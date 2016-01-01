BYOC 成本模型（AWS）

一个 ClickHouse BYOC 部署会产生两笔相互独立的费用：

ClickHouse Cloud 收费 — 由 ClickHouse 就您的 ClickHouse 服务按总内存分配量计费。 AWS 基础设施费用 — 由 AWS 直接向您的 AWS 账户收取，涵盖 BYOC 部署在其中预配的每一项资源。

本页说明这两部分费用分别如何计算，以及它们如何共同构成总拥有成本 (TCO) 。

ClickHouse Cloud 的费用按总内存分配量计费。联系团队以了解这对您的部署意味着什么。

对于 BYOC 预配的每一项资源，AWS 都会直接向你的账户计费。ClickHouse 不会对 AWS 容量加价，也不会转售。有关必选和可选服务的完整清单，请参阅 计费 AWS 服务。

通常情况下，对 BYOC 账单影响最大的成本项按贡献从高到低大致如下：

Amazon EC2 — 为 EKS 托管节点组提供支持的工作节点实例。默认使用标准 Graviton 家族 (例如 m7g ) 。实例家族和数量会随服务分配的内存以及节点组自动扩缩容而变化。 Amazon S3 — 在你的存储桶中存储 ClickHouse 表数据和备份。按每 GB/月计费，另加请求费用和跨区域传输费用。 Amazon EBS — 附加到工作节点的 gp3 卷，用于操作系统、容器镜像和 ClickHouse 日志。 NAT Gateway 和跨 AZ 数据传输 — 包括来自私有子网的出站流量，以及可用区之间的流量 (多 AZ 部署会在各个 AZ 之间复制数据) 。 Amazon EKS — 按每集群小时收取固定的控制平面费用。 Elastic Load Balancing (NLB) — 按每 LCU 小时对客户端入口流量计费。 CloudWatch Logs、Route 53、KMS、VPC 端点 — 通常只占总账单中的一小部分，但会随工作负载而变化。

如需查看 AWS 当前的标价，请参阅 aws.amazon.com 上各项服务的定价页面。