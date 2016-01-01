跳到主要内容
跳到主要内容

ClickPipes 用于流式传输和对象存储

本节概述了 ClickPipes 用于流式传输和对象存储的定价模型。

ClickPipes 定价结构是什么样的？

它由两个维度组成：

  • 计算：每单位每小时的价格。 计算代表了运行 ClickPipes 副本 Pod 的成本，无论它们是否积极接收数据。 它适用于所有 ClickPipes 类型。
  • 接收的数据：按每 GB 的价格。 接收的数据费率适用于所有流式 ClickPipes （Kafka, Confluent, Amazon MSK, Amazon Kinesis, Redpanda, WarpStream, Azure Event Hubs）， 适用于通过副本 Pod 传输的数据。接收的数据大小（GB）是基于从源接收的字节（未压缩或压缩）收费。

什么是 ClickPipes 副本？

ClickPipes 通过独立的基础设施从远程数据源接收数据， 该基础设施独立于 ClickHouse Cloud 服务运行和扩展。 因此，它使用专用的计算副本。

默认副本的数量和大小是多少？

每个 ClickPipe 默认提供 1 个副本，配备 512 MiB 的 RAM 和 0.125 vCPU (XS)。 这相当于 0.0625 ClickHouse 计算单位（1 单位 = 8 GiB RAM, 2 vCPUs）。

ClickPipes 的公开价格是什么？

  • 计算：每单位每小时 $0.20（默认副本大小下每副本每小时 $0.0125）
  • 接收的数据：每 GB $0.04

计算维度的价格取决于 ClickPipe 中副本的 数量大小。默认副本大小可以通过垂直扩展进行调整，且每个副本大小的定价如下：

副本大小计算单位RAMvCPU每小时价格
超小型 (XS) (默认)0.0625512 MiB0.125$0.0125
小型 (S)0.1251 GiB0.25$0.025
中型 (M)0.252 GiB0.5$0.05
大型 (L)0.54 GiB1.0$0.10
特大 (XL)1.08 GiB2.0$0.20

在一个示例中如何体现？

以下示例假设有一个 M 大小的单一副本，除非明确提及。

100 GB 在 24 小时内1 TB 在 24 小时内10 TB 在 24 小时内
流式 ClickPipe(0.25 x 0.20 x 24) + (0.04 x 100) = $5.20(0.25 x 0.20 x 24) + (0.04 x 1000) = $41.20使用 4 个副本：
(0.25 x 0.20 x 24 x 4) + (0.04 x 10000) = $404.80
对象存储 ClickPipe ^*(0.25 x 0.20 x 24) = $1.20(0.25 x 0.20 x 24) = $1.20(0.25 x 0.20 x 24) = $1.20

1^1 仅 ClickPipes 的计算用于编排， 有效的数据传输由底层 Clickhouse 服务承担

流式传输和对象存储 ClickPipes 的常见问题解答

什么是 ClickPipes 副本？

ClickPipes 通过专用基础设施从远程数据源摄取数据，这些基础设施独立于 ClickHouse Cloud 服务运行和扩展。 因此，它使用专用计算副本。 下面的图表展示了简化的架构。

对于流式 ClickPipes，ClickPipes 副本访问远程数据源（例如：Kafka 代理），拉取数据，处理并将其摄取到目标 ClickHouse 服务中。

ClickPipes 副本 - 流式 ClickPipes

在对象存储 ClickPipes 的情况下， ClickPipes 副本协调数据加载任务 （识别要复制的文件，维护状态，并移动分区）， 而数据则直接从 ClickHouse 服务拉取。

ClickPipes 副本 - 对象存储 ClickPipes
副本的默认数量及其大小是多少？

每个 ClickPipe 默认有 1 个副本，配备 2 GiB 的 RAM 和 0.5 vCPU。 这对应于 0.25 ClickHouse 计算单位（1 单位 = 8 GiB RAM，2 vCPUs）。

ClickPipes 副本可以扩展吗？

是的，流式 ClickPipes 可以横向和纵向扩展。 横向扩展增加更多副本以提高吞吐量，而纵向扩展则增加分配给每个副本的资源（CPU 和 RAM），以处理更密集的工作负载。 这可以在 ClickPipe 创建期间配置，或者在 设置 -> 高级设置 -> 扩展 下的任何其他时候配置。

我需要多少个 ClickPipes 副本？

这取决于工作负载的吞吐量和延迟要求。 我们建议从 1 个副本的默认值开始，测量延迟，并根据需要添加副本。 请记住，对于 Kafka ClickPipes，您还必须相应地扩展 Kafka 代理的分区。 扩展控件在每个流式 ClickPipe 的“设置”中可用。

ClickPipes 副本 - 我需要多少个 ClickPipes 副本？
ClickPipes 的定价结构是什么样的？

它由两个维度组成：

  • 计算：每个单位每小时的价格 计算代表运行 ClickPipes 副本 pod 的成本，无论它们是否正在积极摄取数据。 它适用于所有 ClickPipes 类型。
  • 摄取的数据：每 GB 定价 摄取的数据费率适用于所有流式 ClickPipes （Kafka、Confluent、Amazon MSK、Amazon Kinesis、Redpanda、WarpStream、Azure Event Hubs），用于通过副本 pod 传输的数据。 摄取的数据大小（GB）根据从源收到的字节数收费（无压缩或压缩）。
ClickPipes 的公开价格是什么？
  • 计算：每单位每小时 $0.20（每副本每小时 $0.05）
  • 摄取数据：每 GB $0.04
在一个示例中看起来如何？

例如，使用 Kafka 连接器以单个副本（0.25 计算单位）在 24 小时内摄取 1 TB 数据的成本为：

(0.25×0.20×24)+(0.04×1000)=$41.2(0.25 \times 0.20 \times 24) + (0.04 \times 1000) = \$41.2

对于对象存储连接器（S3 和 GCS）， 只会产生 ClickPipes 计算成本，因为 ClickPipes pod 并未处理数据 而仅仅是协调由底层的 ClickHouse 服务操作的传输：

0.25×0.20×24=$1.20.25 \times 0.20 \times 24 = \$1.2
ClickPipes 定价与市场相比如何？

ClickPipes 定价的理念是 覆盖平台的运营成本，同时提供一种简单可靠的方式将数据移动到 ClickHouse Cloud。 从这个角度来看，我们的市场分析表明我们的定价具有竞争力。