Azure 私有预览
Private preview in ClickHouse Cloud
注意
Azure 上的 BYOC 目前正处于 私有预览 阶段。若要参与，请联系 ClickHouse 团队。
概览
Azure 上的 BYOC 允许你在自己的 Azure 订阅中运行 ClickHouse。接入过程使用一个 Terraform 模块，预配 ClickHouse Cloud 的 provisioner 在你的租户和订阅中创建和管理 Azure 资源所需的跨租户身份验证。
部署的其他方面——例如架构、网络安全、功能和连接方式——在总体上与 AWS 和 GCP 的 BYOC 方案类似；更多细节请参阅这些页面。
前提条件
- 一个用于托管 BYOC 部署的 Azure 订阅 和 租户
- 用于与 ClickHouse 团队共享的 订阅 ID 和 租户 ID
Onboarding
1. 应用 Terraform 模块
要开始 BYOC Azure 入驻流程，请在你的 目标租户和订阅 中应用 ClickHouse 提供的 Azure Terraform 模块。
参考该模块的文档获取必填变量和执行步骤。应用完成后，该模块会在你的 Azure 环境中配置所需的身份和权限。
2. 将 ID 提供给 ClickHouse
将以下信息分享给 ClickHouse 团队：
- 目标订阅 ID — 创建 BYOC 资源所用的 Azure 订阅
- 目标租户 ID — 拥有该订阅的 Azure AD（Entra）租户
- 区域（Region） — 你希望部署 ClickHouse 服务的 Azure 区域
- VNet CIDR 范围 — 你希望用于 BYOC VNet 的 IP 地址范围
ClickHouse 团队将使用这些信息创建 BYOC 基础设施并完成入驻流程。
跨租户身份验证的工作原理
根据 Azure 关于跨租户身份验证的指南，该 Terraform 模块会执行以下操作：
- 预配一个多租户应用程序，并在你的目标租户中将其创建为一个 Enterprise Application（企业应用 / 服务主体）
- 为该应用程序分配所需权限，并将其作用域限定在你的目标订阅中
这使得 ClickHouse Cloud 控制平面能够在你的订阅内创建和管理 Azure 资源（例如资源组、AKS、存储和网络），而无需在 ClickHouse 中存储你的 Azure 凭据。
有关 Azure 中多租户应用程序和跨租户场景的更多详细说明，请参阅：