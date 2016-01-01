BYOC GCP 私有网络设置

在此示例中，我们将为 BYOC VPC 网络与另一个现有 VPC 网络搭建对等连接。

在 ClickHouse BYOC 的 Google Cloud 项目中，前往 “VPC Network”。 选择 “VPC network peering”。 点击 “Create connection”。 根据你的需求填写必要字段。下图展示了如何在同一个 GCP 项目内创建对等连接。

GCP VPC 对等连接需要在这两个网络之间建立 2 个连接才能生效 (即，一个从 BYOC 网络到现有 VPC 网络，另一个从现有 VPC 网络到 BYOC 网络) 。因此，你还需要按相反方向再创建 1 个连接。下图展示了第二个对等连接的创建界面：

两个连接都创建完成后，刷新 Google Cloud Console 网页，这 2 个连接的状态应变为 “Active”：

现在，应可从已建立对等连接的 VPC 访问 ClickHouse 服务。