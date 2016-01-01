BYOC 常见问题解答
常见问题解答
计算
我可以在这个 EKS 集群中创建多个服务吗？
可以。对于每个 AWS 账户与区域的组合，基础设施只需要部署一次。
BYOC 支持哪些区域？
BYOC 支持的区域与 ClickHouse Cloud 相同。
会有一些资源开销吗？运行除 ClickHouse 实例之外的服务需要哪些资源？
除了 ClickHouse 实例（ClickHouse 服务器和 ClickHouse Keeper）之外，我们还运行诸如
clickhouse-operator、
aws-cluster-autoscaler、Istio 等服务，以及我们的监控栈。
目前，我们在一个专用节点组中使用三个 m5.xlarge 节点（每个可用区一个）来运行这些工作负载。
网络和安全
在安装过程中创建的权限，在安装完成后我们可以撤销吗？
目前不支持。
你们是否考虑过未来增加一些安全控制措施，以便 ClickHouse 工程师在排障时访问客户基础设施？
是的。我们已在路线图中规划了一种由客户控制的机制，用于让客户批准工程师对集群的访问。目前，工程师必须通过我们的内部升级流程来获取集群的即时访问权限。该访问会由我们的安全团队进行记录和审计。
创建的 VPC IP 范围有多大？
默认情况下，我们对 BYOC VPC 使用
10.0.0.0/16。我们建议至少预留 /22 以便未来可能的扩缩容，
但如果你希望限制网段大小，并且服务器 Pod（容器组）数量很可能会限制在 30 个以内，
也可以使用 /23。
我可以自行决定维护频率吗？
请联系支持团队来安排维护窗口。通常至少会有每周一次的更新计划。
BYOC VPC 和 S3 之间的存储通信是如何工作的？
你的客户 BYOC VPC 与 S3 之间的流量，通过 AWS S3 API 使用 HTTPS（端口 443）传输表数据、备份和日志。使用 S3 VPC 终端节点时，这些流量会保持在 AWS 网络内部，不会经过公共互联网。
内部 ClickHouse 集群通信使用哪些端口？
客户 BYOC VPC 内部的 ClickHouse 集群通信使用：
- 端口 9000 上的 ClickHouse 原生协议
- 端口 8123/8443 上的 HTTP/HTTPS
- 端口 9009 上用于复制和分布式查询的服务器间通信
正常运行时间 SLA
ClickHouse 是否为 BYOC 提供正常运行时间 SLA？
不提供。由于数据平面托管在客户的 Cloud 环境中，服务可用性取决于 ClickHouse 无法控制的资源。因此，ClickHouse 不为 BYOC 部署提供正式的正常运行时间 SLA。如有其他问题，请联系 [email protected]。