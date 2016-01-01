GCP 自定义配置

如果您希望使用现有 VPC 来部署 ClickHouse BYOC，而不是由 ClickHouse Cloud 预配新的 VPC，请按以下步骤操作。此方法可让您更好地控制网络配置，并将 ClickHouse BYOC 集成到现有网络基础设施中。

在 ClickHouse BYOC 支持的区域中，至少为 ClickHouse Kubernetes (GKE) 集群分配 1 个私有子网。确保该子网的 CIDR 范围至少为 /24 (例如 10.0.0.0/24) ，以便为 GKE 集群节点提供充足的 IP 地址。 在该私有子网中，至少分配 1 个用于 GKE 集群 Pod (容器组) 的次级 IPv4 地址范围。该次级范围至少应为 /23 ，以便为 GKE 集群 Pod (容器组) 提供充足的 IP 地址。 在该子网上启用 Private Google Access。这样，GKE 节点无需外部 IP 地址即可访问 Google API 和服务。

Cloud NAT 网关 确保已为该 VPC 部署 Cloud NAT 网关。ClickHouse BYOC 组件需要出站互联网访问，才能与 Tailscale 控制平面通信。Tailscale 用于为私有管理操作提供安全的零信任网络。Cloud NAT 网关可为没有外部 IP 地址的实例提供这种出站连接。

DNS 解析 确保您的 VPC 具备正常的 DNS 解析能力，且不会阻止、干扰或覆盖标准 DNS 名称。ClickHouse BYOC 依赖 DNS 来解析 Tailscale 控制服务器以及 ClickHouse 服务端点。如果 DNS 不可用或配置错误，BYOC 服务可能无法连接或无法正常运行。

完成上述配置步骤后，请使用以下信息创建支持工单：

您的 GCP 项目 ID

您希望部署服务的 GCP 区域

您的 VPC 网络名称

您为 ClickHouse 分配的子网名称

(可选) 专用于 ClickHouse 的次级 IPv4 地址范围名称。仅当私有子网具有多个次级 IPv4 地址范围，且并非全部都将用于 ClickHouse 时，才需要提供此信息

我们的团队将审核您的配置，并在我们这边完成预配。