator 配置 ClickHouse 接受该证书 连接：工程师通过 Tailscale 使用该证书访问实例 自动过期：访问会在预设时间段后自动失效

默认情况下，ClickHouse 管理服务通过 EKS API 服务器的公网 IP 地址访问你的 BYOC Kubernetes 集群，该公网 IP 仅对 ClickHouse NAT 网关的 IP 地址开放。

可选的私有 endpoint 配置：

你可以将 EKS API 服务器配置为仅通过私有 endpoint 提供服务

在这种情况下，管理服务会通过 Tailscale 访问 API 服务器（类似于人工排障访问）

同时保留公网访问作为备用机制，以便在紧急调查和支持时使用

Tailscale 连接流程：

EKS 集群中的 Tailscale agent → Tailscale 协调服务器（出站） 工程师本地机器上的 Tailscale agent → Tailscale 协调服务器（出站） 在各 agent 之间建立直连或经中继的连接 加密流量通过已建立的隧道传输 EKS 中的 Nginx pod（容器组）终止 TLS 并将流量路由到内部服务

无客户数据传输：

Tailscale 连接仅用于管理和故障排查

查询流量和客户数据绝不会通过 Tailscale 传输

所有客户数据都会保留在您的 VPC 内部

ClickHouse 和客户都可以审计 Tailscale 访问活动：

ClickHouse 监控 ：ClickHouse 会监视访问请求并记录所有通过 Tailscale 建立的连接

：ClickHouse 会监视访问请求并记录所有通过 Tailscale 建立的连接 客户审计 ：客户可以在自己的系统中跟踪来自 ClickHouse 工程师的活动

：客户可以在自己的系统中跟踪来自 ClickHouse 工程师的活动 查询日志：通过 Tailscale 对所有系统表的访问都会记录在 ClickHouse 的 query_log 表中

关于在 BYOC 中如何实现 Tailscale 的更多技术细节，请参阅 Building ClickHouse BYOC on AWS 博文。

本节介绍往返于客户 BYOC VPC 的不同网络流量类型：

入站（Inbound） ：进入客户 BYOC VPC 的流量。

：进入客户 BYOC VPC 的流量。 出站（Outbound） ：从客户 BYOC VPC 发出并发送到外部目标的流量。

：从客户 BYOC VPC 发出并发送到外部目标的流量。 公网（Public） ：可从公共互联网访问的网络端点。

：可从公共互联网访问的网络端点。 私网（Private）：只能通过私有连接（例如 VPC peering、VPC Private Link 或 Tailscale）访问的网络端点。

Istio 入口部署在 AWS NLB 之后，用于接收 ClickHouse 客户端流量。

入站，公网或私网

Istio 入口网关终止 TLS。由 cert-manager 使用 Let's Encrypt 签发的证书，作为 Secret 存储在 EKS 集群中。由于 Istio 和 ClickHouse 位于同一 VPC，它们之间的流量由 AWS 加密。

默认情况下，入口在公网可访问，并通过 IP 允许列表进行过滤。客户可以配置 VPC peering 将其改为私有，并禁用公网连接。我们强烈建议配置一个 IP 过滤器 来限制访问。

入站，私有

ClickHouse Cloud 工程师需要通过 Tailscale 获取访问权限以进行故障排查。在 BYOC 部署中，他们通过基于证书的即时（just‑in‑time）身份验证方式获准访问。

出站，私有

Billing scraper 从 ClickHouse 收集计费数据，并将其发送到由 ClickHouse Cloud 所有的 S3 bucket。

它作为 sidecar（边车容器）与 ClickHouse server 容器一起运行，定期抓取 CPU 和内存指标。同一区域内的请求通过 VPC 网关服务端点进行路由。

出站，公共

AlertManager 被配置为在客户的 ClickHouse 集群处于不健康状态时，将警报发送到 ClickHouse Cloud。

指标和日志存储在客户的 BYOC VPC 中。日志当前本地存储在 EBS 中。在后续的更新中，它们将存储在 LogHouse 中，这是 BYOC VPC 内部的一个 ClickHouse 服务。指标使用 Prometheus 和 Thanos 技术栈，本地存储在 BYOC VPC 中。

出站，公共

State Exporter 会将 ClickHouse 服务状态信息发送到 ClickHouse Cloud 所拥有的 SQS 队列。