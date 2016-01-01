BYOC (自带云) for AWS

BYOC (自带云) 允许您在自己的云基础设施上部署 ClickHouse Cloud。如果您有特定的要求或约束，使您无法使用 ClickHouse Cloud 托管服务，那么这非常有用。

如果您想获得访问权限，请 联系我们。 有关更多信息，请参阅我们的 服务条款。

BYOC 当前仅支持 AWS，GCP 和 Microsoft Azure 正在开发中。

备注 BYOC 专为大规模部署而设计，需要客户签署承诺合同。

ClickHouse VPC: 由 ClickHouse Cloud 拥有的 VPC。

由 ClickHouse Cloud 拥有的 VPC。 客户 BYOC VPC: 由客户云账户拥有的 VPC，由 ClickHouse Cloud 提供并管理，专门用于 ClickHouse Cloud BYOC 部署。

由客户云账户拥有的 VPC，由 ClickHouse Cloud 提供并管理，专门用于 ClickHouse Cloud BYOC 部署。 客户 VPC: 由客户云账户拥有的其他 VPC，用于需要连接到客户 BYOC VPC 的应用程序。

指标和日志存储在客户的 BYOC VPC 内。日志当前存储在 EBS 的本地。在未来的更新中，日志将存储在 LogHouse 中，这是一个位于客户 BYOC VPC 中的 ClickHouse 服务。指标通过存储在客户 BYOC VPC 中的 Prometheus 和 Thanos 堆栈来实现。

客户可以通过联系 我们 来启动入驻流程。客户需要有一个专用的 AWS 账户并知道他们将使用的区域。目前，我们仅允许用户在我们支持的 ClickHouse Cloud 区域中启动 BYOC 服务。

客户必须准备一个专用的 AWS 账户来托管 ClickHouse BYOC 部署，以确保更好的隔离。通过这个账户和初始组织管理员电子邮件，您可以联系 ClickHouse 支持。

BYOC 设置是通过 CloudFormation stack 初始化的，该 stack 仅创建一个角色，允许 ClickHouse Cloud 的 BYOC 控制器管理基础设施。用于运行 ClickHouse 的 S3、VPC 和计算资源不包括在此 stack 中。

创建 CloudFormation stack 后，系统将提示您从云控制台设置基础设施，包括 S3、VPC 和 EKS 集群。在此阶段必须确定某些配置，因为后续不能更改。具体如下：

您想使用的区域 ，可以选择我们为 ClickHouse Cloud 提供的任何 公共区域。

，可以选择我们为 ClickHouse Cloud 提供的任何 公共区域。 BYOC 的 VPC CIDR 范围 ：默认为 BYOC VPC CIDR 范围使用 10.0.0.0/16 。如果您计划与其他账户使用 VPC 对等连接，请确保 CIDR 范围不重叠。为 BYOC 配置适当的 CIDR 范围，最小大小为 /22 ，以适应必要的工作负载。

：默认为 BYOC VPC CIDR 范围使用 。如果您计划与其他账户使用 VPC 对等连接，请确保 CIDR 范围不重叠。为 BYOC 配置适当的 CIDR 范围，最小大小为 ，以适应必要的工作负载。 BYOC VPC 的可用区：如果您计划使用 VPC 对等连接，确保源账户和 BYOC 账户之间的可用区对齐可以帮助减少跨可用区流量费用。在 AWS 中，可用区后缀 ( a、b、c ) 可能在不同账户中代表不同的物理区域 ID。有关详细信息，请参阅 AWS 指南。

要为 ClickHouse BYOC 创建或删除 VPC 对等连接，请按照以下步骤操作：

联系 ClickHouse 支持以启用私有负载均衡器。

在 ClickHouse BYOC 账户中，导航到 VPC 控制台。 选择对等连接。 点击创建对等连接。 将 VPC 请求者设置为 ClickHouse VPC ID。 将 VPC 接受者设置为目标 VPC ID。（如适用选择其他账户） 点击创建对等连接。

转到对等账户，在（VPC -> 对等连接 -> 操作 -> 接受请求）页面，客户可以批准此 VPC 对等请求。

在 ClickHouse BYOC 账户中，

在 VPC 控制台中选择路由表。 搜索 ClickHouse VPC ID。编辑每个附加到私有子网的路由表。 点击路由选项卡下的编辑按钮。 点击添加另一路由。 输入目标 VPC 的 CIDR 范围作为目的地。 选择 “对等连接” 和对等连接的 ID 作为目标。

在对等 AWS 账户中，

在 VPC 控制台中选择路由表。 搜索目标 VPC ID。 点击路由选项卡下的编辑按钮。 点击添加另一路由。 输入 ClickHouse VPC 的 CIDR 范围作为目的地。 选择 “对等连接” 和对等连接的 ID 作为目标。

在 ClickHouse BYOC 账户中，

在 ClickHouse BYOC 账户中，导航到 EC2，找到名为 infra-xx-xxx-ingress-private 的私有负载均衡器。

在详细信息页面的安全选项卡下，找到相关的安全组，其命名模式类似于 k8s-istioing-istioing-xxxxxxxxx 。

编辑该安全组的入站规则，并添加对等 VPC CIDR 范围（或根据需要指定所需的 CIDR 范围）。

ClickHouse 服务现在应该可以从对等 VPC 访问。

要私下访问 ClickHouse，将为用户的对等 VPC 提供私有负载均衡器和端点以确保安全连接。私有端点遵循公共端点格式，并带有 -private 后缀。例如：

公共端点 : h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.byoc.clickhouse.cloud

: 私有端点: h5ju65kv87-private.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.byoc.clickhouse.cloud

可选，在验证对等连接有效后，您可以请求移除 ClickHouse BYOC 的公共负载均衡器。

我们定期升级软件，包括 ClickHouse 数据库版本升级、ClickHouse 操作员、EKS 及其他组件。

虽然我们旨在实现无缝升级（例如，滚动升级和重启），但某些升级（如 ClickHouse 版本更改和 EKS 节点升级）可能会影响服务。客户可以指定维护时间窗口（例如，每周二上午 1:00 PDT），确保这样的升级仅在计划时间内进行。

备注 维护窗口不适用于安全性和漏洞修复。这些如果需要将作为非周期性升级处理，并及时沟通协调合适的时间以最大限度减少运营影响。

启动 IAM 角色具有以下权限：

EC2 和 VPC 操作 ：设置 VPC 和 EKS 集群所需。

：设置 VPC 和 EKS 集群所需。 S3 操作 (例如 s3:CreateBucket ) ：创建 ClickHouse BYOC 存储桶所需。

：创建 ClickHouse BYOC 存储桶所需。 route53:* 权限 ：为外部 DNS 配置 Route 53 中的记录所需。

：为外部 DNS 配置 Route 53 中的记录所需。 IAM 操作 (例如 iam:CreatePolicy ) ：容许控制器创建附加角色（详情见下节）。

：容许控制器创建附加角色（详情见下节）。 EKS 操作：限于名称以 clickhouse-cloud 前缀开头的资源。

除了通过 CloudFormation 创建的 ClickHouseManagementRole ，控制器还将创建几个附加角色。

这些角色将由客户的 EKS 集群中运行的应用程序假定：

状态导出者角色 ClickHouse 组件，将服务健康信息报告给 ClickHouse Cloud。 需要有权写入 ClickHouse Cloud 所拥有的 SQS 队列。

负载均衡器控制器 标准 AWS 负载均衡器控制器。 EBS CSI 控制器，用于管理 ClickHouse 服务的卷。

外部 DNS 将 DNS 配置传播到 Route 53。

证书管理器 为 BYOC 服务域配置 TLS 证书。

集群自动缩放器 根据需要调整节点组大小。



K8s-control-plane 和 k8s-worker 角色用于被 AWS EKS 服务假定。

最后， data-plane-mgmt 允许 ClickHouse Cloud 控制平面组件调和所需的自定义资源，如 ClickHouseCluster 和 Istio 虚拟服务/网关。

本节涵盖客户 BYOC VPC 的不同网络流量：

入站 ：进入客户 BYOC VPC 的流量。

：进入客户 BYOC VPC 的流量。 出站 ：从客户 BYOC VPC 发起并发送到外部目的地的流量。

：从客户 BYOC VPC 发起并发送到外部目的地的流量。 公共 ：可从公共互联网访问的网络端点。

：可从公共互联网访问的网络端点。 私有：仅通过私有连接可访问的网络端点，如 VPC 对等、VPC 私有链接或 Tailscale。

Istio 入口通过 AWS NLB 部署，以接受 ClickHouse 客户端流量。

入站，公共（可以是私有）

Istio 入口网关终止 TLS。由 CertManager 使用 Let's Encrypt 提供的证书存储为 EKS 集群中的密钥。Istio 和 ClickHouse 之间的流量通过 AWS 加密，因为它们位于同一 VPC 中。

默认情况下，入口是公开可访问的，并具有 IP 允许列表过滤。客户可以配置 VPC 对等连接以使其变为私有并禁用公共连接。我们强烈建议设置 IP 过滤器 来限制访问。

入站，公共（可以是私有）

ClickHouse Cloud 工程师需要通过 Tailscale 获取故障排除访问权限。他们会获得按需证书的临时认证，以用于 BYOC 部署。

出站，私有

计费收集器从 ClickHouse 收集计费数据并将其发送到 ClickHouse Cloud 所拥有的 S3 存储桶。

它作为 ClickHouse 服务器容器的侧车运行，定期抓取 CPU 和内存指标。同一区域内的请求通过 VPC 网关服务端点路由。

出站，公共

当客户的 ClickHouse 集群出现异常时，AlertManager 被配置为向 ClickHouse Cloud 发送警报。

指标和日志存储在客户的 BYOC VPC 内。日志当前存储在 EBS 的本地。在未来的更新中，它们将存储在 LogHouse，此服务位于 BYOC VPC 内。指标使用存储在 BYOC VPC 中的 Prometheus 和 Thanos 堆栈。

出站

状态导出者将 ClickHouse 服务状态信息发送到 ClickHouse Cloud 所拥有的 SQS 中。

SharedMergeTree : ClickHouse Cloud 和 BYOC 使用相同的二进制文件和配置。因此 BYOC 中支持 ClickHouse 核心的所有特性，例如 SharedMergeTree。

: ClickHouse Cloud 和 BYOC 使用相同的二进制文件和配置。因此 BYOC 中支持 ClickHouse 核心的所有特性，例如 SharedMergeTree。 用于管理服务状态的控制台访问 ： 支持启动、停止和终止等操作。 查看服务及其状态。

： 备份与恢复 。

。 手动垂直和水平扩展 。

。 闲置 。

。 仓库 ：计算-计算分离。

：计算-计算分离。 通过 Tailscale 实现零信任网络 。

。 监控 ： 云控制台包含内置健康仪表盘以监控服务健康。 Prometheus 抓取用于Prometheus、Grafana 和 Datadog 的集中监控。有关设置说明，请参见 Prometheus 文档。

： VPC 对等连接 。

。 集成 ：请查看 此页面 的完整列表。

：请查看 此页面 的完整列表。 安全 S3 。

。 AWS PrivateLink。

AWS KMS 或 CMEK（客户管理的加密密钥）。

ClickPipes 用于数据摄取。

自动伸缩。

MySQL 接口。

可以。基础设施只需为每个 AWS 账户和区域组合配置一次。

BYOC 支持与 ClickHouse Cloud 相同的一组 区域。

除 Clickhouse 实例（ClickHouse 服务器和 ClickHouse Keeper）外，我们还运行 clickhouse-operator 、 aws-cluster-autoscaler 、Istio 等服务和我们的监控堆栈。

目前，我们在专用节点组中有 3 个 m5.xlarge 节点（每个可用区一个）来运行这些工作负载。

目前不可能。

是的。实现一种客户控制的机制，让客户可以批准工程师访问集群的功能在我们的路线图上。目前，工程师必须通过我们的内部升级程序获得集群的按需访问权限。此过程会被我们的安全团队记录并审计。

默认情况下，我们为 BYOC VPC 使用 10.0.0.0/16 。我们建议至少保留 /22 的范围，以备将来扩展，但是如果您希望限制大小，可以使用 /23 如果您很可能会限制在 30 个服务 pod 的情况下。

请联系支持以安排维护窗口。请期待至少每周一次的更新计划。

ClickHouse Cloud 包含一个高级可观察性仪表板，显示内存使用率、查询速率和 I/O 等指标。这可以在 ClickHouse Cloud 网络控制台界面的 监控 部分访问。

您可以使用 system.metrics 、 system.events 和 system.asynchronous_metrics 等系统表中的指标来自定义仪表板，以详细监控服务器性能和资源使用情况。

ClickHouse Cloud 提供一个 Prometheus 端点，您可以使用它抓取监控指标。这允许与 Grafana 和 Datadog 等工具集成进行可视化。

通过 https 端点 /metrics_all 的示例请求

示例响应

身份验证

可以使用 ClickHouse 的用户名和密码进行身份验证。我们建议创建一个具有最低权限的专用用户用于抓取指标。至少， system.custom_metrics 表上的 READ 权限在所有副本上都是必需的。例如：

配置 Prometheus

下面展示了一个示例配置。 targets 端点与访问 ClickHouse 服务时使用的端点相同。

请参见 这篇博文 和 ClickHouse 的 Prometheus 设置文档。