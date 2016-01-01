ClickHouse 数据访问（BYOC）

默认情况下，ClickHouse 员工无法访问您的数据。您的 ClickHouse 数据 (包括所有用户表和查询结果) 始终保留在您的 VPC 中。ClickHouse 与您的部署交互的唯一方式如下所述，其中任何一种都不会授予其访问客户表数据的权限。

ClickHouse Cloud 的控制平面可在不读取客户数据的情况下运行您的 BYOC 部署。会将数据发送到 VPC 外部的组件仅携带运维元数据：

组件 离开您的 VPC 的内容 状态导出器 服务状态 (健康状况、状态) 发送到由 ClickHouse Cloud 拥有的 SQS 队列。 计费抓取器 CPU 和内存指标发送到由 ClickHouse Cloud 拥有的 S3 存储桶。 AlertManager 集群健康告警发送到 ClickHouse Cloud。

查询流量、表内容和 schema 绝不会经由这些通道传输。日志和指标始终保留在您的 BYOC VPC 内。

当 ClickHouse 工程师需要诊断您部署中的问题时，他们会通过内部处理与审批流程申请按需访问。获批后，访问权限会通过有时效限制的证书授予，并通过 Tailscale 进行路由——绝不会经过公共互联网。

在获得批准的故障排查访问权限后，工程师只能读取 ClickHouse 系统表。这包括：

system.query_log — 针对你的服务执行的查询的查询文本和执行元数据

— 针对你的服务执行的查询的查询文本和执行元数据 system.tables 、 system.columns 及类似的系统表 — schema 和元数据

、 及类似的系统表 — schema 和元数据 用于诊断的其他 system.* 表 (例如：parts、变更、副本)

工程师无法读取客户的用户表。访问范围仅限系统表。

需要审批 ：每个访问请求都必须经过内部审批系统，并由指定审批人批准。工程师不能自行授予自己访问权限。

：每个访问请求都必须经过内部审批系统，并由指定审批人批准。工程师不能自行授予自己访问权限。 时效性证书 ：系统会为每个获批会话生成临时的时效性证书。访问权限会自动失效。

：系统会为每个获批会话生成临时的时效性证书。访问权限会自动失效。 基于证书的身份验证 ：对于 BYOC 实例的所有人工访问，均使用证书替代基于密码的访问方式。

：对于 BYOC 实例的所有人工访问，均使用证书替代基于密码的访问方式。 系统表只读 ：证书对应的身份权限范围仅限于读取系统表。

：证书对应的身份权限范围仅限于读取系统表。 不导出数据：故障排查会话中的日志和查询结果绝不会导回 ClickHouse 基础设施。

您可以查看工程师活动，ClickHouse 也会对此进行审计：

客户可见 ：ClickHouse 工程师在您的实例上运行的每个查询都会出现在您自己的 system.query_log 中，其中包括查询文本和证书身份。您可以直接通过您的 ClickHouse 服务对其进行审计。

：ClickHouse 工程师在您的实例上运行的每个查询都会出现在您自己的 中，其中包括查询文本和证书身份。您可以直接通过您的 ClickHouse 服务对其进行审计。 ClickHouse 侧：ClickHouse 的安全团队会在内部记录并审计所有访问请求、审批以及 Tailscale 连接。

由客户控制的审批——即每位工程师的访问请求都需经您批准后才会生效——已在路线图中。目前，审批通过 ClickHouse 的内部升级处理流程进行。