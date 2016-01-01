标准接入流程

标准 Onboarding 是在您自己的云账号中使用 BYOC 部署 ClickHouse 的默认引导式工作流。在这种方式下，ClickHouse Cloud 会在您的 AWS 账号/GCP 项目中预配部署所需的所有核心云资源——例如 VPC、子网、安全组、Kubernetes（EKS/GKE）集群，以及相关的 IAM 角色/服务账号。这样可以确保配置的一致性和安全性，并最大限度减少您团队所需的手动操作。

使用标准 Onboarding 时，您只需提供一个专用的 AWS 账号/GCP 项目，并运行一个初始栈（通过 CloudFormation 或 Terraform）来创建 ClickHouse Cloud 对后续设置进行编排所需的最小 IAM 权限和信任关系。后续的所有步骤——包括基础设施预配和服务启动——都通过 ClickHouse Cloud Web 控制台进行管理。

强烈建议客户准备一个专用的 AWS 账号或 GCP 项目来承载 ClickHouse BYOC 部署，以在权限和资源层面实现更好的隔离。ClickHouse 会在您的账号中部署一整套专用的云资源（VPC、Kubernetes 集群、IAM 角色、S3 存储桶等）。

如果您需要更加定制化的设置（例如部署到一个已有的 VPC 中），请参考 Customized Onboarding 文档。

要开始接入流程，请联系我们。我们的团队会引导您了解 BYOC 的各项要求，帮助您选择最合适的部署选项，并将您的账户加入允许列表。

在您的组织下准备一个全新的 AWS 账户或 GCP 项目。访问我们的 Web 控制台：https://console.clickhouse.cloud/byocOnboarding 继续进行设置。

选择 Cloud 提供商 账户 / 项目设置 初始 BYOC 设置可以通过 CloudFormation 模板（AWS） 或 Terraform 模块（GCP） 来完成。该步骤会创建一个高权限 IAM 角色，使来自 ClickHouse Cloud 的 BYOC 控制器能够管理您的基础设施。 注意 用于运行 ClickHouse 的存储桶、VPC、Kubernetes 集群和计算资源不包含在此初始设置中。它们将在下一步中进行创建和配置。 如果您更倾向于在 AWS 部署中使用 Terraform 而不是 CloudFormation，我们也提供了一个 适用于 AWS 的 Terraform 模块。 用法： module "clickhouse_onboarding" { source = "https://s3.us-east-2.amazonaws.com/clickhouse-public-resources.clickhouse.cloud/tf/byoc.tar.gz" byoc_env = "production" } 设置 BYOC 基础设施 系统会提示您通过 ClickHouse Cloud 控制台设置基础设施，包括 S3 存储桶、VPC 和 Kubernetes 集群。某些配置必须在此阶段确定，因为之后无法更改。具体包括： Region（区域） ：我们的文档 supported regions 中列出的所有**公共区域（public regions）**均可用于 BYOC 部署。目前不支持私有区域（private regions）。

VPC CIDR 范围 ：默认情况下，我们为 BYOC 的 VPC CIDR 范围使用 10.0.0.0/16 。如果计划与其他账户进行 VPC 对等连接（VPC peering），请确保 CIDR 段不重叠。为 BYOC 分配合适的 CIDR 范围，最小前缀长度为 /22 ，以容纳必要的工作负载。

可用区（Availability Zones）：如果计划使用 VPC 对等连接，在源账户和 BYOC 账户之间对齐可用区可以帮助降低跨可用区（cross-AZ）流量成本。例如，在 AWS 中，可用区后缀（ a 、 b 、 c ）在不同账户中可能对应不同的物理可用区 ID。详细信息请参考 AWS 指南。

在 BYOC 基础设施完成部署后，您就可以启动首个 ClickHouse 服务了。打开 ClickHouse Cloud 控制台，选择您的 BYOC 环境，并根据提示创建一个新服务。

在创建服务过程中，您需要配置以下选项：