自定义部署

注意 目前仅支持 AWS。对 GCP 的支持已在规划中。

如果希望在现有 VPC 中部署 ClickHouse BYOC，而不是由 ClickHouse Cloud 创建新的 VPC，请按照以下步骤操作。此方式可以让你对网络配置拥有更高的控制权，并将 ClickHouse BYOC 集成到现有的网络基础设施中。

为该 VPC 添加标签 clickhouse-byoc="true" 。 在 3 个不同的可用区中分配至少 3 个私有子网供 ClickHouse Cloud 使用。 确保每个子网的 CIDR 网段至少为 /23 （例如 10.0.0.0/23），以为 ClickHouse 部署提供足够的 IP 地址。 为每个子网添加标签 kubernetes.io/role/internal-elb=1 和 clickhouse-byoc="true" ，以正确配置负载均衡器。

如果您的 VPC 尚未配置 S3 网关终端节点，则需要创建一个，以便在 VPC 与 Amazon S3 之间启用安全、私有的通信。通过该终端节点，ClickHouse 服务可以在不经过公共互联网的情况下访问 S3。请参考下方截图中的示例配置。

出站互联网访问

您的 VPC 至少需要允许出站互联网访问，以便 ClickHouse BYOC 组件能够与 Tailscale 控制平面通信。Tailscale 用于为私有管理操作提供安全的零信任网络。与 Tailscale 的初始注册和设置需要公共互联网连接，可以通过直连互联网或通过 NAT 网关实现。为确保 BYOC 部署的隐私性和安全性，必须具备上述连通性。

DNS 解析

确保您的 VPC 具备正常工作的 DNS 解析能力，且不会阻止、干扰或覆盖标准 DNS 名称。ClickHouse BYOC 依赖 DNS 来解析 Tailscale 控制服务器以及 ClickHouse 服务端点。如果 DNS 不可用或配置错误，BYOC 服务可能无法正常连接或正常运行。

为了允许 ClickHouse Cloud 部署到你现有的 VPC 中，你需要在 AWS 账户中授予必要的 IAM 权限。可以通过启动一个引导用的 CloudFormation stack 或 Terraform module 来完成，这与标准接入流程类似。

部署 CloudFormation template 或 Terraform module 来创建所需的 IAM 角色。 将 IncludeVPCWritePermissions 参数设置为 false ，以确保 ClickHouse Cloud 不会获得修改你自管 VPC 的权限。 这将在你的 AWS 账户中创建 ClickHouseManagementRole ，仅向 ClickHouse Cloud 授予置备和管理 BYOC 部署所需的最小权限。

注意 即使你控制自己的 VPC，ClickHouse Cloud 仍然需要 IAM 权限来创建和管理 Kubernetes 集群、服务账号所使用的 IAM 角色、S3 存储桶，以及你 AWS 账户中的其他关键资源。

完成上述配置步骤后，请创建一个支持工单，并包含以下信息：

您的 AWS 账户 ID

您希望部署该服务的 AWS 区域

您的 VPC ID

您为 ClickHouse 分配的私有子网 ID

这些子网所在的可用区

我们的团队会审核您的配置，并在我们这边完成资源的开通与配置工作。

对于具有高级安全需求或严格合规策略的组织，您可以提供自己的 IAM 角色，而不是由 ClickHouse Cloud 为您创建角色。此方式可让您对 IAM 权限拥有完全控制权，并使您能够严格执行组织的安全策略。

信息 客户自管理 IAM 角色目前处于私有预览阶段。如果您需要此功能，请联系 ClickHouse 支持，讨论您的具体需求和时间规划。 在该功能正式开放后，您将能够： 为 ClickHouse Cloud 提供预先配置的 IAM 角色以供使用

移除用于跨账户访问的 ClickHouseManagementRole 对 IAM 相关权限的写入权限

对 IAM 相关权限的写入权限 完全掌控角色权限和信任关系

有关 ClickHouse Cloud 默认创建的 IAM 角色的信息，请参阅 BYOC Privilege Reference。