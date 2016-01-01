基础架构配置

本页面介绍了适用于 BYOC 部署的各类基础架构配置选项。这些配置使您能够自定义网络、安全和计算资源，以满足您的特定需求。

BYOC 部署使用 Network Load Balancers (NLBs) 来管理并路由发往 ClickHouse 服务的流量。你可以根据自己的网络模型在 公网 和 私网 负载均衡器端点之间进行选择。

负载均衡器类型 ClickHouse 托管的专用 VPC 客户自管 VPC Public NLB 默认启用 默认禁用 Private NLB 默认禁用 默认启用

公网负载均衡器：

提供对 ClickHouse 服务的公网（面向互联网）访问。

在使用 ClickHouse 托管的专用 VPC 时通常默认启用。

在使用客户自管 VPC 时，为增强安全性通常默认禁用。

私网负载均衡器：

提供私有（内部）访问，仅能从已连接的网络内部访问。

在使用客户自管 VPC 时通常默认启用。

在使用 ClickHouse 托管的专用 VPC 时通常默认禁用。

你可以联系 ClickHouse Cloud Support，根据你的需求调整需要启用的端点。

如果您在 BYOC 部署中选择使用私有负载均衡器，则必须确保已配置合适的安全组规则，以允许来自目标私有网络（例如已建立对等连接的 VPC）的访问。默认情况下，安全组只允许来自该 VPC 内部的流量。

要为私有负载均衡器设置安全组：

联系 ClickHouse 支持团队，请求修改入站安全组规则，以允许来自您特定源网络的流量：

VPC Peering ：请求添加规则，以允许来自已对等 VPC 的 CIDR 网段的流量。

：请求添加规则，以允许来自已对等 VPC 的 CIDR 网段的流量。 PrivateLink ：无需更改安全组，因为该流量不受负载均衡器安全组的控制。

：无需更改安全组，因为该流量不受负载均衡器安全组的控制。 其他网络设置：说明您的具体场景，以便支持团队提供相应协助。

注意 所有针对私有负载均衡器安全组的更改都必须由 ClickHouse 支持团队执行。这样可以确保配置的一致性，并避免在 ClickHouse Cloud 托管环境中产生冲突。

为了实现最大程度的网络隔离和安全性，BYOC 部署可以使用 AWS PrivateLink 或 GCP Private Service Connect。这些选项允许您的应用通过私有方式连接到 ClickHouse Cloud 服务，而无需进行 VPC 对等连接或将终端节点暴露到公共互联网。

有关分步设置说明，请参阅私有网络设置指南。

默认情况下，您的 BYOC 集群的 Kubernetes API 服务器端点可以从公网访问，但会通过 IP 过滤，仅允许来自 ClickHouse NAT Gateway IP 的访问。为了更高的安全性，您可以将 Kubernetes API 服务器限制为只能通过使用 Tailscale 的私有网络连接进行访问。

注意 如果您完全依赖 Tailscale 来实现私有连通性，一旦 Tailscale agent 不可用，ClickHouse 支持团队可能会失去对您环境的访问权限。这可能会导致排障或支持响应时间延迟。

联系 ClickHouse 支持团队 以申请配置私有 API 端点。

Kubernetes 节点组是由计算实例组成的集合，为在 BYOC 部署中运行 ClickHouse 服务提供所需资源。ClickHouse Cloud 管理这些节点组，并自动处理它们的配置和伸缩。

BYOC 集群默认包含两种主要的节点组类型：

System Node Group（系统节点组）

承载关键的系统工作负载——例如 ClickHouse Operator、Istio（用于服务网格 service mesh）、监控组件（Prometheus、Grafana、AlertManager）、cluster autoscaler 以及其他核心服务。这些节点通常使用标准的 x86 实例类型。

Workload Node Groups（工作负载节点组）

专用于 ClickHouse 数据工作负载，包括服务器和 Keeper 服务。默认情况下，工作负载节点运行在基于 ARM 的实例上，在性能与成本之间实现高效平衡。不过，它们也可以根据需求配置为其他 CPU/内存规格，或者切换为 x86 架构。

需要更为专用的资源或架构？可以使用以下自定义选项——请联系 ClickHouse Support 进行讨论和实施：

实例类型选择

选择特定实例类型，以满足性能、合规性、高内存/CPU，或利用预留资源等需求。

选择特定实例类型，以满足性能、合规性、高内存/CPU，或利用预留资源等需求。 CPU/内存比例

按需调整工作负载节点组的计算规格。

按需调整工作负载节点组的计算规格。 架构

如有需要，可将工作负载节点组从 ARM 切换到 x86。

注意： 不支持 Spot（可抢占）实例；所有 BYOC 节点组默认运行在按需实例上。

注意 所有节点组的自定义与配置更改都必须通过 ClickHouse Support 协调完成，以确保兼容性、稳定性与最佳性能。

集群节点组会根据以下因素，由集群自动扩缩容组件（cluster autoscaler）自动进行扩缩容：

pod（容器组）的资源请求与限制

整体集群容量与利用率

ClickHouse 服务的扩缩容需求

无需人工干预。ClickHouse Cloud 会为您的部署持续管理资源与扩缩容。