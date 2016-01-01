产生费用的 AWS 服务

ClickHouse BYOC 会在您的 AWS 账户中预配一个独立的数据平面。本页列出了该部署使用的所有 AWS 服务，将其归类为必选或可选，并注明哪些服务会在您的 AWS 账单中产生费用。

注意 AWS 基础设施费用由 AWS 直接向您的账户收取，与您的 ClickHouse Cloud 订阅无关。

这些服务会在每个 BYOC 部署中预配。

服务 用途 是否计费？ Amazon EKS 运行 ClickHouse 数据平面的托管 Kubernetes 控制平面。 是 — 按每个集群小时计费 Amazon EC2 (通过 EKS 托管节点组提供工作节点实例) 为 ClickHouse 服务器 pod (容器组) 、ClickHouse Keeper 和平台附加组件提供计算资源。默认使用内存优化实例类型系列。 是 — 按每个实例小时计费 Amazon EBS (gp3 卷) 为节点操作系统、容器镜像和 ClickHouse 服务器日志提供本地存储。 是 — 按每 GB/月 + IOPS/吞吐量计费 Amazon S3 用于 ClickHouse 表的主要存储、备份和平台遥测数据。存储桶策略会强制启用 BucketOwnerEnforced 、阻止公共访问和 SSE。 是 — 按存储 + 请求 + 数据传输计费 Amazon VPC (VPC、子网、路由表、安全组、互联网网关) 为数据平面提供网络隔离。跨 AZ 配置三个私有子网和三个公有子网。 否 — VPC 资源本身免费 NAT Gateway + Elastic IP (每个 AZ 一个) 为私有子网提供出站互联网访问 (控制平面连接、镜像拉取、遥测) 。 是 — 按小时 + 数据处理量计费 VPC Endpoint for S3 (网关端点) 无需经过 NAT 即可私有访问 S3。 否 — 网关端点免费 Elastic Load Balancing (NLB) ClickHouse 服务的客户端流量入口。由集群内 AWS Load Balancer Controller 创建。默认：仅限内部访问。 是 — 按每 LCU/小时 + 已处理数据量计费 AWS IAM (角色、策略、OIDC 提供商、Pod Identity 关联) 为 ClickHouse Cloud 提供跨账户访问，并为集群内控制器提供 IRSA (cert-manager、external-dns、load-balancer-controller、cluster-autoscaler、EBS CSI driver、state-exporter) 。 否 Amazon CloudWatch Logs EKS 控制平面日志 (api、audit、authenticator、controllerManager、scheduler) 。 是 — 按摄取 + 存储计费

仅在启用相应功能时，才会预配这些服务。

服务 启用条件 是否计费？ AWS PrivateLink (VPC 端点服务) 您为客户端流量启用 PrivateLink 连接，以替代 NLB，或在使用 NLB 的同时额外启用 PrivateLink。 是 — 按每个 VPC 端点每小时费用 + 处理的数据量计费 VPC Peering Connection 您请求在 BYOC VPC 与您账户中的另一个 VPC 之间建立对等连接。 连接本身不收费，但跨可用区和跨区域的数据传输会产生费用。

即使各项资源本身免费，AWS 仍会收取数据传输费用：

多可用区部署中，EKS 节点之间以及各副本之间的 跨可用区流量 。

。 通过 NAT Gateway 发往互联网的 出站流量 ，用于控制平面心跳、遥测数据和镜像拉取。

，用于控制平面心跳、遥测数据和镜像拉取。 通过加密覆盖网络 (Tailscale) 发往 ClickHouse Cloud 控制平面 的 出站流量 。

的 。 通过 NLB 或 PrivateLink 端点发往客户端网络的 出站流量。

当前费率请参见 AWS 数据传输定价。