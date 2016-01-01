AWS 自定义配置

如果您希望使用现有 VPC 部署 ClickHouse BYOC，而不是由 ClickHouse Cloud 预配新的 VPC，请按照以下步骤操作。此方式可让您更好地控制网络配置，并将 ClickHouse BYOC 集成到现有的网络基础设施中。

为 VPC 添加标签 clickhouse-byoc="true" 。 在 3 个不同的可用区中，至少分配 3 个私有子网供 ClickHouse Cloud 使用。 确保每个子网的最小 CIDR 范围为 /23 (例如 10.0.0.0/23) ，以便为 ClickHouse 部署提供足够的 IP 地址。 为每个子网添加标签 kubernetes.io/role/internal-elb=1 和 clickhouse-byoc="true" ，以确保负载均衡器配置正确。

如果您的 VPC 尚未配置 S3 Gateway Endpoint，则需要创建一个，以便在您的 VPC 与 Amazon S3 之间启用安全的私有通信。此终端节点使您的 ClickHouse 服务无需经过公共互联网即可访问 S3。有关示例配置，请参阅下方截图。

出站互联网访问 您的 VPC 至少必须允许出站互联网访问，以便 ClickHouse BYOC 组件能够与 Tailscale 控制平面通信。Tailscale 用于为私有管理操作提供安全的零信任网络。通过 Tailscale 进行初始注册和配置需要公网连通性，这可以通过直接访问互联网或经由 NAT 网关实现。为了同时保障 BYOC 部署的隐私和安全，必须具备这种连通性。

DNS 解析 请确保您的 VPC 具备正常的 DNS 解析能力，并且不会阻止、干扰或覆盖标准 DNS 名称。ClickHouse BYOC 依赖 DNS 来解析 Tailscale 控制服务器以及 ClickHouse 服务端点。如果 DNS 不可用或配置错误，BYOC 服务可能无法连接或无法正常运行。

要允许 ClickHouse Cloud 部署到您现有的 VPC 中，您需要在 AWS 账户中授予所需的 IAM 权限。这可以通过启动引导 CloudFormation stack 或 Terraform module 来完成，过程与标准 onboarding 类似。

部署 CloudFormation template 或 Terraform module 以创建所需的 IAM 角色。 将 IncludeVPCWritePermissions 参数设置为 false ，以确保 ClickHouse Cloud 不会获得修改您自主管理的 VPC 的权限。 这将在您的 AWS 账户中创建 ClickHouseManagementRole ，仅向 ClickHouse Cloud 授予预配和管理您的 BYOC 部署所需的最小权限。

注意 虽然您的 VPC 由您自行控制，但 ClickHouse Cloud 仍需要 IAM 权限来创建和管理 Kubernetes 集群、用于 service account 的 IAM 角色、S3 bucket，以及 AWS 账户中的其他必要资源。

完成上述配置步骤后，请使用以下信息提交支持工单：

您的 AWS 账户 ID

您希望部署服务的 AWS 区域

您的 VPC ID

您为 ClickHouse 分配的私有子网 ID

这些子网所在的可用区

我们的团队将审核您的配置，并在我们这边完成服务预配。

对于有高级安全要求或严格合规策略的组织，您可以提供自己的 IAM 角色，而无需由 ClickHouse Cloud 为您创建。这样，您可以完全控制 IAM 权限，并执行组织内部的安全策略。

信息 客户管理的 IAM 角色目前处于私有预览阶段。如果您需要此功能，请联系 ClickHouse 支持团队，讨论您的具体需求和时间安排。 该功能可用后，您将能够： 提供预先配置的 IAM 角色供 ClickHouse Cloud 使用

移除用于跨账户访问的 ClickHouseManagementRole 所需的 IAM 相关写权限

所需的 IAM 相关写权限 完全控制角色权限和信任关系

有关 ClickHouse Cloud 默认创建的 IAM 角色的信息，请参阅 BYOC 权限参考。