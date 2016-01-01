管理 AWS 服务限制和配额

成功的 BYOC 部署取决于您的 AWS 账户中是否具有充足的 AWS 服务配额 (此前称为 服务限制) 。AWS 对大多数服务按每个 区域 应用默认配额。许多默认配额都低于生产环境 BYOC 部署所需的水平，尤其是在新创建或使用较少的 AWS 账户中。

本页提供了一份部署前配额核对清单。请监控您的使用情况，并直接与云服务提供商沟通申请提高配额。

在开始 BYOC 引导流程之前，请确认计划部署所在 AWS 区域中的以下配额。配额按区域和账户分别设置。

服务 配额名称 BYOC 要求 默认值 操作 EC2 正在运行的按需标准实例 (A、C、D、H、I、M、R、T、Z) ≥ 你的服务层级峰值 vCPU × 1.5 (为 autoscaling 和 MBB 升级预留余量) + 100 个 vCPU 核心用于系统和 Keeper 工作负载 新账户通常为 32–256 vCPU 申请提升配额 以满足 BYOC 要求 EC2 (VPC) 每个区域的 VPC 数量 ≥ 1 (BYOC 会创建 1 个专用 VPC) 5 确认有可用配额 EC2 (VPC) 每个区域的 Elastic IP 数量 ≥ 3 (每个 AZ 1 个，用于 NAT Gateway) 5 确认可用配额。如果在同一区域运行多个 BYOC 部署，请申请提升配额。 EC2 (VPC) 每个 AZ 的 NAT Gateway 数量 ≥ 1 5 确认有可用配额 EC2 (VPC) 每个区域的 Internet Gateway 数量 ≥ 1 5 确认有可用配额 EC2 (VPC) 每个 VPC 的子网数量 ≥ 6 (3 个公有 + 3 个私有) 200 无需操作 EC2 (VPC) 每个 VPC 的安全组数量 ≥ 10 2,500 无需操作 EKS 每个区域的集群数量 ≥ 1 100 无需操作 EKS 每个集群的托管节点组数量 ≥ 4 30 无需操作 EKS 每个托管节点组的节点数 ≥ 你的服务层级峰值节点数 450 无需操作 S3 每个账户的存储桶数量 ≥ 4 (数据、备份、计费、监控) 100 (支持提升至 1,000) 确认为其他工作负载预留了足够余量 EBS 通用型 SSD (gp3) 存储容量 ≥ ClickHouse 日志峰值 + OS 卷 × 节点数 50 TiB 确认有可用配额 Elastic Load Balancing 每个区域的网络负载均衡器数量 ≥ 每个 ClickHouse 服务 1 个 50 确认有可用配额 CloudWatch Logs 每个区域的日志组数量 ≥ 5 1,000,000 无需操作

已启用功能 服务 配额 AWS PrivateLink EC2 (VPC) 每个区域的 VPC 端点服务数 (默认 20) ——每增加一个同时启用 PrivateLink 的服务，都需要申请提高此限制。 VPC Peering EC2 (VPC) 每个 VPC 的活动 VPC 对等连接数 (默认 50) 。