产生费用的 AWS 服务
ClickHouse BYOC 会在您的 AWS 账户中预配一个独立的数据平面。本页列出了该部署使用的所有 AWS 服务，将其归类为必选或可选，并注明哪些服务会在您的 AWS 账单中产生费用。
注意
AWS 基础设施费用由 AWS 直接向您的账户收取，与您的 ClickHouse Cloud 订阅无关。
必需服务
这些服务会在每个 BYOC 部署中预配。
|服务
|用途
|是否计费？
|Amazon EKS
|运行 ClickHouse 数据平面的托管 Kubernetes 控制平面。
|是 — 按每个集群小时计费
|Amazon EC2 (通过 EKS 托管节点组提供工作节点实例)
|为 ClickHouse 服务器 pod (容器组) 、ClickHouse Keeper 和平台附加组件提供计算资源。默认使用内存优化实例类型系列。
|是 — 按每个实例小时计费
|Amazon EBS (gp3 卷)
|为节点操作系统、容器镜像和 ClickHouse 服务器日志提供本地存储。
|是 — 按每 GB/月 + IOPS/吞吐量计费
|Amazon S3
|用于 ClickHouse 表的主要存储、备份和平台遥测数据。存储桶策略会强制启用
BucketOwnerEnforced、阻止公共访问和 SSE。
|是 — 按存储 + 请求 + 数据传输计费
|Amazon VPC (VPC、子网、路由表、安全组、互联网网关)
|为数据平面提供网络隔离。跨 AZ 配置三个私有子网和三个公有子网。
|否 — VPC 资源本身免费
|NAT Gateway + Elastic IP (每个 AZ 一个)
|为私有子网提供出站互联网访问 (控制平面连接、镜像拉取、遥测) 。
|是 — 按小时 + 数据处理量计费
|VPC Endpoint for S3 (网关端点)
|无需经过 NAT 即可私有访问 S3。
|否 — 网关端点免费
|Elastic Load Balancing (NLB)
|ClickHouse 服务的客户端流量入口。由集群内 AWS Load Balancer Controller 创建。默认：仅限内部访问。
|是 — 按每 LCU/小时 + 已处理数据量计费
|AWS IAM (角色、策略、OIDC 提供商、Pod Identity 关联)
|为 ClickHouse Cloud 提供跨账户访问，并为集群内控制器提供 IRSA (cert-manager、external-dns、load-balancer-controller、cluster-autoscaler、EBS CSI driver、state-exporter) 。
|否
|Amazon CloudWatch Logs
|EKS 控制平面日志 (api、audit、authenticator、controllerManager、scheduler) 。
|是 — 按摄取 + 存储计费
可选服务
仅在启用相应功能时，才会预配这些服务。
|服务
|启用条件
|是否计费？
|AWS PrivateLink (VPC 端点服务)
|您为客户端流量启用 PrivateLink 连接，以替代 NLB，或在使用 NLB 的同时额外启用 PrivateLink。
|是 — 按每个 VPC 端点每小时费用 + 处理的数据量计费
|VPC Peering Connection
|您请求在 BYOC VPC 与您账户中的另一个 VPC 之间建立对等连接。
|连接本身不收费，但跨可用区和跨区域的数据传输会产生费用。
数据传输费用
即使各项资源本身免费，AWS 仍会收取数据传输费用：
- 多可用区部署中，EKS 节点之间以及各副本之间的 跨可用区流量。
- 通过 NAT Gateway 发往互联网的 出站流量，用于控制平面心跳、遥测数据和镜像拉取。
- 通过加密覆盖网络 (Tailscale) 发往 ClickHouse Cloud 控制平面 的 出站流量。
- 通过 NLB 或 PrivateLink 端点发往客户端网络的 出站流量。
当前费率请参见 AWS 数据传输定价。
相关内容
- BYOC architecture — ClickHouse Cloud 在您的账户中部署的各个组件
- BYOC network security — 数据平面如何连接到 ClickHouse Cloud
- BYOC privilege — 在 BYOC 设置过程中创建的 IAM 角色