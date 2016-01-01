ClickHouse 数据访问（BYOC）
默认情况下，ClickHouse 员工无法访问您的数据。您的 ClickHouse 数据 (包括所有用户表和查询结果) 始终保留在您的 VPC 中。ClickHouse 与您的部署交互的唯一方式如下所述，其中任何一种都不会授予其访问客户表数据的权限。
日常运维操作
ClickHouse Cloud 的控制平面可在不读取客户数据的情况下运行您的 BYOC 部署。会将数据发送到 VPC 外部的组件仅携带运维元数据：
|组件
|离开您的 VPC 的内容
|状态导出器
|服务状态 (健康状况、状态) 发送到由 ClickHouse Cloud 拥有的
SQS 队列。
|计费抓取器
|CPU 和内存指标发送到由 ClickHouse Cloud 拥有的 S3 存储桶。
|AlertManager
|集群健康告警发送到 ClickHouse Cloud。
查询流量、表内容和 schema 绝不会经由这些通道传输。日志和指标始终保留在您的 BYOC VPC 内。
故障排查访问
当 ClickHouse 工程师需要诊断您部署中的问题时，他们会通过内部处理与审批流程申请按需访问。获批后，访问权限会通过有时效限制的证书授予，并通过 Tailscale 进行路由——绝不会经过公共互联网。
工程师可以看到什么
在获得批准的故障排查访问权限后，工程师只能读取 ClickHouse 系统表。这包括：
system.query_log— 针对你的服务执行的查询的查询文本和执行元数据
system.tables、
system.columns及类似的系统表 — schema 和元数据
- 用于诊断的其他
system.*表 (例如：parts、变更、副本)
工程师无法查看的内容
工程师无法读取客户的用户表。访问范围仅限系统表。
如何实施访问控制
- 需要审批：每个访问请求都必须经过内部审批系统，并由指定审批人批准。工程师不能自行授予自己访问权限。
- 时效性证书：系统会为每个获批会话生成临时的时效性证书。访问权限会自动失效。
- 基于证书的身份验证：对于 BYOC 实例的所有人工访问，均使用证书替代基于密码的访问方式。
- 系统表只读：证书对应的身份权限范围仅限于读取系统表。
- 不导出数据：故障排查会话中的日志和查询结果绝不会导回 ClickHouse 基础设施。
审计
您可以查看工程师活动，ClickHouse 也会对此进行审计：
- 客户可见：ClickHouse 工程师在您的实例上运行的每个查询都会出现在您自己的
system.query_log中，其中包括查询文本和证书身份。您可以直接通过您的 ClickHouse 服务对其进行审计。
- ClickHouse 侧：ClickHouse 的安全团队会在内部记录并审计所有访问请求、审批以及 Tailscale 连接。
未来的控制功能
由客户控制的审批——即每位工程师的访问请求都需经您批准后才会生效——已在路线图中。目前，审批通过 ClickHouse 的内部升级处理流程进行。