管理 AWS 服务限制和配额
成功的 BYOC 部署取决于您的 AWS 账户中是否具有充足的 AWS 服务配额 (此前称为 服务限制) 。AWS 对大多数服务按每个 区域 应用默认配额。许多默认配额都低于生产环境 BYOC 部署所需的水平，尤其是在新创建或使用较少的 AWS 账户中。
本页提供了一份部署前配额核对清单。请监控您的使用情况，并直接与云服务提供商沟通申请提高配额。
部署前配额检查清单
在开始 BYOC 引导流程之前，请确认计划部署所在 AWS 区域中的以下配额。配额按区域和账户分别设置。
所需配额
|服务
|配额名称
|BYOC 要求
|默认值
|操作
|EC2
|正在运行的按需标准实例 (A、C、D、H、I、M、R、T、Z)
|≥ 你的服务层级峰值 vCPU × 1.5 (为 autoscaling 和 MBB 升级预留余量) + 100 个 vCPU 核心用于系统和 Keeper 工作负载
|新账户通常为 32–256 vCPU
|申请提升配额 以满足 BYOC 要求
|EC2 (VPC)
|每个区域的 VPC 数量
|≥ 1 (BYOC 会创建 1 个专用 VPC)
|5
|确认有可用配额
|EC2 (VPC)
|每个区域的 Elastic IP 数量
|≥ 3 (每个 AZ 1 个，用于 NAT Gateway)
|5
|确认可用配额。如果在同一区域运行多个 BYOC 部署，请申请提升配额。
|EC2 (VPC)
|每个 AZ 的 NAT Gateway 数量
|≥ 1
|5
|确认有可用配额
|EC2 (VPC)
|每个区域的 Internet Gateway 数量
|≥ 1
|5
|确认有可用配额
|EC2 (VPC)
|每个 VPC 的子网数量
|≥ 6 (3 个公有 + 3 个私有)
|200
|无需操作
|EC2 (VPC)
|每个 VPC 的安全组数量
|≥ 10
|2,500
|无需操作
|EKS
|每个区域的集群数量
|≥ 1
|100
|无需操作
|EKS
|每个集群的托管节点组数量
|≥ 4
|30
|无需操作
|EKS
|每个托管节点组的节点数
|≥ 你的服务层级峰值节点数
|450
|无需操作
|S3
|每个账户的存储桶数量
|≥ 4 (数据、备份、计费、监控)
|100 (支持提升至 1,000)
|确认为其他工作负载预留了足够余量
|EBS
|通用型 SSD (gp3) 存储容量
|≥ ClickHouse 日志峰值 + OS 卷 × 节点数
|50 TiB
|确认有可用配额
|Elastic Load Balancing
|每个区域的网络负载均衡器数量
|≥ 每个 ClickHouse 服务 1 个
|50
|确认有可用配额
|CloudWatch Logs
|每个区域的日志组数量
|≥ 5
|1,000,000
|无需操作
用于验证是否已启用可选功能的配额
|已启用功能
|服务
|配额
|AWS PrivateLink
|EC2 (VPC)
|每个区域的 VPC 端点服务数 (默认 20) ——每增加一个同时启用 PrivateLink 的服务，都需要申请提高此限制。
|VPC Peering
|EC2 (VPC)
|每个 VPC 的活动 VPC 对等连接数 (默认 50) 。
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