私有网络配置
ClickHouse BYOC 支持多种私有网络选项，以增强安全性并为您的服务提供直接连接能力。本指南将介绍推荐的方法，帮助您在自己的 AWS 或 GCP 账户中，将 ClickHouse Cloud 部署安全地连接到其他网络或服务，例如内部应用程序或分析工具。我们将介绍 VPC Peering、AWS PrivateLink 和 GCP Private Service Connect 等选项，并概述每种方式的主要步骤和注意事项。
如果您需要为 ClickHouse BYOC 部署配置私有网络连接，请按照本指南中的步骤操作，或联系 ClickHouse Support 获取更高级场景的协助。
配置 VPC 对等连接（AWS）
要为 ClickHouse BYOC 创建或删除 VPC 对等连接（VPC peering），请按照以下步骤操作：
为 ClickHouse BYOC 启用私有负载均衡器
联系 ClickHouse Support 以启用 Private Load Balancer。
创建对等连接
- 在 ClickHouse BYOC 账户中进入 VPC 控制台（VPC Dashboard）。
- 选择 Peering Connections。
- 点击 Create Peering Connection。
- 将 VPC Requester 设置为 ClickHouse VPC ID。
- 将 VPC Accepter 设置为目标 VPC ID（如适用，请选择另一个账户）。
- 点击 Create Peering Connection。
接受对等连接请求
在对等端账户中，通过 (VPC -> Peering connections -> Actions -> Accept request) 页面批准该 VPC 对等连接请求。
向 ClickHouse VPC 路由表添加目标
在 ClickHouse BYOC 账户中，
- 在 VPC 控制台中选择 Route Tables。
- 搜索 ClickHouse VPC ID，编辑附加到私有子网的每个路由表。
- 在 Routes 选项卡下点击 Edit 按钮。
- 点击 Add another route。
- 在 Destination 中输入目标 VPC 的 CIDR 范围。
- 在 Target 中选择 “Peering Connection”，并选择该对等连接的 ID。
向目标 VPC 路由表添加目标
在对等端的 AWS 账户中，
- 在 VPC 控制台中选择 Route Tables。
- 搜索目标 VPC ID。
- 在 Routes 选项卡下点击 Edit 按钮。
- 点击 Add another route。
- 在 Destination 中输入 ClickHouse VPC 的 CIDR 范围。
- 在 Target 中选择 “Peering Connection”，并选择该对等连接的 ID。
编辑安全组以允许对等 VPC 访问
在 ClickHouse BYOC 账户中，您需要更新 Security Group 设置，以允许来自对等 VPC 的流量。请联系 ClickHouse Support，请求添加包含对等 VPC CIDR 范围的入站规则。
现在应可以从对等 VPC 访问 ClickHouse 服务。
为了通过私有方式访问 ClickHouse，会为来自用户对等 VPC 的安全连接预配一个私有负载均衡器和私有 endpoint。该私有 endpoint 的格式与公共 endpoint 相同，但带有
-private 后缀。例如：
- Public endpoint:
h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.byoc.clickhouse.cloud
- Private endpoint:
h5ju65kv87-private.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.byoc.clickhouse.cloud
可选：在验证 peering 正常工作之后，您可以请求删除 ClickHouse BYOC 的公共负载均衡器。
配置 PrivateLink（AWS）
AWS PrivateLink 为你的 ClickHouse BYOC 服务提供安全、私有的连接，而无需 VPC 对等连接或 Internet 网关。流量完全在 AWS 网络内部传输，从不经过公共互联网。
请求配置 PrivateLink
联系 ClickHouse Support 请求为你的 BYOC 部署配置 PrivateLink。在此阶段不需要提供特定信息——只需说明你希望配置 PrivateLink 连接即可。
ClickHouse Support 将启用必要的基础设施组件，包括 私有负载均衡器 和 PrivateLink 服务端点。
在你的 VPC 中创建端点
在 ClickHouse Support 端启用 PrivateLink 之后，你需要在客户端应用所在的 VPC 中创建一个 VPC 端点，以连接到 ClickHouse PrivateLink 服务。
- 获取 Endpoint Service Name：
- ClickHouse Support 会向你提供 Endpoint Service 名称
- 你也可以在 AWS VPC 控制台的 “Endpoint Services” 中找到它（按服务名称过滤或查找 ClickHouse 服务）
- 创建 VPC Endpoint：
- 进入 AWS VPC Console → Endpoints → Create Endpoint
- 选择 “Find service by name”，并输入由 ClickHouse Support 提供的 Endpoint Service 名称
- 选择你的 VPC 并选择子网（建议每个可用区选择一个子网）
- 重要：为该端点启用 “Private DNS names”——这是确保 DNS 正常解析所必需的
- 为端点选择或创建一个安全组
- 点击 “Create Endpoint”
DNS 要求：
- 在创建 VPC 端点时启用 “Private DNS names”
- 确保你的 VPC 启用了 “DNS Hostnames”（VPC Settings → DNS resolution 和 DNS hostnames）
这些设置是 PrivateLink DNS 正常工作的前提条件。
- 批准端点连接：
- 创建端点后，你需要批准连接请求
- 在 VPC Console 中进入 “Endpoint Connections”
- 找到来自 ClickHouse 的连接请求并点击 “Accept” 进行批准
将 Endpoint ID 添加到服务允许列表
当你的 VPC 端点创建完成且连接已获批准后，你需要将该 Endpoint ID 添加到每个希望通过 PrivateLink 访问的 ClickHouse 服务的允许列表中。
-
获取你的 Endpoint ID：
- 在 AWS VPC Console 中进入 Endpoints
- 选择你新创建的端点
- 复制 Endpoint ID（其格式类似于
vpce-xxxxxxxxxxxxxxxxx）
-
联系 ClickHouse Support：
- 将 Endpoint ID 提供给 ClickHouse Support
- 指定应允许此端点访问哪些 ClickHouse 服务
- ClickHouse Support 会将 Endpoint ID 添加到对应服务的允许列表中
通过 PrivateLink 连接到 ClickHouse
在 Endpoint ID 已添加到允许列表后，你就可以使用 PrivateLink 端点连接到你的 ClickHouse 服务。
PrivateLink 端点的格式与公共端点类似，但包含一个
vpce 子域。例如：
- 公共端点：
h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.clickhouse-byoc.com
- PrivateLink 端点：
h5ju65kv87.vpce.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.clickhouse-byoc.com
在你的 VPC 中进行 DNS 解析时，当你使用
vpce 子域格式时，流量会自动通过 PrivateLink 端点进行路由。
PrivateLink 访问控制
通过 PrivateLink 访问 ClickHouse 服务受两个层级的控制：
- Istio Authorization Policy：ClickHouse Cloud 的服务级别授权策略
- VPC Endpoint Security Group：附加到您的 VPC 终端节点（VPC endpoint）的安全组，用于控制您 VPC 中哪些资源可以使用该终端节点
私有负载均衡器的“Enforce inbound rules on PrivateLink traffic”功能已禁用，因此访问仅由 Istio 授权策略和您的 VPC 终端节点的安全组进行控制。
PrivateLink DNS
用于 BYOC 终端节点的 PrivateLink DNS（采用
*.vpce.{subdomain} 格式）利用了 AWS PrivateLink 内置的 “Private DNS names” 功能。无需配置 Route 53 记录——在以下条件满足时，DNS 解析会自动完成：
- 在 VPC 终端节点上启用了 “Private DNS names”
- VPC 启用了 “DNS Hostnames”
这样可确保使用
vpce 子域的连接会自动通过 PrivateLink 终端节点路由，而无需额外的 DNS 配置。
VPC Peering（GCP）和 Private Service Connect（GCP）
GCP VPC Peering 和 Private Service Connect 为基于 GCP 的 BYOC 部署提供类似的专用私有连通能力。此功能目前仍在开发中。如果您需要在 GCP BYOC 部署中使用 VPC Peering 或 Private Service Connect，请联系 ClickHouse 支持，以讨论可用性和配置要求。